De opvallende reden waarom Jude Bellingham een transfer naar Barça afwees

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 17:00 • Laatste update: 18:11

FC Barcelona hoopte enkele jaren geleden de talentvolle tiener Jude Bellingham in te lijven. De middenvelder speelde op dat moment nog voor Birmingham City. Door slechte ervaringen van een bevriende voetballer in de jeugdopleiding van Barça kwam het uiteindelijk alleen nooit van een overgang naar Catalonië. Afgelopen zomer koos Bellingham voor een transfer naar Real Madrid, waar hij week in, week uit imponeert.

In mei van dit jaar duiken er foto's op van een jaarboek uit 2009. Op een van deze pagina's beschrijft een jonge Bellingham zijn droom: professioneel voetballer worden voor Barcelona en Engeland.

Deze opmerking, geuit door een kind dat zijn tienerjaren nog niet had bereikt, werd gretig opgepikt door fans van Barcelona. Bij hen bestond er daardoor geen twijfel meer dat Bellingham afgelopen zomer bij de Catalanen zou tekenen. Er waren meer supporters van andere topclubs die hoopten op de komst van het toptalent. De overtuiging van deze Barça-fans, gebaseerd op de droom van een kind, was alleen wel erg vergezocht.

Het liep uiteindelijk allemaal anders. Bellingham tekende voor Real Madrid en ontpopte zich al snel tot een sensatie in LaLiga. Zaterdagmiddag neemt hij het voor het eerst tegen Barça op in el Clásico. Het is de perfecte wedstrijd voor Bellingham om te laten zien dat hij een van de besten ter wereld is.

Ze wisten het waarschijnlijk niet, maar de Barça-fans die zich vastklampten aan een uitspraak in een oud jaarboek, kwamen dichter bij de vervulling van hun wens dan ze misschien dachten. Hoewel een groot aantal clubs achter Bellingham aanzat tijdens zijn tienerjaren - Manchester City en Liverpool waren ook nadrukkelijk geïnteresseerd - maakten de Catalanen een reële kans om hem van Birmingham City over te nemen voordat iemand buiten de stad waar hij speelde hem kende. In 2019 organiseerde Barcelona een ontmoeting met de vader van Bellingham, Mark, alleen kwam hij uiteindelijk helemaal niet opdagen. De reden waarom werd pas onlangs bekendgemaakt.

Waarom mislukte een deal voor Barça?

Het begint allemaal bij een andere Engelse tiener, Louie Barry, een jongen die net als Bellingham uit Birmingham komt. Barry imponeert tien jaar lang in de jeugdopleiding van West Bromwich Albion. Nog voordat hij zijn debuut in het eerste elftal maakt, verschijnt hij op de radar van Paris Saint-Germain en Barcelona. Na wikken en wegen kiest Barry in de zomer van 2019 uiteindelijk voor de Catalanen en wordt hij de eerste Engelse speler die ooit komt te spelen in La Masía, de befaamde jeugdopleiding van Barcelona.

Barry beleeft echter allesbehalve een fijne start in Catalonië. De aanvaller is op dat moment goed bevriend met Bellingham doordat ze al geruime tijd ploeggenoten zijn in verschillende jeugdelftallen van Engeland. De verhalen over de moeizame start van Barry bij Barcelona komen dan ook terecht bij Bellingham en zijn vader.

Left to right: Amadou Diallo, Louie Barry, Jude Bellingham, Jamal Musiala, after Musiala had scored a hat-trick against Netherlands at U15 level.

Slechts vijf maanden nadat Barry zijn jeugdcontract bij Barça tekende, staat er een ontmoeting tussen de Spaanse topclub en Mark Bellingham in Londen op de planning. Dat verloopt alleen niet volgens plan. “Hij kwam niet opdagen bij de afspraak”, vertelde Bojan Krkic Sr., die al meer dan tien jaar als scout werkzaam bij de club is, aan radiostation Cadena SER. “Zijn excuus was dat we al een Engelsman van zijn leeftijd (Barry, red.) hadden gecontracteerd van West Bromwich of Aston Villa. Mark Bellingham zei gekscherend: ‘Mijn zoon zal niet voor Barça tekenen omdat hij niet met iemand van die beperkte kwaliteit kan samenspelen.’”

Mark Bellingham gaf Barcelona nul op het rekest, waarna zijn zoon Birmingham City in de zomer van 2020 alsnog verliet voor een transfer naar Borussia Dortmund.

Wat gebeurde er met Barry bij Barcelona?

De gekscherende opmerking van Mark Bellingham was een sneer richting Barcelona, waar Barry inmiddels op een zijspoor was beland. Bellingham's vader had waarschijnlijk gelijk met zijn oordeel over hoe Barry was behandeld in Catalonië. De jonge aanvaller vond nooit echt zijn draai in La Masía, ondanks dat hij naar verluidt indruk maakte op de trainingsvelden.

