De laatste keer? Duel tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi aangekondigd

Dinsdag, 21 november 2023 om 19:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:03

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi nemen het in februari 2024 tegen elkaar op. Dinsdag werd namelijk bekend dat er in die maand een oefenwedstrijd zal plaatsvinden tussen Al-Nassr en Inter Miami. De wedstrijd vindt plaats in de Saudische hoofdstad Riyad.

Op de poster wordt het affiche tussen de twee voetbalgrootheden bestempeld als de 'The Final Dance'. Het duel tussen Al-Nassr en Inter Miami wordt gespeeld in het kader van de Riyadh Season Cup.

Ook Al-Hilal neemt deel aan het toernooi. De Saudische club heeft met de momenteel geblesseerde Neymar eveneens een gigantische naam onder contract staan. Wanneer de wedstrijden precies bekend worden afgewerkt, is nog onbekend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De rivaliteit tussen Messi en Ronaldo zal hoe dan ook de geschiedenisboeken ingaan als één van de meest fascinerende ooit. De twee domineerden het voetbal jarenlang en vochten in LaLiga bij Real Madrid en FC Barcelona vele duels uit.

Ook de strijd om de Ballon d'Or was jarenlang een gevecht tussen alleen de Portugees en de Argentijn. Tussen 2008 en 2017 won zowel Ronaldo als Messi de Ballon d'Or vijfmaal. Nadien won Messi de trofee nog eens driemaal. Ook in 2023 werd Messi gekroond tot de beste ter wereld, grotendeels dankzij zijn voortrekkersrol op het voor Argentinië gewonnen WK.

In januari van dit jaar kwamen Ronaldo en Messi elkaar ook nog tegen in vriendschappelijk verband. Ronaldo, de aanvoerder van de Riyadh All Stars XI, maakte toen twee treffers tegen de sterrenformatie uit Parijs. Messi, die eenmaal scoorde, zag PSG uiteindelijk met 5-4 winnen.

Ronaldo is inmiddels alweer een klein jaar actief voor Al-Nassr. De 38-jarige Portugees kan nog altijd meer dan prima cijfers overleggen: in 36 wedstrijden scoorde hij 30 keer en leverde hij 11 assists. Ronaldo voert momenteel de topscorerslijst aan in de Saudi Pro League met dertien goals. Zijn naaste achtervolger, Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal), staat op tien.

Messi trok afgelopen zomer naar Inter Miami en nam zijn ploeg direct bij de hand. Grotendeels dankzij de Argentijn won de club uit Florida de Leagues Cup. Ook in de Major League Soccer werd de lijn omhoog ingezet, maar een play-offplek voor het kampioenschap zat er uiteindelijk niet in. In veertien duels maakte Messi elf goals en vijf assists voor Inter Miami.