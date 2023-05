De Mos voorspelt ‘ontploffing’ en bizarre laatste speeldag voor PSV en Ajax

Maandag, 22 mei 2023 om 14:18 • Guy Habets • Laatste update: 14:21

Aad de Mos vermoedt dat PSV komende zondag de tweede plek veilig gaat stellen, maar dat het dat niet op eigen kracht gaat doen. De voormalig oefenmeester en huidig analist zegt in een video-item van het Eindhovens Dagblad dat hij uitgaat van een nederlaag van de Eindhovenaren tegen AZ, maar dat hij Ajax ook niet ziet winnen bij FC Twente. Daarnaast voorspelt De Mos ook een interne 'ontploffing' bij PSV.

De wedstrijd tegen sc Heerenveen, die door PSV met 3-3 gelijk werd gespeeld, leidt tot bijzonder veel negativiteit bij De Mos. Hij ziet dat de Eindhovenaren na het winnen van de bekerfinale zichzelf niet meer zijn. "Ik vond het een schande", zegt de Hagenaar over het gelijkspel van zondagmiddag in de video van het ED. "Als je zo dichtbij bent... Als trainer en als groep laat je de supporters in de steek en breng je de club in gevaar. De voorronde van de Champions League lag gewoon voor het grijpen."

Toch verwacht De Mos dat het ticket voor de voorronde van het miljardenbal wel naar Eindhoven gaat, maar niet dankzij een goede prestatie van PSV. "Ik vrees het ergste voor PSV, maar het geluk is dat mijn gevoel ook zegt dat Ajax niet wint bij Twente. Mijn voorspelling is dat PSV zeker niet wint bij AZ, maar Ajax ook niet van Twente. Dan zou je alsnog tweede worden en red je het dankzij Twente. Een bijzondere ontknoping? Ja, oké, maar het gaat wel gebeuren."

De berichtgeving in De Telegraaf, waarin gezegd werd dat het niet botert tussen de spelersgroep en trainer Ruud van Nistelrooij, verrast De Mos niet. "Natuurlijk is er wrijving, dat merk je al aan de wedstrijden tegen Fortuna en Heerenveen en dat zal je ook zondag merken. Daar ben ik van overtuigd. Het gaat een keer ontploffen. Er zal wel het een en ander besproken zijn tussen spelers en bestuur en ik wil dan weten of Van Nistelrooij daar wel of niet bij was. Dat is voor mij belangrijk. Het komt in elk geval allemaal heel slecht over."