De Mos voorziet pijnlijke reserverol tijdens EK: ‘Te veel circus, een hype’

Als het aan Aad de Mos ligt, krijgt Xavi Simons geen basisplaats bij het Nederlands elftal tijdens het EK van volgende zomer. De analist is niet bepaald onder de indruk van de creatieveling. "Te veel circus, een hype", aldus de oud-trainer in gesprek met verslaggever Jelle Kusters van Voetbalzone.

Na de vraag of De Mos nog advies heeft voor bondscoach Ronald Koeman, begint de analist met het pijnpunt van het Nederlands elftal bloot te leggen. "De problemen liggen voorin", ziet hij.

"Memphis Depay in goeden doen is voor mij een hele belangrijke speler", zegt de voormalig coach van onder meer Ajax, die direct een kanttekening plaatst. "Ik vraag me af of hij ooit nog in goeden doen gaat komen", doelt De Mos op zijn recente blessure.

"Brobbey is op de goede weg", filosofeert hij verder over de aanvalslinie. "Dat is natuurlijk een jongen die heel veel kwaliteiten heeft. Dat zou wel eens een openbaring kunnen worden, denk ik. Ik ben wel een Brobbey-fan."

De Mos gaat ook in op het voorstel van Hans Kraay junior. De analist van ESPN pleitte eerder voor een middenveld van Frenkie de Jong en Jerdy Schouten in het Nederlands elftal. "Schouten leest het als een trainer, die staat bij mij altijd in het team", looft De Mos de middenvelder van PSV.

Maar niet over iedere international is De Mos even enthousiast. "Xavi Simons? Dat is nog te veel circus, dat is een hype. Ik vind Simons een hype. Of hij speelt op het EK? Nee", antwoordt de analyticus resoluut.

Over de keeperskwestie spreekt De Mos zich ook uit. Justin Bijlow en Bart Verbruggen zouden er baat bij hebben als de keeperstrainer meer aandacht besteedt aan het verbeteren van hun uitstraling en coachingskwaliteiten, zo stelt hij. Eén kandidaat valt voor De Mos in ieder geval af. "Andries Noppert is voor mij weg."

EK-kansen Oranje

Over de kansen van het Nederlands elftal is De Mos duidelijk. De groepsfase doorstoten is een formaliteit, zo denkt De Mos. Maar of Nederland ook kan verrassen op het eindtoernooi? "Nee. Nederland kan niet om de prijzen mee gaan doen. Onmogelijk."



