De Kuip komt in twaalfde minuut massaal in actie voor Justin Bijlow

De aanwezige toeschouwers in De Kuip hebben in de twaalfde minuut een moment gepakt om steun te betuigen aan Justin Bijlow. Tijdens het duel tussen Feyenoord en AZ in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker gaf het stadion een luid applaus voor de doelman die afgelopen speelronde geblesseerd raakte.

Supporters hebben een groot spandoek gemaakt om Bijlow een hart onder de riem te steken. De sluitpost is zelf aanwezig op de tribune en bedankt het publiek voor de bemoedigende actie. Bijlow raakte in het Eredivisie-duel met FC Twente (0-0) geblesseerd aan zijn kuit en hij ligt er enkele weken uit. De keeper barstte in tranen uit toen hij voelde dat hij niet verder kon.

