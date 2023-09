De Mos kijkt vol verbijstering naar Mislintat: ‘Hoe krijg je dat voor elkaar?'

Zondag, 3 september 2023 om 12:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:41

Aad de Mos is niet onder de indruk van de aankopen die bij Ajax zijn gedaan door technisch directeur Sven Mislintat. Volgens de analist, met een verleden als coach bij de Amsterdamse club, zijn er lukraak spelers gekocht en is er niet geluisterd naar de wensen van trainer Maurice Steijn. De Mos vindt het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat Ajax momenteel over vier spelers beschikt voor de linksbackpositie.

"Dit is gewoon twaalf spelers halen en maar hopen dat die jongens in het Ajax-concept passen", verzucht De Mos in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Het is heel simpel: je moet eerst aan je trainer vragen hoe hij wil spelen. Dat is ook niet gebeurd. Hij (Mislintat, red.) weet ook niet hoe Ajax moet spelen, hij heeft dat DNA van Ajax niet in zijn lijf zitten. Dus die heeft vanuit zijn eigen wereldje een aantal spelers gehaald. Ajax heeft op dit moment vier linksbacks, hoe krijg je dat voor elkaar? Dan ben je bij mij als 'td' al door de mand gevallen", kraakt de trainer in ruste de keuzes van Mislintat wat betreft de achterhoede van Ajax.

"Dan heb je twee middenvelders die hetzelfde zijn. Die spelen stationnetjesvoetbal", verwijst De Mos vervolgens naar het middenveld van Ajax. "Tahirovic, dat is zijn lievelingetje, en Van den Boomen. Die spelen allebei naar de bal toe. Dus Ajax krijgt nooit het voetbal wat PSV heeft, omdat ze gewoon verkeerd ingekocht hebben. Dan heb je er een bij die toevallig een keer in Engeland heeft gespeeld, die Akpom. Daar wil ik ook wel van weten hoe dat in elkaar zit. Dat 'ie zo goed is als iedereen denkt."

De Mos komt tot slot met nieuws omtrent Silvano Vos, die ontevreden lijkt te zijn bij Ajax vanwege de toegekomen concurrentie. "Ik weet uit zeer betrouwbare bronnen dat er een hele grote club in de wereld is die hem ziet als opvolger van een hele grote speler. En dat zie ik ook. Vos is van de buitencategorie. Ik ga de naam van de club niet noemen." Presentator Milan van Dongen noemt Atlético Madrid, maar De Mos is niet te vermurwen. "Dat is een hele goede speler die vlieguren moet maken bij Ajax om zich verder te ontwikkelen. Die jongen is buitencategorie, daar hoef je geen kenner voor te zijn. Die moet spelen."

Nathan van Kooperen, die sinds kort de belangen behartigt van Vos, ventileerde deze week via Twitter nog zijn ongezouten mening over het aankoopbeleid in Amsterdam. "Ajax opleidingsclub -> koopclub", begeleid door een groen vinkje. Vos leek op het volledige vertrouwen te kunnen rekenen van de technische leiding van Ajax, daar hij in juli zijn tot 2024 lopende contract openbrak en verlengde tot de zomer van 2028. Een maand later lijken de kaarten echter anders geschud, daar de Amsterdammers Sivert Mannsverk binnenhaalden voor het middenveld.