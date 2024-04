De EK-selectie van Nederland: wie neemt Ronald Koeman mee naar Duitsland?

Nog iets meer dan twee maanden en dan is het zover: het EK 2024 in Duitsland. De poule-indelingen zijn inmiddels bekend, het speelschema is af en dus is het nu aan de bondscoaches om knopen door te hakken. Welke 23 spelers nemen zij mee naar het eindtoernooi, en wie laten ze thuis? Dat wordt uiterlijk op 7 juni bekend, maar de komende periode zoomt Voetbalzone alvast in op de opties die de bondscoaches van de belangrijkste landen hebben. Met in deze editie: Nederland.

Drie jaar geleden, op het vorige EK, werd Nederland al in de achtste finales verrassend uitgeschakeld door Tsjechië (0-2). Dat kwam hard aan, en dus is Oranje deze zomer uit op revanche. Daartoe zal het allereerst een poule met Frankrijk, Oostenrijk en Polen moeten zien te overleven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nederland kwam Frankrijk al tegen in de EK-kwalificatiepoule, waarin het achter les Bleus als tweede eindigde. Op het EK 2020 zat Nederland ook al bij Oostenrijk in de groep: toen werd er met 2-0 gewonnen. Polen trof Oranje in 2022 nog in de Nations League.

Dé favoriet om het EK van dit jaar te winnen is Nederland niet, maar het team van bondscoach Ronald Koeman behoort wel tot een van de belangrijke outsiders. Tijdens het WK in Qatar anderhalf jaar geleden reikte Nederland tot de kwartfinales, en het doel is om het komende zomer op het EK nog beter te doen. De grote vraag is: wie zullen er allemaal in de EK-selectie van Oranje zitten? Voetbalzone blikt vooruit.

Keepers

Tijdens de afgelopen interlandperiode mocht zowel Mark Flekken als Bart Verbruggen een duel keepen. Beiden maakten een goede indruk, maar wie komende zomer de nummer één onder de lat zal zijn, is nog niet duidelijk. Wel lijkt het er momenteel op dat beide doelmannen op een plek in de EK-selectie mogen rekenen.

Een andere grote kanshebber is Justin Bijlow, maar de doelman van Feyenoord is momenteel geblesseerd aan zijn kuit. Als hij binnenkort weer fit is en weer mag gaan keepen bij zijn club, is de kans reëel dat ook hij meegaat naar Duitsland. Twee andere opties die Koeman zal overwegen zijn Nick Olij en Marco Bizot.

Opties: Justin Bijlow (Feyenoord), Marco Bizot (Stade Brest), Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).

Bart Verbruggen maakte een goede indruk tijdens de interland tegen Duitsland.

Verdedigers

Nederland beschikt over een aantal uitstekende centrale verdedigers. Namen als Virgil van Dijk en Nathan Aké, die het in de Premier League uitstekend doen, lijken zekerheidjes. Verder heeft Koeman eigenlijk een luxeprobleem op die positie, want hij zou ook nog kunnen kiezen uit Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato en Micky van de Ven.

Daar komt binnenkort misschien ook nog Jurriën Timber bij. De 22-jarige verdediger staat op het punt terug te keren van een kruisbandblessure. Als hij de komende weken bij zijn club Arsenal weer speeltijd krijgt, mag ook hij nog hopen op EK-deelname.

Ook op de vleugels heeft Koeman heel wat smaken om uit te kiezen. Bijvoorbeeld Denzel Dumfries en Jeremie Frimpong, die min of meer wekelijks uitstekend presteert bij Bayer Leverkusen. Maar ook Ian Maatsen en Daley Blind behoren tot de kanshebbers. Quilindschy Hartman, die afgelopen weekend zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie, zal er niet bij zijn in Duitsland.

Opties: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Jorrel Hato (Ajax), Matthijs de Ligt (Bayern München), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter).

Het is de vraag of Jurriën Timber op tijd hersteld is van zijn knieblessure om een plekje in de EK-selectie af te dwingen.

