Dé grote verrassing van Ajax - PSV maakt tongen los: ‘Hij is het oliemannetje’

Mauro Júnior heeft in de eerste helft van de wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-1 ruststand) een uitstekende indruk achtergelaten. De Braziliaan, die door de personele problemen bij PSV op het middenveld begon, wordt door journalisten bewierookt op X. "Mauro is voor rust het oliemannetje", zegt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

PSV mist Joey Veerman en Guus Til, waardoor Peter Bosz moest improviseren op het middenveld. Mauro speelt links controlerend naast Jerdy Schouten, terwijl Ismael Saibari op 10 staat geposteerd.

"Mauro Júnior is in de eerste helft de verrassing bij PSV", vindt Elfrink. "Hij is voor rust het oliemannetje, dat ook goed bij een aantal gevaarlijke situaties zit. Het is 1-1 bij rust tegen Ajax. De topper is intensief en interessant, met aan beide kanten gevaar."

Ook Jeroen Kapteijns van De Telegraaf is onder de indruk. "Knap hoe Mauro Junior na een lange afwezigheid zijn partijtje meeblaast op het PSV-middenveld. De kleine Braziliaan speelt een prima eerste helft. De vraag zal wel zijn hoe lang hij het volhoudt want wedstrijdritme en inhoud mist hij natuurlijk nog wel."

PSV heeft overigens door de blessuregolf weinig opties. Op het middenveld kan Bosz de achttienjarige Tygo Land en Isaac Babadi laten invallen. Ook linksback Patrick van Aanholt is een optie als controlerende middenvelder.





