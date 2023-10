De Kuip houdt adem in na eenvoudige zege: Gimenez verlaat strompelend het veld

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 22:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:27

Feyenoord heeft zaterdagavond zonder zich overmatig in te spannen een nieuwe overwinning geboekt in de Eredivisie. In De Kuip waren de Rotterdammers dankzij treffers van Calvin Stengs, Santiago Gimenez, Lutsharel Geertruida en Eredivisie-debutant Antoni Milambo met 4-0 te sterk voor Vitesse. Zorgen zijn er wel om Gimenez, die na een uur spelen het veld met een enkelblessure verliet.

Justin Bijlow keerde zaterdagavond terug in de basisformatie van Feyenoord. De doelman kwam wegens een polsblessure op 13 augustus voor het laatst in actie. Verder verving Bart Nieuwkoop de niet geheel fitte Gernot Trauner. De aanvoerdersband was voor Geertruida.

Al in de zevende speelminuut kwam Feyenoord op voorsprong. Na een razendsnelle omschakeling belandde de bal via Quilindschy Hartman bij Quinten Timber, die een splijtende steekpass in huis had op Stengs. De aanvaller gaf zijn fraaie loopactie een goed vervolg en rondde op koelbloedige wijze af: 1-0.

In de vijftiende speelminuut kwam ook Gimenez dicht bij een treffer. Op vergelijkbare wijze als bij de 1-0 verstuurde Timber een puike pass, maar de Mexicaans international slaagde er net niet in het schot dat volgde tussen de palen te krijgen.

De tweede Rotterdamse treffer viel ruim tien minuten voor rust. Gimenez ontsnapte aan de aandacht van de vijandige defensie en schoof op aangeven van Stengs de 2-0 binnen. Vijf minuten voor het doelpunt had Stengs de lat nog geraakt.

In het tweede bedrijf was het wedstrijdbeeld gelijkwaardig aan de verhoudingen vóór rust: Feyenoord dicteerde het spel; Vitesse kon slechts de schade proberen te beperken. Binnen vier minuten na de hervatting werd de voorsprong verder uitgebouwd.

Gimenez haalde de achterlijn en bezorgde een fraai wippertje bij Geertruida, die van dichtbij de 3-0 binnen kon koppen. Na een uur spelen werd het stil in De Kuip. Gimenez greep naar zijn enkel na een duel met Nicolas Isimat-Mirin, waarna de spits strompelend het veld verliet. Hij werd vervangen door Ayase Ueda.

In het restant van de wedstrijd kreeg onder meer Milambo speeltijd van Slot en hij betaalde het vertrouwen direct uit. Op aangeven van een andere invaller, Leo Sauer, schoot de debutant de 4-0 eindstand op het scorebord. Komende woensdag speelt Feyenoord een thuiswedstrijd in de Champions League tegen Lazio en het is afwachten of Gimenez tijdig hersteld is.