Middenvelders

Als Frenkie de Jong over twee maanden weer fit is, zal hij een van de eerste namen zijn die Koeman op het wedstrijdformulier zet. De vraag is met wie de speler van FC Barcelona dat middenveld zal gaan vormen. Onder meer Jerdy Schouten, Joey Veerman, Mats Wieffer, Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders mochten het in de afgelopen interlandperiode al laten zien.

Anders spelers die nog mogen hopen zijn Quinten Timber, die tegen Duitsland debuteerde, en Georginio Wijnaldum. Laatstgenoemde speelt inmiddels bij het Saudi-Arabische Al-Ettifaq, maar kwam in actie tegen Schotland en wist zelfs te scoren. Bovendien kan zijn ervaring een doorslaggevende factor zijn.

Tot slot zijn ook Marten de Roon, Steven Berghuis en Ryan Gravenberch spelers die wel eens mee zouden kunnen gaan naar Duitsland.

Opties: Steven Berghuis (Ajax), Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Tijjani Reijnders (AC Milan), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Mats Wieffer (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq).

Georginio Wijnaldum was tijdens de afgelopen interlandperiode nog trefzeker tegen Schotland.

Aanvallers

Ook in deze linie kan achter een aantal namen eigenlijk al een vinkje, mits ze fit zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Xavi Simons, Memphis Depay, Cody Gakpo en Donyell Malen.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere aanvallers die Koeman de komende maanden goed in de gaten zal houden, zoals Steven Bergwijn, Noa Lang, Calvin Stengs, Brian Brobbey en Wout Weghorst. Laatstgenoemde krijgt vaak flink wat kritiek, maar heeft wel al een aantal belangrijke goals namens Oranje op zijn naam staan.

Ook Joshua Zirkzee moet niet vergeten worden. De 22-jarige spits van Bologna zat vorige maand nog in de voorselectie van Nederland, maar haakte toen af door een hamstringblessure. Tot een interlanddebuut kwam het derhalve nog niet, maar gezien zijn goede prestaties bij Bologna zal Koeman hem de komende periode in de gaten blijven houden.

Opties: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig), Calvin Stengs (Feyenoord), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Joshua Zirkzee (Bologna).

Xavi Simons lijkt eigenlijk al zeker van een plek in de EK-selectie van Nederland.

Vermoedelijke opstelling

De verwachting is dat Koeman vasthoudt aan zijn vertrouwde 5-3-2-formatie. Van Dijk en Aké lijken sowieso op een plek centraal in de verdediging te mogen rekenen, en worden daarbij mogelijk vergezeld door De Vrij. Dezouden Dumfries, die de voorbije jaren zeer belangrijk voor Oranje is geweest, en de ervaren Blind kunnen worden.

Met wie De Jong op het middenveld zal staan is gokken, maar Reijnders en Simons lijken momenteel de grootste kanshebbers. In de voorste linie is de kans reëel dat Koeman kiest voor Memphis en Gakpo.

Vermoedelijke EK-opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké, Blind; Reijnders, Simons, De Jong; Memphis, Gakpo.

Belangrijke afwezigen

Door twee namen kan Koeman bij voorbaat al een streep zetten: Sven Botman en Hartman. Botman raakte medio maart zwaar geblesseerd aan zijn kruisband, en is daardoor zes tot negen maanden uitgeschakeld. De centrale verdediger speelde overigens nog geen interlands voor Nederland, maar zat wel tijdens twee interlandperiodes bij de selectie.

Hartman viel afgelopen weekend al in de eerste helft uit tijdens Feyenoord - FC Utrecht (4-2). Enkele uren later werd bekend dat de linksback een zware knieblessure heeft opgelopen, en naar verwachting pas volgend seizoen terugkeert. Een enorme klap voor de viervoudig international, die daardoor ook het EK mist.

Afwezig: Sven Botman (Newcastle United), Quilindschy Hartman (Feyenoord).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties