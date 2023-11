‘De familie van Nouri is wéér de dupe: eis van 60 miljoen is klinkklare onzin’

Vrijdag, 17 november 2023 om 19:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:27

Henk Spaan zegt dat de familie van Abdelhak Nouri nooit zestig miljoen euro heeft geëist van Ajax. In zijn column in Het Parool verwijst de journalist de berichtgeving uit het boek Ajax in crisis van Menno de Galan resoluut naar het rijk der fabelen.

De Galan schrijft in zijn boek Ajax in crisis dat de familie Nouri aanvankelijk veel hoger inzette dan de uiteindelijk overeengekomen 7.850.000 euro, namelijk zestig miljoen euro. De familie zou aanvankelijk een rechtszaak aangespannen hebben bij de Arbitragecommissie, maar zag deze beëindigd worden door de minnelijke schikking.

“Het is een kletsverhaal, waarschijnlijk in de wereld gebracht door een of ander lid van de toenmalige Raad van Commissarissen”, zo schrijft Spaan in zijn column. “Welk lid weet ik niet. Het is daar een niet bij te houden komen en gaan van lekkende bobo’s.”

“De Galan heeft niet gecheckt bij de Nouri’s of het bedrag van zestig miljoen euro klopte. Alsof die toonbeelden van bescheidenheid zoiets ooit in hun hoofd zouden halen.” Spaan stelt dat De Galan zich blind heeft gestaard op de advocaten van Nouri, Beer en Hogeling.

“Het wachten is nu op de verklaring van Ajax dat de zestig miljoen onjuist is”, zo luidt de oproep van Spaan richting de Amsterdammers. “Zolang ze dat niet doen, is de familie Nouri opnieuw de dupe.”

Op 8 juli 2017 werd Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Als gevolg daarvan is bij de middenvelder ernstige en blijvende hersenschade opgetreden.

Ajax bevestigde later dat de medische zorg van Nouri in de acute fase op het veld niet adequaat is verlopen en heeft als werkgever aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan erkend.

Uiteindelijk bereikten Ajax en de familie van Nouri overeenstemming over de door de club te betalen schadevergoeding. Nog voordat de zaak kon voorkomen bij de Arbitragecommissie van de KNVB kwamen beide partijen tot een akkoord voor een bedrag van 7.850.000 euro.