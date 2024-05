De EK-selectie van Portugal: dit zijn de spelers die dinsdag kans maken

Het reguliere voetbalseizoen loopt in de meeste landen op zijn einde, en dus wordt de focus langzaam verlegd naar volgende maand: het EK 2024 in Duitsland. De komende weken zullen van alle deelnemende landen de selecties bekend worden gemaakt, iets waar ze tot uiterlijk 7 juni de tijd voor hebben. Welke 26 spelers nemen de bondscoaches mee naar het eindtoernooi, en wie blijven er thuis? Voetbalzone zoomt in op de opties die de bondscoaches van de belangrijkste landen hebben. Met in deze editie: Portugal.

Portugal kan worden gezien als een van de grotere kanshebbers om deze zomer het EK te winnen, mits alle sterspelers aanwezig zijn. Het begint daarbij in een poule met Tsjechië, Turkije en Georgië. De laatste twee grote eindtoernooien voor het Zuid-Europese land verliepen matig. Op het vorige EK, in 2021, werd Portugal al in de achtste finales uitgeschakeld door België. Anderhalf jaar later, tijdens het WK 2022, was Marokko verrassend te sterk in de kwartfinales. Juist daarom zal Portugal extra gemotiveerd zijn om het dit jaar beter te doen.

De verrassende uitschakeling op het afgelopen WK leidde tot het vertrek van bondscoach Fernando Santos. Hij werd vervangen door Roberto Martínez. De voormalig bondscoach van België was niet overdreven populair bij zijn aanstelling, maar heeft het tot dusver uitstekend gedaan: elf van de twaalf interlands onder zijn leiding werden gewonnen. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat Portugal geen enkele keer tegen een Europese grootmacht speelde.

Martínez beschikt over een groep vol talenten, al zit er ook de nodige ervaring bij. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Cristiano Ronaldo, die deze zomer waarschijnlijk zijn allerlaatste eindtoernooi ooit met Portugal gaat spelen. Met welke spelers gaat Martínez proberen om, net als in 2016, de Europese beker te veroveren? Dat wordt dinsdag bekend, maar Voetbalzone blikt nu alvast vooruit.

Keepers

Martínez heeft de keuze uit een aantal prima keepers. Diogo Costa, de 24-jarige doelman van FC Porto, wordt gezien als de nummer één onder de Portugese lat. Mocht hij onverhoopt niet beschikbaar zijn, dan staan er met Rui Patrício en José Sá twee prima alternatieven klaar.

De verwachting is dat die drie doelmannen mee zullen gaan naar Duitsland. Mocht één van hen wegvallen, dan lijken er drie gegadigden te zijn die alsnog in het vliegtuig mogen stappen: Anthony Lopes, Rui Silva of Samuel Soares. De eerste twee zaten echter al een paar jaar niet meer bij de selectie. En Soares, die in maart tegen Zweden (5-2 zege) voor het eerst op de bank zat, moet het bij zijn club Benfica doen met een reserverol.

Opties: Diogo Costa (FC Porto), Anthony Lopes (Olympique Lyon), Rui Patrício (AS Roma), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Real Betis), Samuel Soares (Benfica).

Diogo Costa, de onbetwiste nummer één onder de lat van Portugal.

Verdedigers

Ook in de verdediging heeft de bondscoach van Portugal flink wat opties. Rúben Dias en João Cancelo mogen in ieder geval op een basisplaats rekenen in de achterste linie. Manchester United-verdediger Diogo Dalot, van nature rechtsback, zou ondertussen ook als linksback uit de voeten kunnen.

Onduidelijk is vooral nog wie het hart van de verdediging gaat vormen met Dias. Martínez heeft daar het afgelopen jaar een aantal verschillende spelers uitgetest, waaronder de talentvolle Gonçalo Inácio en António Silva. Toch hebben zij te maken met flinke concurrentie, waaronder Tote Gomes en de inmiddels 41-jarige Pepe. Diogo Leite maakt ondertussen ook nog kans om geselecteerd te worden: de verdediger van FC Union Berlin zat in maart voor het eerst sinds een jaar weer bij de Portugese selectie, maar kwam toen niet in actie.

Op de vleugels zijn, naast Cancelo en Dalot, ook Raphaël Guerreiro en Nuno Mendes twee spelers die normaal gesproken geselecteerd worden. Toch is het de vraag of zij het ook tot een basisplaats weten te schoppen. Guerreiro is momenteel bovendien geblesseerd aan zijn enkel, dus een EK-oproep is nog niet helemaal zeker. Voor João Mário, rechtsback van FC Porto, lijkt het sowieso een lastig verhaal te worden.

Opties: João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Dias (Manchester City), Tote Gomes (Wolverhampton Wanderers), Raphaël Guerreiro (Bayern München), Gonçalo Inácio (Sporting Portugal), Diogo Leite (FC Union Berlin), João Mário (FC Porto), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (FC Porto), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), António Silva (Benfica).

Rúben Dias, hier in duel met de IJslandse Andri Gudjohnsen, is wel zeker van een basisplaats deze zomer.

