De EK-selectie van Oranje-opponent Frankrijk: dit zijn de spelers die kans maken

Nog iets meer dan twee maanden en dan is het zover: het EK 2024 in Duitsland. De poule-indelingen zijn inmiddels bekend, het speelschema is af en dus is het nu aan de bondscoaches om knopen door te hakken. Welke 23 spelers nemen zij mee naar het eindtoernooi, en wie laten ze thuis? Dat wordt uiterlijk op 7 juni bekend, maar de komende periode zoomt Voetbalzone alvast in op de opties die de bondscoaches van de belangrijkste landen hebben. Met in deze editie: Frankrijk.

De Fransen zullen met gemengde gevoelens terugkijken op het vorige grote eindtoernooi: het WK 2022 in Qatar. Ze reikten daarin tot de finale, waarin Argentini√ę na een bloedstollend duel (3-3) de strafschoppen beter nam. Geen prolongatie van de wereldtitel dus voor Frankrijk.

Tijdens het vorige EK, drie jaar geleden, stelde Frankrijk zeer teleur. Na weliswaar eerste te zijn geworden in een poule met onder meer Portugal en Duitsland, was de achtste finale al het eindstation: Zwitserland was na penalty’s te sterk.

Komende zomer wordt Frankrijk misschien wel als dé topfavoriet gezien om het toernooi te winnen. Tijdens de EK-kwalificatie, waar les Bleus ook in de poule zaten bij Nederland, werden zeven van de acht wedstrijden gewonnen. Deze zomer moet Frankrijk allereerst een poule met Nederland, Oostenrijk en Polen zien te overleven. Met name aanvallend is het land ijzersterk, en er lopen ook veel jonge talenten rond. Wie neemt bondscoach Didier Deschamps uiteindelijk mee naar Duitsland? Voetbalzone blikt vooruit.

Keepers

Heel Frankrijk hield even de adem in toen Mike Maignan geblesseerd uitviel tijdens het Europa League-treffen van AC Milan met Slavia Praag, maar zijn knieblessure bleek uiteindelijk mee te vallen. Hij zat gewoon bij de selectie voor de oefeninterlands van Frankrijk tegen Duitsland (0-2 nederlaag) en Chili (3-2 zege), en tegen dat laatste land stond hij bovendien onder de lat.

Het lijkt vrijwel zeker dat Maignan komende zomer de eerste keeper van Frankrijk zal zijn. Nadat Hugo Lloris na het WK 2022 zijn interlandcarri√®re be√ęindigde, stond Maignan tijdens negen van de twaalf interlands die sindsdien gespeeld werden onder de lat.

Tijdens de drie interlands die Maignan niet keepte na het WK 2022, was Brice Samba de doelman. De verwachting is derhalve dat ook hij meegaat naar Duitsland. Vijfvoudig international Alphonse Aréola maakt het drietal naar alle waarschijnlijkheid compleet.

Opties: Alphonse Aréola (West Ham United), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens).

Mike Maignan is zeer waarschijnlijk de eerste keeper van Frankrijk op het EK.

Verdedigers

Deschamps heeft vrij nadrukkelijk aangegeven dat William Saliba nog niet zijn beste vorm heeft gevonden in het shirt van Frankrijk. Toch is het goed mogelijk dat hij in de basis zal staan op het EK, vermoedelijk naast Ibrahima Konaté - mits laatstgenoemde fit is. Dat laatste is lang niet altijd een zekerheid bij de Liverpool-verdediger.

Een alternatief dat Deschamps centraal in de verdediging heeft, is Dayot Upamecano. Ook Lucas Hernández kan op die positie uit de voeten, al speelt hij bij zijn club Paris Saint-Germain meestal als linksback. Jules Koundé en Benjamin Pavard zijn ook opties voor in het centrum, maar zouden ook als rechtsback kunnen worden opgesteld.

Wie Deschamps als links- en rechtsback opstelt, zal enigszins afhangen van hoe hij een wedstrijd wil benaderen. Zo is Theo Hernández aanvallend gevaarlijker dan zijn broer Lucas, terwijl Jonathan Clauss als rechtsback de concurrentie aan moet gaan met Koundé en Pavard. Overigens viel Clauss tegen Chili uit met een hamstringblessure, waardoor hij voorlopig niet in actie kan komen voor zijn club Olympique Marseille.

Met Beno√ģt Badiashile, Malo Gusto, Axel Disasi, Jean-Clair Todibo en Ferland Mendy heeft Frankrijk ook nog een aantal andere prima verdedigers. Tijdens de laatste interlandperiode zaten zij echter niet bij de selectie, dus het is maar zeer de vraag of zij mee zullen gaan naar Duitsland. Chelsea-verdediger Wesley Fofana lijkt het toernooi sowieso te moeten missen, daar hij nog altijd niet hersteld is van een kruisbandblessure.

Opties: Beno√ģt Badiashile (Chelsea), Jonathan Clauss (Olympique Marseille), Axel Disasi (Chelsea), Wesley Fofana (Chelsea), Lucas Hern√°ndez (Paris Saint-Germain), Theo Hern√°ndez (AC Milan), Malo Gusto (Chelsea), Ibrahima Konat√© (Liverpool), Jules Kound√© (FC Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Jean-Clair Todibo (OGC Nice), Dayot Upamecano (Bayern M√ľnchen).

