De Ligt doet met twee woorden transferperikelen opleven; Romano reageert

De situatie van Matthijs de Ligt bij Bayern München is er een om in de gaten te houden, zo schrijft Fabrizio Romano maandagochtend op X. Volgens de berichtgeving zou de Nederlandse centrumverdediger erg teleurgesteld zijn na zijn reserverol in het verloren duel met Bayer Leverkusen (3-0).

Tegen de huidig koploper moest De Ligt namelijk weer plaatsnemen op de bank. Omdat Kim Min-jae met Zuid-Korea actief was op de Azië Cup had de Nederlander in januari tijdelijk een vaste basisplek in Beieren.

Matthijs de Ligt was asked whether he was fit enough to start yesterday, he said: "Top fit" The Dutchman was visibly frustrated. He's usually always willing to speak to the reporters in the mixed zone after games. But yesterday he apologised and pointed out that he had not… pic.twitter.com/oLlHZN3Prk — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 11, 2024

Zo speelde De Ligt in het duel voor de afstraffing tegen Leverkusen negentig minuten mee tegen Borussia Mönchengladbach. In dat duel hielp de voormalig Ajacied zijn ploeg met een doelpunt naar een 3-1 overwinning.

Tegen Leverkusen opteerde Thomas Tuchel echter voor een elftal met daarin drie centrale verdedigers. De Ligt was er niet een van. Dayot Upamecano, Min-jae en Eric Dier verschenen aan de aftrap, terwijl De Ligt op de reservebank plaatsnam.

Top fit

Na afloop van die wedstrijd schreef transfermarktexpert Florian Plettenberg opal dat mits iedereen fit is bij Bayern De Ligt 'ondanks zijn goede optredens' geen basisklant is. Hij is volgens de Duitse journalist vanniet blij met de huidige situatie.

Toen BILD De Ligt na afloop van het duel met Leverkusen vroeg waarom hij voor het eerst sinds de wedstrijd tegen VfL Wolfsburg op 20 december niet aan de aftrap verscheen, kon De Ligt geen antwoord geven.

De Duitse krant stelde vervolgens de vraag of hij wel fit genoeg was om te starten. "Top fit", antwoordde De Ligt kort. Volgens de berichtgeving verontschuldigde De Ligt, die doorgaans geen moeite heeft met een perspraatje, zich bij de journalisten en was hij 'zichtbaar gefrustreerd'.

Manchester United

Een transfer van de ontevreden De Ligt valt in de zomer dan ook geenszins uit te sluiten, schrijft Plettenberg. In de winter werd een eventueel vertrek ook al besproken, maar toen kwam het er, mede door zijn tijdelijk veroverde basisplek, niet van.

Maar met zijn respons liet De Ligt de roddelpers in Engeland alweer overuren draaien. De Daily Mirror greep het korte interview meteen aan om de Nederlander naar Manchester United toe te schrijven.

"Nu De Ligt de vierde optie lijkt centraal achterin bij Bayern, zal men in Manchester de situatie met bovengemiddelde interesse in de gaten houden", schrijft het Engelse medium. Omdat een vertrek van Victor Lindelöf, Harry Maguire en Raphaël Varane niet onbespreekbaar lijkt, zou De Ligt volgens de Daily Mirror vrij baan worden geboden voor een hereniging met Erik ten Hag.

