‘De paniek slaat toe in Amsterdam’: transfer van Ajax mogelijk in gevaar

Maandag, 8 mei 2023 om 19:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:45

De overstap van Youri Regeer van Ajax naar FC Twente is nog lang niet in kannen en kruiken, zo meldt Leon ten Voorde maandag in de podcast De Ballen Verstand. De clubwatcher van FC Twente stelt dat de Tukkers graag willen doorpakken, maar dat Ajax, vooral door het gebrek aan besluitvaardigheid, de boot voorlopig nog afhoudt.

Afgelopen woensdag maakte het Algemeen Dagblad bekend dat FC Twente Regeer graag wil overnemen van Ajax. De Tukkers zien in de veelzijdige Ajacied een kandidaat-vervanger voor Ramiz Zerrouki, die vertrekt uit De Grolsch Veste. Bovendien hoopt Twente nog altijd Anass Salah-Eddine over te nemen van Ajax. Twente dacht Regeer praktisch binnen te hebben, maar Ten Voorde meldt nu dat de deal weleens gecompliceerd zou kunnen worden.

“Over Regeer ben ik heel enthousiast”, vertelt Ten Voorde desgevraagd over de ontwikkelingen rond de Ajacied. “Ik heb over hem ook goede berichten gehoord van een oude trainer van hem. Volgens die trainer kan Regeer dus op meerdere plekken spelen. Er is alleen een probleem: Twente dacht al dicht bij het binnenhalen van Regeer te zijn en Regeer wil zelf ook naar Twente. Maar dan gebeurt er in Amsterdam iets: er komt een nieuwe technisch directeur en de paniek slaat toe.”

“Bij Ajax is men nu bang om spelers af te staan, omdat ze denken: stel hij doet het nu heel goed bij Twente, dan krijgen wij weer op onze flikker. Er is in Amsterdam op dit moment niemand die beslissingen neemt, dus voor Twente, dat door wil pakken, is dat even lastig. Maar Regeer schijnt mentaal een goede jongen te zijn en hij kan op meerdere posities uit de voeten. Ik denk dat het een hele interessante speler is”, besluit Ten Voorde.