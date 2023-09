‘De Oranje-spelers genieten enorm van hem, ze lopen met hem weg’

Zondag, 10 september 2023 om 19:27 • Jeroen van Poppel

De spelers van het Nederlands elftal lopen weg met assistent-bondscoach Sipke Hulshoff, zo concludeert Hans Kraay junior na het bekijken van de training. Hulshoff, die zijn baan bij Oranje combineert met zijn werk als assistent-coach van Arne Slot bij Feyenoord, krijgt van Ronald Koeman veel vertrouwen.

"De spelers genieten allemaal van de trainingen van Sipke Hulshoff", weet Kraay junior, die vrijdag een oefensessie van Oranje bijwoonde. "Sipke Hulshoff doet de hele training en ze eten uit zijn hand." Jan Joost van Gangelen hoort eveneens veel positieve geluiden over Hulshoff. "Sipke Hulshoff is eigenlijk de Messias van het Nederlandse voetbal. Ik hoor dat zo vaak!", zegt de presentator, die dat serieus bedoelt.

Van Gangelen: "Ronald Koeman staat daar bij de training gewoon met zijn handjes op de rug." Kraay junior beaamt dat. "Inderdaad, als een Engelse manager." Van Gangelen: "Het is zo lekker als je een héle goede veldtrainer hebt, die het ook nog eens lekker vindt om in de luwte te werken. Toch? Hij is het grote succes als we zo dadelijk Europees kampioen worden."

Vanaf 1 januari 2023 is Hulshoff assistent-trainer van Koeman bij het Nederlands elftal. "Sipke is een innovatieve veldtrainer die onze technische staf goed aanvult", zei Koeman destijds. Hulshoff wordt gedetacheerd door Feyenoord, waar hij sinds de zomer van 2021 in dienst is. Hij begon in Rotterdam als trainer van de Onder 21 en behoort sinds 2022 tot de technische staf van Slot.