De problemen begonnen al vroeg. West Brom vond dat het 235,000 pond (zo’n 270 duizend euro) als compensatie tegoed had omdat Barcelona hen van het grootste talent van hun jeugdopleiding beroofd had. Het financieel in zwaar weer verkerende Barcelona betwistte dit en de ruzies over het papierwerk gingen maar door, terwijl Barry meer dan twee maanden geen officiële duels mocht spelen. Toen dit eenmaal het geval was, kreeg Barry niet de kansen die velen verwachtten.

Het zestienjarige talent sloot aan bij Barcelona Onder-19, maar moest voortdurend oudere, meer ervaren spelers voor zich dulden. Bronnen dicht bij de speler vertelden GOAL in 2021 dat hij vanwege zijn andere speelstijl dan zijn ploeggenoten nauwelijks kansen in het jeugdelftal kreeg. Zijn geduld raakte op.

Barry in actie namens Barcelona tijdens de Otten Cup 2019 in Eindhoven.

“Barry was niet blij met de speeltijd die hij kreeg, en terecht”, zei iemand die betrokken was bij zijn transfer naar Barcelona. “Hij speelde altijd goed en maakte enkele doelpunten. Zijn ploeggenoten vonden hem een geweldige aanvaller.”

Door het uitbreken van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 werd Barça voortijdig gekroond tot kampioen van de Onder 19-competitie. Barry tekende aanvankelijk een contract voor drie jaar, maar was binnen ruim een half jaar alweer vertrokken. Aston Villa, de club waar hij zijn hele jeugd al fan van was, maakte in januari zijn interesse in Barry bekend, waarna het talent die kans met beide handen aangreep. Hij verliet Spanje zonder ooit in de buurt van het eerste elftal te komen.

Heeft Bellingham de juiste keuze gemaakt?

Bellingham zag zijn carrière een andere wending nemen. Ongeveer zes maanden nadat Barry Barça verliet, tekende Bellingham bij Dortmund. Deze transfer zorgde bij supporters in heel Europa voor de nodige verbazing. BVB had namelijk het duizelingwekkende bedrag van 25 miljoen euro over voor een zeventienjarig talent dat nog geen ervaring op het hoogste niveau had opgedaan. Voor Birmingham City was de transfer ook uniek. De Championship-club besloot zijn rugnummer 22 uiteindelijk nooit meer te gebruiken.

Bellingham werd geleidelijk gebracht door Dortmund. Hij kreeg de kans om langzaam aan het niveau van de Bundesliga te wennen. Zijn kwaliteiten bij die Borussen waren echter onmiskenbaar. Hij speelde zich gedurende het seizoen 2020/21 in de basis en maakte in de twee seizoenen erna steeds meer naam voor zichzelf. Ook in de nationale ploeg van Engeland is Bellingham al geruime tijd een van de sterspelers.

Het was altijd al aannemelijk dat hij afgelopen zomer bij Dortmund zou vertrekken. Hoewel Dortmund herhaaldelijk probeerde om Bellingham een nieuwe overeenkomst te laten tekenen, kwam Madrid met een aanbod dat simpelweg te goed was om af te slaan. Zijn transfer van Birmingham naar Dortmund in 2020 was dan ook de best mogelijke beslissing die hij had kunnen nemen.

Bellingham liet in Dortmund veelvuldig zijn enorme potentie zien.

Zou Bellingham bij Barcelona zijn doorgebroken?

Een overstap naar Barça zou misschien niet rampzalig zijn geweest. De Engelsman is immers een immens getalenteerde middenvelder die zelfs op zeventienjarige leeftijd een kans zou hebben gehad om door te breken in het eerste elftal van de Catalanen.

Barcelona onderging destijds enorme veranderingen. Door de financiële problemen van de club kreeg een handvol getalenteerde spelers de kans hun debuut in het eerste elftal te maken. Bellingham zou bij Barcelona tegelijk zijn doorgebroken met Ansu Fati en Pedri, met wie hij een dodelijk trio had kunnen vormen. Een zekere Lionel Messi liep op dat moment ook nog rond bij Barça, waardoor er reden is om te geloven dat de Engelsman zijn plek in het elftal had kunnen veroveren en het boeken van successen met los Azulgrana op jonge leeftijd haalbaar was geweest.

Maar de nadelen wegen in dit geval zwaarder dan de voordelen. Als talentvolle tiener naam voor jezelf maken in Catalonië, had op dat moment leven in de schaduw van Messi betekent. Hoe beter de speler, hoe moeilijker het was om te slagen, zo lijkt het. Fati, die werd aangekondigd als de nieuwe Messi en uiteindelijk zijn rugnummer 10 overnam, wist de hoge verwachtingen nooit waar te maken en speelt momenteel op huurbasis bij Brighton & Hove Albion. Pedri werd overbelast en slaagt er nu niet in om voor langere tijd fit te blijven.

