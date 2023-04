De Jong moet praten als brugman, Jan Joost: ‘Luuk, ik heb goed nieuws voor je!’

Zondag, 23 april 2023 om 17:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:28

Luuk de Jong spreekt direct na afloop over een 'heerlijke' overwinning tegen Ajax (3-0). De aanvoerder van PSV maakte de openingsgoal en vindt dat hij ook het derde doelpunt op zijn naam zou moeten krijgen. "Ik raakte hem honderd procent aan, dat weet ik, maar de verdediger (Florian Grillitsch, red.) ook", zegt De Jong voor de camera bij ESPN.

De Jong stond in de 78ste minuut goed opgesteld om een lage voorzet van Xavi Simons in te tikken. Grillitsch was de laatste die de bal raakte, waardoor De Jong vreesde het doelpunt kwijt te gaan raken. "Mijn inzet was ook nog richting goal, dus dan zou ik hem moeten krijgen, denk ik. Ik weet dat de verdediger hem ook nog raakte. We raakten hem allebei eigenlijk, maar..."

Jan Joost van Gangelen komt met het verdict. "Ik heb goed nieuws voor je Luuk: hij is voor jou." Zo komt De Jong op twaalf goals dit Eredivisie-seizoen. "Ah, mooi. Dat vind ik dan wel weer mooi, dat de aanvallende partij het voordeel krijgt. Dat moet je blijven doen in het voetbal."

Luuk de Jong kopt raak! PSV deelt de eerste tik uit ??#psvaja pic.twitter.com/R6ufkQWZU8 — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2023

De Jong kijkt terug op een geweldige wedstrijd voor PSV. "We hebben met de fans samen gestreden. Dan pak je ook die overwinning en dat geeft natuurlijk een heerlijk gevoel. Op naar volgende week, zou ik zeggen. We wilden ze vandaag vol onder druk zetten en dat lukte vaak. We kwamen een paar keer wel goed weg, bijvoorbeeld met die bal van Kenneth Taylor op de paal. In het algemeen denk ik dat wij te sterk waren voor Ajax."

Al in de dertiende minuut rekende De Jong af met Jurriën Timber, om zo met het hoofd te scoren. "Het was een geweldige voorzet van Johan Bakayoko, moet ik zeggen. Ik zat in het centrum te vechten met Timber en Bassey. Baka gaf hem perfect over Bassey heen, dan moet je als spits het duel winnen en dat gebeurde gelukkig. Een koud kunstje? Nou ja, het is natuurlijk een kwaliteit. Als het goed uitpakt, dan is dat lekker."