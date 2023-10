De Mos adviseert Maduro: ‘Hij is helemaal een drama, hij is het totaal niet’

Zondag, 29 oktober 2023 om 12:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:15

Aad de Mos adviseert Ajax het team om Silvano Vos heen te bouwen. Dat zegt de oud-trainer van de Amsterdammers bij Goedemorgen Eredivisie. De Mos vindt Vos 'het scharnier dat Ajax nodig heeft bij de eerste opbouw' en zou hem, als hij Hedwiges Maduro was, als eerste opschrijven op het wedstrijdformulier. "Die positie is zó belangrijk."

De Mos is zondag bij Goedemorgen Eredivisie om zijn licht te laten schijnen op onder meer de topper tussen Ajax en PSV. Als het aan hem ligt, treden de Amsterdammers in het Philips Stadion met een andere formatie aan dan in het midweekse duel met Brighton & Hove Albion (2-0 verlies). "Ze moeten de dna-spelers in hun sterkte krijgen."

Ook de zomeraanwinsten moeten volgens De Mos 'in de posities komen die ze gewend waren bij hun oude club'. "Er is maar één speler die me heeft kunnen bekoren donderdag: de keeper, Ramaj. Er waren weer problemen met Sosa, Gaaei, Sutalo, en Tahirovic is al helemaal een drama."

"Dus mijn idee is om die Silvano Vos als eerste neer te zetten op het papier bij Ajax", stelt De Mos. "Het was natuurlijk niets voor niets dat hij toen applaus kreeg bij Marseille. Niet om die rode kaart, maar die jongen heeft het voetbal en het scanvermogen."

"Die positie is zo belangrijk: kijk naar PSV met Schouten en Feyenoord met Zerrouki. Voor de eerste opbouw heb je dat scharnier nodig en dat heeft Ajax niet. Niet Taylor, dat is een ander type. Tahirovic is het totaal niet. Ik zou een andere opstelling en een andere speelwijze hanteren."

Interim-trainer Maduro liet Vos donderdag nog als invaller opdraven tegen Brighton. De achttienjarige middenvelder kwam na 75 minuten binnen de lijnen voor Brian Brobbey. Tegen AEK Athene (1-1) ontbrak Vos wegens een schorsing. Die liep hij op in het duel met Olympique Marseille (3-3), waar hij veel lof oogstte als vervanger van de sukkelende Tahirovic.

Vos klopt met de week harder op de deur bij Ajax. Na zijn debuut eind vorig seizoen zit hij inmiddels dicht tegen een basisplaats aan. Vos beleefde tegen Feyenoord (0-4) verlies zijn vuurdoop in de basis en mocht ook tegen AZ (1-2 verlies) vanaf het begin aantreden. Inmiddels staat de teller op zeven duels in Ajax 1 (nul goals, nul assists).