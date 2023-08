De nieuwe spits van Ajax die afgelopen seizoen een absolute sensatie was

Ajax heeft Georges Mikautadze binnen. Technisch directeur Sven Mislintat deed er in de afgelopen dagen alles aan om de 22-jarige spits, die geboren werd in het Franse Lyon maar vanwege zijn roots international van Georgië is, naar Amsterdam te halen. Wie is deze in Nederland behoorlijk onbekende Mikautadze, afgelopen seizoen de absolute sensatie van de Ligue 2? Voetbalzone zocht uit wat de begeerde aanvaller kan toevoegen aan het aanvalsspel van het elftal van trainer Maurice Steijn.

Mikautadze beleefde in het seizoen 2022/23 zijn absolute doorbraak. De 1.76 meter lange spits, die tevens als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, groeide met zijn vele goals en assists uit tot de knuffelbeer van de aanhang van FC Metz. Mikautadze werd met 23 doelpunten topscorer in de Ligue 2 en die mijlpaal leverde hem de titel Speler van het Jaar op het tweede Franse niveau op. Metz promoveerde mede dankzij zijn vele treffers naar de Ligue 1 en de interesse in de Georgische goaltjesdief groeide met de dag. Mikautadze had wel de pech dat zijn topprestatie enigszins werd overschaduwd door het waanzinnige seizoen dat zijn landgenoot Khvicha Kvaratskhelia doormaakte bij de oppermachtige kampioen Napoli.

Dat Mikautadze eerder deze zomer werd genoemd bij Europese topclubs als Juventus, Bayern München, Chelsea en AC Milan, is het bewijs van zijn indrukwekkende opmars. De Metz-aanvaller redde het niet in de jeugdopleiding van Olympique Lyon en het leek erop dat zijn loopbaan al op jonge leeftijd in de knop gebroken werd. Metz wierp hem echter een reddingsboei toe en bij de club aan de andere kant van Frankrijk kreeg hij echt de kans zijn kwaliteiten te tonen. Les Grenats wilden evenwel niets overhaast doen en lieten de nog piepjonge Mikautadze twee seizoenen rijpen bij het Belgische Seraing. De jaren in het fysieke Belgische voetbal leken hem goed te hebben gedaan en met die ervaring op zak schoot de zestienvoudig international van Georgië Metz bijna in zijn eentje naar het hoogste niveau in Frankrijk.

Heel divers als spits

Wie inzoomt op Mikautadze ziet dat de Ajax-target behoorlijk veelzijdig is als spits. De jonge Georgiër is enorm doelgericht en beschikt over een hard schot met zijn rechterbeen. Daarnaast is Mikautadze niet bang om zijn linkerbeen te gebruiken en schuwt hij ook niet de persoonlijke sprintduels met vaak veel grotere verdedigers. De door Mislintat begeerde spits is met zijn 1.76 meter niet lang en kopsterk, maar wel erg wendbaar en echt een handenbinder in en rondom het strafschopgebied. Mikautadze krijgt de bal graag in de voeten, om daarna de ruimte op te zoeken om acties te maken. Daarbij zakt hij ook geregeld uit richting de flanken. Het is zeker geen aanvalsleider die rustig wacht op aanvoer vanaf de zijkanten of van achteruit.

Allerlei soorten doelpunten

Bij het onder de loep nemen van de doelpunten valt op dat Mikautadze uit allerlei standen weet te scoren. Hij durft het doel van buiten het strafschopgebied onder vuur te nemen, maar er zijn ook voorbeelden van goals die ontstaan nadat de Georgische sensatie na een scrimmage in de zestien het net vindt. Mikautadze raakt zelden in paniek als hij alleen voor de doelman opduikt en hij hoeft niet eens altijd goed te kijken om te weten in welke hoek hij het beste kan schieten. De beste speler in de Ligue 2 van afgelopen seizoen is daarnaast een erkende strafschoppennemer en uitermate geschikt om op de counter te spelen, al zal dat gezien de filosofie die Ajax hanteert niet vaak voorkomen in de Eredivisie. Tegen sterke en dominante ploegen in de Europa League kan het wel een wapen zijn.