De stap voor een zeventienjarige Engelsman naar Barcelona zou enorm groot geweest zijn en had ook een bepaalde druk met zich meebracht. De technische kwaliteit van Bellingham is onmiskenbaar, maar de vraag is of hij als jong buitenlands talent had kunnen aarden in La Masía.

Bellingham toont bij Real Madrid eveneens aan een talent van wereldklasse te zijn.

De carrière Barry

Waar Bellingham momenteel het ene na het andere record verbreekt bij Real, nam Barry’s carrière een totaal andere wending. Misschien was het oneerlijk om te verwachten dat een jeugdproduct van West Brom zonder ervaring op het hoogste niveau een megaster zou worden in het buitenland. Maar de momenteel twintigjarige aanvaller heeft zijn belofte nooit echt weten in te lossen sinds hij La Masía drie jaar geleden verliet.

Barry maakte in januari 2021 noodgedwongen zijn debuut voor Aston Villa in de derde ronde van de FA Cup tegen Liverpool (4-1 verlies). The Villans werden destijds geteisterd door een coronagolf, waardoor Villa noodgedwongen met de beloftenploeg moest aantreden. Barry luisterde zijn debuut op door de 1-1 voor zijn rekening te nemen en Jürgen Klopp noemde hem na de wedstrijd zelfs een jonge Jamie Vardy, nadat hij onder de indruk was geraakt van de snelheid van de tiener waarmee hij telkens achter de laatste lijn van Liverpool opdook.

Barry’s debuut zou uiteindelijk ook zijn enige duel in de hoofdmacht van Villa zijn. Sindsdien werd hij vaak uitgeleend. Bij Ipswich Town lukte het hem alleen niet om potten te breken in de League One. Bij Swindon Town kwam hij wel tot zes goals in de League Two, waarna vorig seizoen minder productieve periodes bij MK Dons en Salford City volgden.

Dit seizoen verhuurt Aston Villa Barry aan Stockport County, waar hij wel op zijn plek lijkt te zitten. In vijftien competitieduels was de aanvaller al goed voor negen doelpunten. Door zeven competitiewedstrijden op rij te scoren verbrak hij zelfs een clubrecord. Mede dankzij de doelpuntendrift van Barry gaat Stockport momenteel aan kop in de League Two.

De sterke prestaties van Barry zijn ook Bellingham opgevallen. De twee zijn zoals eerder gezegd altijd goede vrienden geweest door hun gezamenlijke tijd in diverse jeugdelftallen van Engeland. Ze komen uit steden die minder dan twintig minuten rijden van elkaar verwijderd zijn. Afgaande op Instagram, blijkt uit de vele reacties van Bellingham op Barry's posts dat hij de carrière van een van zijn voormalig ploeggenoten nog steeds volgt.

Een mogelijk ernstige hamstringblessure, die hij dinsdag opliep in de 2-0 overwinning van Stockport op Crewe, zou het verloop van zijn seizoen nog kunnen veranderen, maar het lijkt erop dat Barry eindelijk laat zien waarom Barca hem in 2019 überhaupt wilde contracteren.

Great to see Jacob Ramsey and Tim Iroegbunam as well as a certain Jude Bellingham, getting behind Louie Barry after he broke a Stockport County post-war record of being the first player to score in seven league games in a row, in a single season

Alle ogen gericht op el Clásico

Zaterdag speelt Bellingham zijn grootste wedstrijd in het shirt van Real Madrid tot nu toe. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti speelt uit bij Barcelona en is volgens de bookmakers de lichte underdog, ook al kampen de Catalanen met de nodige vraagtekens. Frenkie de Jong, Pedri, Robert Lewandowski, Raphinha en Jules Koundé deden vrijdag tegen alle verwachtingen in mee met de groepstraining. Het blijft echter afwachten of een van hen zaterdag alsnog in actie kan komen.

Xavi heeft al langere tijd weinig smaken op het middenveld om uit te kiezen. Gavi, die de afgelopen weken in een diepere rol speelde, zal naast Oriol Romeu de taak hebben om Bellingham te verdedigen. De Engels international is momenteel misschien wel de beste en meest in vorm zijnde speler ter wereld.

Atlético Madrid liet vorige maand zien dat het toch mogelijk is om Bellingham af te stoppen, maar een verzwakt Barça heeft misschien niet de defensieve kwaliteiten om dat te doen. Met Vinícius Júnior en Rodrygo beschikken de Madrilenen namelijk ook over een voorhoede met de nodige kwaliteiten. De ster van Bellingham is in ieder geval rijzende. Het twintigjarige toptalent had enkele jaren geleden de kans om de stap naar Barcelona te maken. Zaterdag krijgt hij in el Clásico de uitgelezen kans om de Catalanen te verslaan in het shirt van de aartsrivaal.