Het is maar zeer de vraag of Benjamin Pavard kan rekenen op een basisplaats komende zomer.

Middenvelders

Het favoriete middenveld van Deschamps bij Frankrijk lijkt nu wel vast te staan. Adrien Rabiot is de afgelopen jaren een belangrijke speler voor zijn land geworden, en start vermoedelijk op het middenveld naast Aurélien Tchouaméni en Antoine Griezmann. Laatstgenoemde speelt bij zijn club Atlético Madrid als spits, maar bij Frankrijk is hij vaak aanvallende middenvelder. Dat is een groot succes.

Met onder meer Youssouf Fofana en Eduardo Camavinga hebben de Fransen bovendien een uitstekende bank. Ook de achttienjarige Warren Za√Įre-Emery, die in november tijdens zijn interlanddebuut tegen Gibraltar meteen scoorde, is iemand om in de gaten te houden.

Mocht Deschamps een middenvelder geblesseerd zien wegvallen, dan lijkt Mattéo Guendouzi te mogen hopen op een oproep. De middenvelder van Lazio werd tijdens de laatste interlandperiode na lange tijd weer opgeroepen, om de geblesseerde Griezmann te vervangen. Ook Khéphren Thuram, die vorig jaar zijn interlanddebuut maakte tegen Nederland, mag nog een klein beetje hopen.

Opties: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Antoine Griezmann (Atl√©tico Madrid), Matt√©o Guendouzi (Lazio), Adrien Rabiot (Juventus), Aur√©lien Tchouam√©ni (Real Madrid), Kh√©phren Thuram (OGC Nice), Warren Za√Įre-Emery (Paris Saint-Germain).

Antoine Griezmann, bij Frankrijk aanvallende middenvelder, is van onschatbare waarde voor zijn land.

Aanvallers

Hij mag dan wel 37 jaar zijn, de verwachting is ‚Äėgewoon‚Äô dat Olivier Giroud meegaat naar Duitsland. De topscorer aller tijden van Frankrijk mag zelfs op een basisplaats hopen, niet in de laatste plaats omdat hij het in het veld goed kan vinden met sterspeler Kylian Mbapp√©. Overigens heeft Giroud wel flinke concurrentie, met name van Marcus Thuram en Randal Kolo Muani.

Als Kingsley Coman, die net terug is gekeerd van een knieblessure, weer helemaal fit is komende zomer, is de verwachting dat hij op de rechtsbuitenpositie de voorkeur krijgt boven Ousmane Dembélé.

Moussa Diaby werd afgelopen interlandperiode na een jaar weer eens opgeroepen, en mag nog hopen op de EK-selectie. Voor Bradley Barcola, talent van Paris Saint-Germain, lijkt het een lastig verhaal te worden. Hij zat nog nooit bij de selectie van les Bleus. Ook Christopher Nkunku lijkt niet mee te gaan naar Duitsland: hij wordt al het gehele seizoen geteisterd door blessures.

Opties: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Kingsley Coman (Bayern M√ľnchen), Ousmane Demb√©l√© (Paris Saint-Germain), Moussa Diaby (Aston Villa), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), Kylian Mbapp√© (Paris Saint-Germain), Christopher Nkunku (Chelsea), Marcus Thuram (Inter).

Still going strong: de 37-jarige Olivier Giroud is topcorer aller tijden van Frankrijk met 57 goals.

Vermoedelijke opstelling

Maignan staat - mits hij fit is - ongetwijfeld onder de lat. De verwachting is dat Saliba en Konaté het hart van de verdediging vormen, al is er ook concurrentie van onder meer Pavard en de linksbenige Lucas Hernández. Theo Hernández, die ook in de basis stond tijdens de EK-kwalificatieduels met Nederland, lijkt de linksback te worden. Wie rechtsback wordt is moeilijker te voorspellen, maar momenteel lijkt Deschamps de voorkeur te geven aan Clauss.

Het middenveld, met Tchouaméni, Griezmann en Rabiot, lijkt vrijwel zeker. Voorin is de verwachting dat Mbappé en Giroud vergezeld gaan worden door Coman, op voorwaarde dat hij fit is natuurlijk.

Vermoedelijke EK-opstelling Frankrijk: Maignan; Clauss, Saliba, Konaté, Theo Hernández; Tchouaméni, Griezmann, Rabiot; Coman, Giroud, Mbappé.

Belangrijke afwezigen

Zoals het er nu naar uitziet, mist in ieder geval middenvelder Boubacar Kamara het EK, nadat hij bij zijn club Aston Villa zijn kruisband scheurde in februari. Ook voor Fofana en Nkunku, die momenteel beiden geblesseerd zijn, wordt het een moeilijk verhaal.

Iemand die er ook sowieso niet bij zal zijn, is Paul Pogba. De middenvelder van Juventus werd eerder dit jaar voor vier jaar geschorst vanwege dopinggebruik, en lijkt daarom zijn laatste interland al gespeeld te hebben. Op het gewonnen WK van 2018 was de 91-voudig international nog een belangrijke schakel voor Frankrijk.

Afwezig: Boubacar Kamara (Aston Villa), Paul Pogba (Juventus).

