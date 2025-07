Brian De Keersmaecker werd dinsdag gepresenteerd als nieuwste aanwinst van Oxford United. De middenvelder tekent een meerjarig contract, levert Heracles Almelo een 'substantiële' transfersom op en heeft direct lovende woorden gekregen van manager Gary Rowett.

De Keersmaecker maakte in de zomer van 2023 de overstap van FC Eindhoven naar Heracles en liet al snel zien makkelijk mee te kunnen op Eredivisie-niveau. De inmiddels 25-jarige Belg groeide uit tot aanvoerder en werd afgelopen seizoen verkozen tot Speler van het Jaar bij de club.

Oxford United eindigde afgelopen seizoen als zeventiende in de Championship, op vier punten boven de streep. De club wil komend seizoen om hogere plaatsen meedoen en denkt in De Keersmaecker een uitstekende speler te hebben gecontracteerd.

"Brian was een speler die al vroeg onder mijn aandacht kwam toen ik bij de club kwam", vertelt Rowett, die in december 2024 werd aangesteld bij the U's. "We hebben Brian vorig seizoen live zien spelen en je zag meteen zijn kwaliteiten."

"Hij kan een wedstrijd controleren met zijn kwaliteiten in balbezit, en hij heeft ook een uitstekende werklust als hij niet aan de bal is. Hij is een fantastische aanwinst voor de groep. We denken dat hij klaar is om een belangrijke speler voor de club te worden en ons niveau zal verhogen", aldus Rowett.

De Keersmaecker is overtuigd dat hij een grote rol kan spelen bij Oxford. "Ik heb bij eerdere clubs laten zien dat ik een zeer belangrijke speler kan zijn. Het is mijn doel om hier bij Oxford United hetzelfde te doen en nog beter te worden dan voorheen."

"Er zijn veel gesprekken geweest met de mensen bij de club. Ik heb meerdere keren met de hoofdtrainer gesproken en hij gaf me het goede gevoel dat ik hier belangrijk ga worden. Dit is een grote stap in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik ben klaar voor deze uitdaging, om naar een nieuwe stad te verhuizen en in zo'n competitieve competitie te presteren", aldus De Keersmaecker.