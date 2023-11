De Galgenwaard ontploft na gelijkmaker Modibo Saignan in absolute slotfase

Zondag, 12 november 2023 om 22:00 • Lars Capiau • Laatste update: 23:05

FC Utrecht heeft zondag een punt gered in de absolute slotfase. In de eigen Galgenwaard tekende de ploeg van Ron Jans in extremis voor een late gelijkmaker: 2-2. De Kralingers buitten na rust het veldoverwicht nog uit door doelpunten van Couhaib Driouech en Lazaros Lamprou. Met een treffer van Can Bozdogan en een kopgoal van Modibo Saignan knokten de Domstedelingen zich echter terug naar een puntje.

Ten opzichte van het duel met FC Twente (1-1) voerde Jans geen wijzigingen door bij de Domstedelingen. Ook Marinus Dijkhuizen formeerde dezelfde basiself als vorige week, toen het knap een puntje pakte tegen AZ (1-1).

Couhaib Driouech zet Excelsior na een knappe solo op voorsprong in Utrecht ??????? pic.twitter.com/MZfTCvMiDS — ESPN NL (@ESPNnl) November 12, 2023

Excelsior legde bij vlagen fraai voetbal op de mat in het eerste bedrijf en dat resulteerde dan ook in de nodige kansen voor de Rotterdammers. Vasilis Barkas moest tweemaal redding brengen, op pogingen van Driouech en Cisse Sandra.

Nog voor rust kwam Troy Parrott het dichtst bij de openingstreffer. Zijn schot spatte uiteen op de paal. Een kopbal van Marouan Azarkan (voorlangs) is wat FC Utrecht er tegenover stelde.

Het bleken waarschuwingsschoten van Excelsior. Na de aftrap van de tweede helft schoten de Kralingers namelijk uit de startblokken. Het leverde al razendsnel de voorsprong op. Na een geweldige individuele actie van Driouech langs de achterlijn schoot hij de bal binnen: 0-1.

Kort daarna kreeg Excelsior grote mogelijkheiden om de score te verdubbelen. Sandra snoepte de bal af van Oscar Fraulo, maar faalde oog in oog met Barkas. Een schot van Parrott uit de draai wist de Griekse doelman met de vingertoppen uit het doel te houden.

Enkele minuten later konden de meegereisde Excelsior-fans alsnog juichen. Uit een corner verdubbelde Lamprou de marge: 0-2. Na zeventig minuten spelen deed Utrecht wat terug. Bozdogan vuurde een afstandsschot op doel en die vloog prachtig in de kruising: 1-2.

In de laatste fase van de wedstrijd nam Utrecht het heft in handen. Na de aansluitingstreffer trapte het het gaspedaal in en het resulteerde in extremis tot ontlading in De Galgenwaard, toen Saignan de gelijkmaker binnenknikte: 2-2. Met de puntendeling klimt Utrecht naar de zestiende plek, waar Excelsior op een knappe zevende plek blijft staan.