De 10 geboden van Voetbalzone: gedragsregels, moderators en beleid

Dinsdag, 12 september 2023 om 14:55 • Justus Dingemanse • Laatste update: 14:24

Voetbalzone staat sinds de oprichting in 2001 voor Meepraten over voetbal. Omdat er meer dan 250.000 geregistreerde gebruikers zijn, is het een flinke uitdaging om de discussies in goede banen te leiden. Dat is een belangrijke reden waarom veel grote media deze optie in de ban hebben gedaan. Gelukkig heeft Voetbalzone een enthousiaste groep leden die als onafhankelijk moderatieteam het debat in goede banen leidt. De 10 geboden die daarvoor de leidraad vormen, zijn hieronder (opnieuw) kort samengevat om duidelijk te maken wat wel en niet mag. Daarnaast stellen leden regelmatig vragen over de achterliggende redenen van dit beleid en komen zelf met suggesties. Onder dit artikel is er de mogelijkheid om rechtstreeks (algemene) vragen te stellen aan Voetbalzone en het team van moderators. Ook kunnen eigen ideeën gedeeld worden.

De 10 geboden van Voetbalzone

1. Registreer jezelf correct

Alleen correct geregistreerde leden kunnen reageren. Gebruikersnamen en avatars moeten voor iedereen aanvaardbaar zijn. Om misbruik tegen te gaan is een actief mailadres vereist. Per IP-adres kan één account worden geregistreerd (de moderators behandelen verzoeken tot uitzondering) en reageren kan alleen zonder proxyserver. Op deze manier kan iedereen verantwoordelijk gehouden worden voor zijn of haar onlinegedrag. Voetbalzone gaat zeer zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en gebruikt ze alleen intern, tenzij er sprake is van strafbare feiten.

2. Blijf op het platform

De veiligheid van onze leden staat voorop, daarom ondersteunen we geen verwijzingen naar externe sites, filmpjes en (illegale) streams. Leden mogen wel vertellen op welke zender een wedstrijd te zien is, maar het plaatsen van links is verboden om misbruik en rechtenschendingen te voorkomen.

3. Draag constructief bij aan de inhoudelijke discussie

Reacties moeten zelfgeschreven zijn en aansluiten bij het onderwerp van het artikel. Dit wordt ook wel ‘on topic’ genoemd. ‘Off topic’-berichten en spam zijn niet toegestaan. Voor plaatsing de vraag ‘Past deze reactie nog bij dit artikel?’ stellen, voorkomt onnodige verwijdering. Live Meepraten is beperkt tot het betreffende duel om spoilers te voorkomen. Als de redactie denkt dat een onderwerp geen aanleiding geeft tot een inhoudelijke discussie, worden reacties bij uitzondering uitgeschakeld.

4. Kies een prettige en gebruikersvriendelijke vorm van communiceren

Berichten worden geplaatst zodat iemand anders het kan lezen, daarom is het goed het perspectief van de ander aan te nemen. Nederlands is op Voetbalzone de enige toegestane voertaal. Berichten in CAPS LOCK, zonder interpunctie of met rommelige zinsconstructies kunnen als hinderlijk worden ervaren. Ook lege of dubbele berichten worden verwijderd. Communiceren met moderators of de redactie kan persoonlijk worden gedaan, dan kunnen andere leden zich richten op de inhoudelijk discussie.

5. Wees volwassen en behandel de ander met respect

Voetbal is emotie. Daarbij is wel belangrijk om binnen de lijnen te blijven. Hou het inhoudelijk, probeer vriendelijk te blijven en geef ruimte aan andersdenkenden. Vergeef de ander een taalfout en weersta de verleiding om eindeloos standpunten te blijven herhalen. Noem clubs gewoon bij hun naam, en vermijd schuttingtaal en uitingen die als discriminerend ervaren kunnen worden. Wanneer artikelen gevoelig van aard zijn, kan de redactie bij uitzondering besluiten deze alleen toegankelijk te maken voor leden met bewezen goed gedrag.

6. Let op jezelf

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. Wat een ander doet is voor zijn of haar rekening en wie zich provocerend of kwetsend profileert, wordt vroeg of laat gecorrigeerd. Aandacht geven aan vergrijpen zorgt vaak voor verdere escalatie en bemoeilijkt de inhoudelijke discussie.

7. Rapporteer fouten op de juiste plek en aan de juiste afdeling

Zowel de redactie als het moderatorteam, die onafhankelijk van elkaar opereren, zit vol met welwillende voetballiefhebbers. De balans bewaren tussen journalistieke, sociale en commerciële factoren is vaak een uitdaging, zeker omdat veel beslissingen razendsnel door één persoon genomen moeten worden. In ruil voor deze ‘gratis dienst’ ontvangen ze graag een stukje geduld en begrip. Feedback is waardevol als deze op een constructieve manier gebracht wordt bij de juiste afdeling. Onderaan dit artikel staan hiervoor de juiste kanalen.

8. Accepteer de straf na overtreding

Het gebeurt soms dat een discussie escaleert of een lid na een flinke verliesbeurt van diens favoriete club wat stevig in de pen klimt. Bij het consequent schenden van de regels kan het team overgaan tot het geven van waarschuwingen en tijdelijke of permanente (IP-)bans. De zwaarte hiervan hangt natuurlijk af van de omvang van het vergrijp. Het omzeilen van een straf leidt tot verzwaring, dus accepteer de straf of zoek contact met de moderators.

9. Respecteer beslissingen van de (hoofd)moderator

De soms uitzonderlijke creativiteit van de leden zorgt er soms voor dat bepaald ongewenst gedrag niet is gevat in deze gedragsregels. Ook kan het lastig zijn om met een grote groep individuen altijd helemaal consequent te zijn. Daarom hebben de moderators ruimte om zelf beslissingen te maken. Probeer de zaken in verhouding te blijven zien: het gaat immers slechts om een spelletje. Wanneer bezwaar maken tegen een bepaalde gang van zaken toch wenselijk is, kan een hoofdmoderator gevraagd worden de zaak opnieuw te bekijken. Doe dit doormiddel van een persoonlijk bericht.

10. Lever een eigen bijdrage

Voetbalzone bestaat bij de gratie van de grote trouwe gemeenschap. Het scheelt enorm als de leden helpen het platform leefbaar te houden door het rapporteren van ongewenst gedrag of zelf een bijdrage te leveren als moderator.

De (hoofd)moderators zijn te bereiken met een persoonlijk bericht aan henzelf, aan account 'Moderators' of met een mail aan moderator(at)voetbalzone.nl. De redactie is bereikbaar via account 'Voetbalzone' en via mail op editors(at)voetbalzone.nl. Onder deze topic kunnen leden algemene vragen stellen en hun inzichten en opvattingen delen over het beleid en de moderators.