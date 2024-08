‘Nieuwe Nagelsmann’ Fabian Hürzeler is plotsklaps jongste manager in Premier League

Brighton & Hove Albion gaat in zee met Fabian Hürzeler (31), de jongste manager in de geschiedenis van de Premier League. Zoals elke club ter wereld was Brighton op zoek naar de volgende Julian Nagelsmann. De jacht op het volgende wonder uit het trainersvak, de jonge geest die alle tegenslagen gebruikt als stimulans om een genie aan de zijlijn te worden.

Het lijkt erop dat Brighton gelooft dat ze hun verborgen parel hebben gevonden. Zijn naam is Fabian Hürzeler en hij wordt dus de nieuwe manager van the Seagulls. De jonge Duitser is de gedroomde opvolger van Roberto De Zerbi in het Amex Stadion. Op slechts 31-jarige leeftijd is hij dus de jongste manager in de historie van de Premier League.

Ondanks zijn leeftijd heeft Hürzeler tot nu toe veel succes gehad in zijn trainerscarrière, met als absoluut hoogtepunt de promotie naar de Bundesliga met FC Sankt Pauli. Nu verhuist hij naar Engeland, waar hij wordt belast met het coachen van onder meer Lewis Dunk (32), Danny Welbeck (33) en James Milner (38), spelers die allemaal ouder zijn dan Hürzeler. Om op deze leeftijd zo snel zo hoog te zijn geklommen, is er duidelijk iets speciaals aan de nieuwe Brighton-manager.

Hürzeler heeft de vergelijkingen met Nagelsmann inmiddels ook onder ogen gezien, en uiteraard voelt hij zich hierdoor gevleid. De succescoach weet echter ook heel goed dat hij nog maar aan het begin staat van zijn reis als hoofdtrainer. Hij staat momenteel te boek als een wonderkind op het gebied van coaching, maar zijn ambities reiken een stuk hoger.

"Ik moet nederig blijven", zei Hürzeler in april in een interview met GOAL. "Ik moet mijn eigen weg gaan. Ik heb nog veel te leren als coach. Het gaat niet alleen om het zien van dingen op het veld, het gaat ook om hoe je met de media omgaat. Je moet als trainer altijd heel goed nadenken over de impact daarvan."

"Het is heel belangrijk dat ik het alleen doe, dat ik probeer na te denken over mijn eigen weg, en dat ik ook daadwerkelijk mijn eigen weg ga. Omdat ik geen kopie ben van Julian Nagelsmann. Hij ging een bepaalde kant op, maar ik probeer het als trainer op de Fabian Hürzeler-manier te doen. Als ik net zo succesvol kan zijn als Nagelsmann, dan ben ik gelukkig."

Amerikaanse roots

Hürzeler werd op 26 februari 1993 geboren in Houston als zoon van een Zwitserse vader en een Duitse moeder. Zijn ouders werkten tijdelijk in de Verenigde Staten, waar hij dus de eerste jaren van zijn leven doorbracht, voordat hij onvermijdelijk terugkeerde naar Europa.

Zijn hele voetballoopbaan bracht hij door in Duitsland. Eerst een korte spelerscarrière waarin hij de reserveteams vertegenwoordigde van Bayern München, Hoffenheim en 1860 München, voordat hij speler-trainer werd bij het bescheiden FC Pipinsried. Zijn trainersloopbaan kreeg daarmee gestalte: eerst bij Pinpinsried, daarna bij Duitsland Onder 18 en Onder 20 als assistent en uiteindelijk als hoofdtrainer bij St. Pauli.

Hürzeler denkt nog steeds vaak aan de VS en welke impact zijn korte tijd in Amerika als kind op hem heeft gehad. "Ik denk dat ik altijd verbonden zal blijven met de Verenigde Staten, omdat dit uiteindelijk het land is waar ik geboren ben", zei hij. "Ik denk dat ik een typisch Amerikaanse houding heb. Mijn karakter is gewoon ruimdenkend. Ik zal altijd openstaan voor alles, voor iedereen, en ik probeer hard te werken om mijn dromen te verwezenlijken. Op dat vlak zal ik altijd verbonden blijven met de VS."

Succes bij St. Pauli

Hürzeler werd in 2020 door St. Pauli ingehuurd als assistent en in 2022 gepromoveerd tot interim-hoofdtrainer, toen Tim Schultz werd ontslagen. Slechts twee weken later kreeg hij de baan definitief nadat hij de club uit Hamburg weer op de rit had gekregen. Hürzeler werd daarmee op 29-jarige leeftijd de jongste hoofdtrainer in de 2. Bundesliga. Vanaf april 2023 boekte St. Pauli tien overwinningen op rij, waardoor Hürzeler's naam als jonge aanstormende trainer een enormekreeg.

Afgelopen seizoen deed St. Pauli het zelfs nog beter. Onder de bezielende leiding van Hürzeler eindigden die Freibeuter bovenaan, met één punt voorsprong op nummer twee Holstein Kiel. Zo werd voor het eerst sinds 2010/11 promotie naar de Bundesliga veiliggesteld. Het wordt het derde seizoen voor de volksclub uit Hamburg op het hoogste niveau in Duitsland in deze eeuw.

Respect afdwingen

Het is al niet gemakkelijk om coach te zijn, maar het is nog moeilijker om trainer te zijn als een deel van de spelers in je team ouder is dan jijzelf. Dat is het soort dynamiek waar Hürzeler tegenwoordig voortdurend mee moet werken.

Hürzeler moest wennen aan een heel nieuw leven in de schijnwerpers. Gezien zijn leeftijd lag de focus vanaf het begin op hem, maar hij moest zich ook aanpassen aan de verantwoordelijkheden die het hoofdtrainerschap met zich meebrengen. Trainingssessies, manmanagement, omgaan met de media... Het waren nu allemaal zijn verantwoordelijkheden, en allemaal dingen die hij gaandeweg in de vingers kreeg.

"Het is niet altijd gemakkelijk als coach", erkent Hürzeler. "Je moet moeilijke beslissingen nemen, waar sommige spelers het misschien niet mee eens zijn. Maar dat moeten ze accepteren. Dat is ook de boodschap die je moet overbrengen: dat jij de man bent, de coach, de baas die de beslissing neemt. Het is vinden van de juiste balans tussen het omgaan met spelers en harde beslissingen durven nemen."

Bayern invloeden

Hürzeler heeft het beste van twee werelden meegekregen. Bayern en St. Pauli hebben samen een lange geschiedenis vol wederzijds respect, en Hürzeler heeft beide kanten daarvan meegemaakt, één als speler en één als hoofdtrainer.

Zijn tijd als jeugdspeler bij Bayern heeft bepaald hoe hij het spel benadert, zowel op als buiten het veld. Hürzeler voelt een meedogenloze druk om te winnen en te presteren, maar om het ook op de juiste manier te doen. Winnen is het uiteindelijke doel, maar om daar te komen gaat het ook om hoe je jezelf manifesteert naar buiten toe.

"Mijn tijd bij Bayern heeft mijn persoonlijkheid geschapen. Want ik heb daar tien, elf jaar rondgelopen", herinnert Hürzeler zich. "Bij Bayern München moet je altijd winnen. Als je tien of elf jaar oud bent en naar een toernooi gaat, zullen sommige mensen daar een hekel aan je hebben. Maar andere mensen vinden je juist geweldig. Maar hoe het ook zij: als speler van Bayern München moet je succesvol zijn."

Opofferingen

Hürzeler is zich er volledig van bewust dat zijn leven niet normaal is. Geen enkel leven op het hoogste voetbalniveau is normaal, maar dat van hem is vreemder dan de meeste anderen. Er zijn namelijk zo weinig coaches van zijn leeftijd, zo weinig mensen die zich kunnen identificeren met hem en de beslissingen waarmee hij dagelijks wordt geconfronteerd.

Een normale werkdag begint om 8.00 uur, wanneer hij op kantoor aankomt. Hürzeler vertrekt vaak pas na 21.00 uur. Maar op geen enkel moment tijdens die lange dagen denkt hij er ooit aan om iets anders te gaan doen. "Ik ga niet naar huis zo van: 'Oh shit, ik heb zo lang gewerkt!' Nee, ik ga naar huis en zeg tegen mezelf: 'Wat kan ik doen om dingen echt te verbeteren?'"

"Ik denk niet dat ik het leven leid van een normale 31-jarige", aldus het Duitse voetbaldier. "Ik ben single, dus normaal gesproken zou ik naar een feestje kunnen gaan. Maar dat is niet wat ik echt wil. Ik wil echt met mensen werken... Ik hou echt van mijn werk. Het is echt mijn passie. En mijn passie is mijn werk, mijn hobby is een baan. Dat is echt de moeite waard en ik waardeer het dan ook enorm dat ik dit kan doen."