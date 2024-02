De Ligt draagt met rake kopbal bij aan uiterst belangrijke zege Bayern München

Bayern München heeft na een ietwat moeizame wedstrijd weten af te rekenen met Borussia Mönchengladbach. Mede dankzij een rake kopbal van Matthijs de Ligt won der Rekordmeister met 3-1. De bezoekers kwamen na een goede fase op voorsprong, maar via Aleksandar Pavlovic en Harry Kane wist Bayern alsnog op voorsprong te komen, voordat De Ligt het duel besliste. Net als Bayern won ook Bayer Leverkusen, waardoor laatstgenoemde ploeg nog altijd de koploper is met twee punten meer dan de ploeg uit Beieren.

Aan de kant van Bayern vormde De Ligt samen met Eric Dier het hart van de verdediging, terwijl de van de Afrika Cup teruggekeerde Noussair Mazraoui aan de rechterkant van de defensie stond opgesteld. Thomas Müller was de nummer 10 die spits Kane van bruikbare ballen moest voorzien. Leroy Sané en Jamal Musiala stonden op de flanken.

Bayern begon uitstekend aan de wedstrijd en kreeg al snel meerdere prima kansen om de voorsprong te grijpen. Mazraoui gaf mee aan Sané, die zijn kiezelharde schot op de lat deed belanden. Na goed samenspel tussen Alphonso Davies en Müller kreeg Sané zijn volgende mogelijkheid, maar ook ditmaal was het niet raak. De vleugelspeler werkte de bal naast het Gladbach-doel.

Bayern kwam na een half uur spelen opnieuw dicht bij de voorsprong. De thuisploeg kreeg een vrije trap op een meter of achttien van het doel en Kane ontfermde zich over de kans. De Engelsman schoot verwoestend richting de kruising, waar voormalig Roda JC-goalie Moritz Nicolas net op tijd bij zat om de bal tot hoekschop te verwerken.

Langzaam maar zeker kwam Gladbach beter in de wedstrijd. Franck Honorat zag zijn voorzet bijna per toeval in de kruising belanden, ware het niet dat Manuel Neuer er nog een handje tegen kon zetten. Daar bleef het niet bij, want uit een voorzet vanaf rechts had Nathan Ngoumou veel meer moeten doen met de geboden ruimte in de zestien. De kopbal van de Fransman vloog echter ruim naast.

De gecreëerde kansen leverden Gladbach het nodige vertrouwen op en nadat Neuer de bal zomer inleverde, ging het even te snel voor de thuisploeg. Jordan Siebatcheu legde de bal klaar voor Nico Elvedi, die beheerst de korte hoek vond: 0-1. De voorsprong voor Gladbach bleef tien minuten op het scorebord staan. Na een schitterende aanval wist Bayern op slag van rust de stand gelijk te trekken. Sané speelde in op Müller, die op zijn beurt Aleksandar Pavlovic bereikte. Van dichtbij schoof hij de bal in de verre hoek achter Nicolas: 1-1.

Bayern moest na rust vol aan de bak om geen verdere schade op te lopen in de titelstrijd en probeerde het tevergeefs via Musiala (zijnet) en Leon Goretzka (over). Vlak na de entree van Sacha Boey, die als vervanger van de moegestreden Mazraoui aantrad en zo zijn debuut maakte, was Kane de volgende die even aan scoren dacht. De spits schoot razendsnel na een korte aanname, maar Nicolas lag niet wakker van zijn poging.

Nicolas ondervond twintig minuten veel hinder van Müller, die voor zijn neus verscheen. De doelman kon niet vangen en zag Kane als een duveltje uit een doosje opduiken en zijn 24ste seizoenstreffer tegen de touwen koppen: 2-1. Vlak voor tijd gooide De Ligt het duel definitief in het slot, door een vrije trap van Sané tot assist te promoveren met een rake kopbal: 3-1.

