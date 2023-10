De KNVB lijkt Zeist te verlaten: ‘Dat past niet bij de ambities die we hebben’

Maandag, 30 oktober 2023 om 18:38 • Wessel Antes

De KNVB wil de eigen campus uitbreiden en onderzoekt de mogelijkheid om zich in een andere stad dan Zeist te vestigen, zo laat de Nederlandse voetbalbond weten in een officieel persbericht. De KNVB komt tot op heden niet overeen met de gemeente Zeist over het uitbreidingsplan van de Campus, waardoor het goed mogelijk is dat de bond in de komende jaren gaat verhuizen. Zeist is momenteel al bijna zestig jaar de thuishaven van de KNVB.

De KNVB wil de Campus in Zeist uitbreiden om ‘internationaal topsport te kunnen blijven bedrijven’. Het plan dat de bond heeft ingediend bij de gemeente Zeist is inmiddels teruggetrokken, daar het College van B en W van Zeist in een principebesluit vijf extra voorwaarden bij het bestemmingsplan heeft toegevoegd.

“Een cruciaal onderdeel is dat er maar twee extra voetbalvelden op de KNVB Campus in Zeist bij mogen”, zo schrijft de KNVB op de website. “Dat past niet bij de ambities die we hebben.” Ook bondsvoorzitter Just Spee komt aan het woord.

“We zijn teleurgesteld dat het is vastgelopen”, trapt Spee af. “Wij achten twee extra velden onvoldoende om onze topsport en maatschappelijke ambities te realiseren voor de komende jaren. Vanuit onze strategische visie op de ontwikkeling van de KNVB Campus vinden we het noodzakelijk om minimaal vier extra voetbalvelden te hebben. Na eerder overleg met de gemeente hebben wij al een grote stap gezet om tegemoetkoming aan de gemeente drie velden te accepteren.”

Spee had de KNVB Campus graag in Zeist gehouden. “Wij willen benadrukken dat onze voorkeur absoluut in Zeist lag en we de afgelopen vier jaar vol hebben ingezet op duurzame uitbreiding in deze voor ons vertrouwde en zeer gewaardeerde omgeving.” Momenteel is de KNVB aan het kijken naar de opties om uitbreiding van de Campus in de komende tien jaar wel mogelijk te maken. “Dit betekent dat er nu een grotere kans bestaat dat de toekomstige KNVB Campus elders in Nederland moet worden gerealiseerd.”

Voorlopig blijft de KNVB in de huidige vorm in Zeist. Volgens de bond is een uitbreiding van de Campus belangrijk om het voetbal in Nederland naar een hoger niveau te brengen. De KNVB hoopt een Campus te realiseren waarop diverse teams kunnen samenkomen, die dan gebruik maken van ‘alle nieuwste topfaciliteiten die je kunt verwachten van de grootste sportbond van Nederland’.

De KNVB laat ook de torenhoge ambities terugkomen in het persbericht. “Een hoofddoel is een groot toernooi winnen. De KNVB wil niet achterlopen ten opzichte van buitenlandse voetbalbonden en een voortrekker blijven in de internationale voetbalwereld. Over deze wensen en ambities is uitvoerig gesproken met de gemeente Zeist en daarom is de teleurstelling groot dat er uiteindelijk geen consensus is bereikt.”