Middenvelders

Bruno Fernandes kan onder Martínez tot dusver rekenen op een basisplaats, en het is eigenlijk wel zeker dat dat volgende maand ook zo zal zijn. Over de andere spelers op het middenveld is iets meer onduidelijkheid. De keuzes van Rúben Neves en Otávio om vorig jaar zomer naar Saudi-Arabië te verkassen heeft vooralsnog geen invloed gehad op hun interlandcarrière; al lijkt een basisplaats komende zomer niet zo waarschijnlijk voor het tweetal.

Ondertussen zijn ook voormalig Roda JC Kerkrade-speler Danilo Pereira en João Palhinha zo goed als zeker van een plekje in de EK-selectie van Portugal. Datzelfde geldt voor spelers als Vitinha, Matheus Nunes en Benfica-talent João Neves. Renato Sanches beleeft mede door blessureleed juist een zeer moeizaam seizoen bij AS Roma, en dus is de kans zeer klein dat hij komende zomer mee zal gaan naar Duitsland.

Opties: Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (Benfica), Rúben Neves (Al-Hilal), Matheus Nunes (Manchester City), Otávio (Al-Nassr), João Palhinha (Fulham), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Renato Sanches (AS Roma), Vitinha (Paris Saint-Germain).

Bruno Fernandes viert zijn doelpunt tegen Zweden (eindstand: 5-2).

Aanvallers

Toen Martínez bondscoach van Portugal werd, was de grote vraag wat hij met Ronaldo zou doen. De Spanjaard besloot om de superster ‘gewoon’ op te stellen, en Ronaldo heeft dat vertrouwen terugbetaald: in de tien interlands die hij speelde onder Martínez, scoorde hij ook tien keer.

Bernardo Silva is een andere speler die van grote waarde is voor de Portugese aanval, terwijl ook João Félix en Rafael Leão regelmatig belangrijk zijn. Diogo Jota miste de laatste interlands door een blessure, maar is inmiddels hersteld en lijkt ook mee te kunnen naar Duitsland. In de spits zal Gonçalo Ramos de concurrentiestrijd aangaan met Ronaldo.

Daarnaast is er nog een aantal aanvallers uit de Portugese competitie die zich in de kijker hopen te spelen bij Martínez. Voorbeelden zijn voormalig Ajacied Francisco Conceição, die in maart zijn interlanddebuut maakte, ex-PSV’er Bruma en Sporting Braga-aanvoerder Ricardo Horta.

Een speler die al drie jaar niet meer bij de selectie zat, maar het momenteel uitstekend doet, is Pedro Gonçalves. De middenvelder annex aanvaller van Sporting Portugal is al een paar seizoenen een van de smaakmakers van de Portugese competitie, maar zat dus al lange tijd niet meer bij de selectie van het nationale elftal. “De pech van Gonçalves is dat de concurrentie op zijn positie heel groot is”, zei Martínez eind vorig jaar in een interview met O Jogo. Toch lijkt de bondscoach eigenlijk niet meer om hem heen te kunnen.

Opties: Bruma (Sporting Braga), Francisco Conceição (FC Porto), João Félix (FC Barcelona), Pedro Gonçalves (Sporting Portugal), Ricardo Horta (Sporting Braga), Diogo Jota (Liverpool), Rafael Leão (AC Milan), Dany Mota (AC Monza), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Bernardo Silva (Manchester City), Jota Silva (Vitória Guimarães).

Wordt het EK 2024 het laatste eindtoernooi voor Cristiano Ronaldo als speler van Portugal?

Vermoedelijke opstelling

Diogo Costa is dus zo goed als zeker van een plek onder de lat in Duitsland. In de defensie is het de vraag wie er plaatsneemt naast ‘zekerheidjes’ Dias, Dalot en Cancelo. Het is goed mogelijk dat de ervaring van Pepe uiteindelijk de doorslag zal geven voor Martínez.

Palhinha lijkt de verdedigende middenvelder te worden in het Portugese elftal komende zomer, met naast hem in ieder geval Bruno Fernandes. De derde middenvelder wordt waarschijnlijk Matheus Nunes, Otávio of Vitinha. Voorin zijn ook Bernardo Silva en Ronaldo wel zeker van een basisplaats. Het is daar alleen nog de vraag wie de linksbuiten zal zijn, maar Leão lijkt de favoriet.

Vermoedelijke EK-opstelling Portugal: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Dias, Cancelo; Vitinha, Palhinha, Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Leão.

Belangrijke afwezigen

Arsenal-middenvelder Fábio Vieira lijkt het EK wel te kunnen vergeten, vanwege een gebrek aan speeltijd bij zijn club. Ook 32-voudig international Gonçalo Guedes en 53-voudig international André Silva lijken naast een plek in de EK-selectie te grijpen, vanwege hun matige seizoen in clubverband. Tot slot raakte Guerreiro begin mei geblesseerd aan zijn enkel, waardoor het nog niet helemaal zeker is of hij op tijd fit is voor het EK.

Afwezig: Gonçalo Guedes (Villarreal), André Silva (Real Sociedad), Fábio Vieira (Arsenal).

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