Georges Mikautadze scores against Clermont Foot. This is second goal for Mikautadze in Ligue 1.#Georges #Mikautadze #GeorgesMikautadze pic.twitter.com/p2aP5tevP6 — Giorgi Tskhvaradze ???? (@tskhvaradze) August 27, 2023

Mikautadze is altijd op zoek naar het vijandige doel, maar daarbij verliest hij eigenlijk nooit zijn teamgenoten uit het oog. Rondom het strafschopgebied van de tegenstander volgen er geregeld 'wippertjes' richting medespelers die er beter voorstaan. Mikautadze schroomt met zijn loopvermogen niet om het vuile werk op te knappen en hierdoor fungeert hij vaak als 'voorste verdediger'. Hij ziet altijd wat zijn bewakers doen en past hier zijn loopacties op aan. In aanvallend opzicht houdt dat in dat Mikautadze verdedigers met zijn wendbaarheid en slimmigheid best vaak op het verkeerde been zet. Een verdediger die de Metz-speler bij een voorzet even uit het oog verliest, kan die fout zelden nog op tijd herstellen. Mikautadze voelt heel goed aan waar de voorzet of de bal van achteruit terechtkomt.

Ajax hanteert bij voorkeur een systeem met drie aanvallers en dat is Mikautadze eigenlijk wel op het lijf geschreven. Metz-coach László Bölöni gebruikte dit systeem zondag nog in de uitwedstrijd tegen Clermont Foot (0-1 overwinning). De aanvoer in dat duel kwam vanaf de flanken van Cheikh Sabaly (links) en Simon Elisor (rechts). Mikautadze heeft echter ook ervaring als diepste spits: in de voorgaande competitiewedstrijden tegen Olympique Marseille (2-2) en Stade Rennes (5-1 nederlaag) had hij respectievelijk vier en drie spelers achter zich. Met die speelwijze wordt van Mikautadze, en dan met name in de uitwedstrijden van Metz, verwacht dat hij ook uitzakt richting de flanken en niet alleen maar als aanspeelpunt in de vijandige zestien fungeert.

Interessante optie voor Steijn

Met Mikautadze krijgt Steijn een interessante optie in zijn schoot geworpen voor dit seizoen. De zelfverzekerde Georgiër is multifunctioneel en dus ook als buitenspeler in te zetten door de Ajax-trainer. Bij Metz fungeerde hij korte tijd als linksbuiten en als huurling van Seraing vertolkte Mikautadze een wat meer teruggetrokken rol in een systeem met twee spitsen. Van het jeugdproduct van de befaamde opleiding van Lyon hoeft niet verwacht te worden dat hij zich constant in de fysieke duels mengt en om de haverklap tackles uitvoert. Ook is Mikautadze geen spits die met zijn kopkracht voor gevaar zorgt of zijn ploeggenoten in stelling brengt. Het is typisch een aanvaller die uit de duels moet blijven.

Georges Mikautadze werd verkozen tot Speler van het Jaar in Ligue 1.

Door de komst van Mikautadze lijkt Steijn keuzes te moeten gaan maken in de voorhoede van Ajax. Blijft de fysiek sterkere Brian Brobbey de aanvalsleider, of krijgt de spits van 16 miljoen de voorkeur? En wat gebeurt er met Chuba Akpom? De van Middlesbrough afkomstige Engelsman was afgelopen een ware sensatie als nummer 10, maar is door Mislintat duidelijk als nummer 9 naar Amsterdam gehaald. Wellicht dat Steijn toch kiest voor Akpom kort achter de spitsen en Steven Berghuis weer naar de rechtsbuitenpositie dirigeert, waar laatstgenoemde zich niet altijd even prettig voelde afgelopen seizoen. Het zijn allemaal vragen waar in de komende weken een antwoord op zal moeten worden gegeven door de technische staf van Ajax.