De Ligt ziet Amorim op één vlak excelleren bij Manchester United: 'Als Nederlander hou ik ervan'

Manchester United eindigde op een zeer teleurstellende vijftiende plaats en verloor in de finale van de Europa League met 1-0 van Tottenham Hotspur. Er is daardoor de nodige druk en kritiek op manager Rúben Amorim. Matthijs de Ligt behoort echter niet tot de criticasters van de Portugese coach.

De Ligt is behoorlijk complimenteus over Amorim in een uitgebreid interview met The Athletic. ''Ik heb een hele goede band met hem. Hij is heel open naar mij toe, en dus is het altijd heel fijn om met hem te praten.''

De Nederlandse verdediger werkte al met de nodige trainers en heeft Amorim hoog op zijn lijstje staan. ''Hij is één van de managers waar je als speler het makkelijkst mee kan praten. En zijn voetbalvisie is ook heel duidelijk. Je kan goed zien waar hij met het elftal naar toe wil.''

Amorim spaart zijn team doorgaans niet. De Portugees opperde laatst zelfs dat dit misschien wel het slechtste elftal was in de geschiedenis van Manchester United. Die directheid kan De Ligt wel waarderen. ''Ik kom uit Nederland, dus dat bevalt mij wel. Ik kan me voorstellen dat het als een shock komt voor de media, omdat het niet gebruikelijk is.''

''Maar aan de andere kant zou de media hier ook waardering kunnen hebben voor de directheid van Amorim. Dat er eindelijk een manager is die de waarheid vertelt en niet om de hete brij heen draait'', zit De Ligt op één lijn met Amorim wat betreft helder communiceren.

''Ik echt ontzettend veel waarde aan de persoonlijke gesprekken met de manager. Dat geeft mij het gevoel dat ik hem kan vertrouwen, en dat hij hetzelfde gevoel heeft richting mij'', aldus De Ligt, die dolgraag met Amorim aan het nieuwe seizoen wil beginnen.

''Het is echt een detailvreter. Voordat hij spelers aantrekt, kijkt hij eerst naar de cultuur van de club en wat er eventueel moet veranderen. En wat er voor nodig is om een nog betere club te worden. Ik denk dat we dat komend seizoen veel vaker gaan zien'', zo besluit de 25-jarige verdediger.