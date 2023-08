De Eretribune heeft advies voor PSV: ‘Als dit de deal is, meteen doen!’

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 20:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:39

In De Eretribune op ESPN klinken hele positieve geluiden over het plan van PSV om Hirving Lozano terug te halen naar het Philips Stadion. Zowel Kees Kwakman als Karim El Ahmadi zou de 28-jarige vleugelspits van Napoli graag zien terugkeren in de Eredivisie, óók als dat betekent dat Johan Bakayoko de competitie zou verlaten.

De Italiaanse transfermarktexpert Gianluca Di Marzio bracht zaterdagavond het verrassende nieuws dat PSV een bod heeft uitgebracht op Lozano. Het zou gaan om een bedrag van tien miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen. Het Eindhovens Dagblad en De Telegraaf voegden al snel toe dat de komst van Lozano waarschijnlijk alleen haalbaar is indien Bakayoko verkocht wordt. Voor laatstgenoemde is veel interesse vanuit het buitenland, ook van Napoli.

"Lozano heeft een mooie leeftijd (28, red.)", zegt Kwakman, die meteen bijval krijgt van El Ahmadi. "Dat zou wel een goede zijn voor PSV hoor. Als je dan Bakayoko wegdoet en Chucky kan krijgen... Of je hebt ze beiden... Als je Chucky kan krijgen dan is dat altijd een aanwinst voor PSV. Ik heb in Nederland nog tegen hem gespeeld, inderdaad. Hij heeft bij Napoli bij vlagen ook heel goede wedstrijden gespeeld."

Kwakman komt met een duidelijk advies voor PSV. "Lozano terug en dan nog geld overhouden... Als dit de deal is, dan zou ik dat meteen doen. Nog een doorverkooppercentage bedingen voor Bakayoko. Dat lijkt me een prima deal." Voor Bakayoko vraagt PSV minimaal dertig miljoen euro, dus de Eindhovenaren zouden waarschijnlijk inderdaad geld overhouden met Lozano als vervanger. Deze week sloeg PSV een bod op Bakayoko van 25 miljoen euro inclusief bonussen af. De aanbieding was afkomstig van Burnley.