De Ligt bekroont basisplaats met goal en ziet Kane schitteren voor Bayern

Zaterdag, 23 september 2023 om 17:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:57

Matthijs de Ligt heeft zijn eerste basisplaats van het seizoen bij Bayern München bekroond met een treffer. De centrumverdediger kopte tegen VfL Bochum een hoekschop feilloos binnen en zorgde zo voor de 3-0. Grote man aan de zijde van Bayern was zonder twijfel Harry Kane. De Engelsman tekende voor een hattrick én was goed voor twee assists. Daarmee had hij een gigantische bijdrage in de uiteindelijke 7-0 zege.

De Ligt vormde een verdedigingsduo met Kim Min-jae. Noussair Mazraoui stond op zijn vertrouwde rechtsbackpositie. Alphonso Davies was de linksback, terwijl Sven Ulreich tussen de palen stond. Joshua Kimmich en Konrad Laimer waren de controleurs in de Allianz Arena, terwijl Eric Maxim Choupo-Moting achter Kane stond. De Engelsman werd geflankeerd door Leroy Sané (rechts) en Kingsley Coman (links). Bayern speelde midweeks de Champions League-kraker tegen Manchester United (4-3 zege) en ten opzichte van dat duel laat Tuchel naast Dayot Upamecano, Jamal Musiala, Serge Gnabry en Leon Goretzka op de bank.

???????????????? ???? ???????? ? De Nederlander bekroont zijn rentree in de basis met een doelpunt tegen VfL Bochum ?? ??? https://t.co/tFQ2dXwe4Z#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #Bundesliga pic.twitter.com/nmSC9SrX69 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 23, 2023

Het Bochum van trainer Thomas Letsch maakte geen schijn van kans in de Allianz Arena. Al in de vierde minuut maakte Bayern zijn eerste treffer. Coman ontsnapte aan de linkerkant en gaf scherp voor bij de tweede paal, waar Choupo-Moting de bal voor het binnenlopen had: 1-0. De tweede Beierse treffer viel al voor het kwartier voorbij was. Bochum kreeg de bal niet weg en moest toezien hoe Kane als een sluipschutter profiteerde van de afvallende bal: 2-0. Het was niet de vraag of Bayern zou winnen, maar hoe groot de zege zou worden. Na een klein half uur was De Ligt goed voor de 3-0. De verdediger kopte een hoekschop van Kimmich feilloos raak.

De 4-0 viel nog ruim voor rust. Kane had een uitstekende dieptepass in huis op Sané, die de hoek voor het uitkiezen had en koos voor de verre. De Ligt zal ondanks zijn treffer in de rust toch teleurgesteld zijn geweest, daar hij achterbleef in de kleedkamer ten faveure van Upamecano. De Fransman zag Ivan Ordets hands maken in zijn eigen zestien, waardoor Kane een strafschop kreeg te nemen en die onberispelijk benutte. De topscorer aller tijden van Tottenham Hotspur had tien minuten voor tijd een pass in huis op Mathys Tel, die de verre hoek vond: 6-0. Mazraoui, die de hele wedstrijd speelde, was vlak voor tijd nog van grote waarde voor Bayern. De Marokkaans international gaf voor op Kane, die zijn hattrick completeerde: 7-0.