De EK-selectie van Italië: dit zijn de spelers die donderdag kans maken

Het reguliere voetbalseizoen loopt in de meeste landen op zijn einde, en dus wordt de focus langzaam verlegd naar volgende maand: het EK 2024 in Duitsland. De komende weken zullen van alle deelnemende landen de selecties bekend worden gemaakt, iets waar ze tot uiterlijk 7 juni de tijd voor hebben. Welke 26 spelers nemen de bondscoaches mee naar het eindtoernooi, en wie blijven er thuis? Voetbalzone zoomt in op de opties die de bondscoaches van de belangrijkste landen hebben. Met in deze editie: Italië.

De Italianen hebben een periode vol pieken en dalen achter de rug. De twee grootste dieptepunten waren de afwezigheid op het WK 2018 én het WK 2022. Voor beide toernooien wist Italië zich niet te kwalificeren. Toch was er ook reden tot feest in Italië: drie jaar geleden werden gli Azzurri voor de tweede keer Europees kampioen. Engeland werd in de finale op Wembley na penalty’s verslagen.

De bondscoach die daar medeverantwoordelijk voor was, is Roberto Mancini. Hij vertrok vorig jaar echter, en werd opgevolgd door Luciano Spalletti. Met Spalletti hebben de Italianen een bondscoach die weet hoe je prijzen moet pakken: vorig jaar werd hij nog verrassend landskampioen met Napoli.

Toch is het maar de vraag of Italië deze zomer serieus kans maakt de Europese titel te prolongeren. In de kwalificatie eindigde het als tweede maar nét boven nummer drie Oekraïne, en de tegenstanders in de poulefase volgende maand zijn ook niet mals: Spanje, Kroatië en Albanië. Met welke spelers hoopt Spalletti opnieuw voor een stunt te zorgen? Donderdag wordt de voorselectie bekend, maar Voetbalzone blikt alvast vooruit.

Keepers

Gianluigi Donnarumma mag dan wat ups en downs hebben gehad bij zijn club Paris Saint-Germain, hij blijft gewoon de onbetwiste nummer één onder de lat van Italië. De 25-jarige doelman keepte uitstekend tijdens het gewonnen EK in 2021, waardoor hij zelfs werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Ook deze zomer zal Italië hopen dat hij in zijn beste vorm verkeert.

Mocht Donnarumma onverhoopt geblesseerd raken, dan zullen er wat zorgen zijn bij de regerend titelhouder. Alternatieven Alex Meret (drie interlands) en Guglielmo Vicario (één interland) hebben nog maar nauwelijks ervaring in het nationale elftal, terwijl Marco Carnesecchi en Ivan Provedel nog helemaal nooit in actie kwamen voor hun land.

Opties: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur).

Het moet raar lopen, wil Gianluigi Donnarumma niet de eerste keeper van Italië zijn deze zomer.

Verdedigers

Giovanni Di Lorenzo, vorig seizoen nog aanvoerder onder Spalletti bij Napoli, zal ongetwijfeld een belangrijke rol gaan spelen. Hij is in principe een rechtsback, maar zou ook de rechter centrale verdediger kunnen zijn als Spalletti kiest voor een driemansdefensie. Het is goed mogelijk dat de rest van de verdediging uit louter Inter-spelers bestaat: Federico Dimarco, Alessandro Bastoni en Francesco Acerbi.

Laatstgenoemde werd in maart overigens uit de Italiaanse selectie gezet, omdat hij zich enkele dagen eerder tijdens Inter - Napoli (1-1) racistisch zou hebben uitgelaten tegenover tegenstander Juan Jesus. Desondanks is de verwachting dat hij er deze zomer gewoon weer bij is.

Daarnaast maakt ook Alessandro Buongiorno kans. Hij speelde tot dusver slechts drie interlands, maar was belangrijk tijdens het cruciale 0-0 gelijkspel tegen Oekraïne in de EK-kwalificatie. Ondertussen is de twintigjarige Giorgio Scalvini een van de grootste Italiaanse talenten in de verdediging van de afgelopen jaren.

Italië moet het deze zomer zo goed als zeker doen zonder Tottenham Hotspur-linksback Destiny Udogie, die door een bovenbeenblessure pas begin volgend seizoen terug lijkt te keren. Daardoor is de kans op een plek in de EK-selectie voor concurrent Andrea Cambiaso wat groter.

Op de rechtsbackpositie heeft Spalletti naast Di Lorenzo nog twee andere opties: Matteo Darmian en Raoul Bellanova. Darmian heeft meer ervaring, en zijn veelzijdigheid kan handig zijn als de bondscoach van formatie wil veranderen. Bellanova, die nog maar één interland speelde, zou juist beter als rechterwingback uit de voeten kunnen. Hij speelt namelijk ook op die positie bij zijn club Torino.

Opties: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (AS Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Giovanni Di Lorenzo werd vorig seizoen, onder Luciano Spalletti, nog kampioen van Italië met Napoli.

Middenvelders

Het feit dat Jorginho de laatste tijd weer steeds meer speeltijd krijgt bij zijn club Arsenal, is goed nieuws voor hem en Italië. De middenvelder heeft namelijk flinke concurrentie van Manuel Locatelli. Toch is de verwachting dat Jorginho tijdens het EK gewoon kan rekenen op een basisplek. Dat geldt ook voor de dynamische Nicolò Barella.

Wie de overige middenvelders zijn, hangt enigszins af van de formatie waarin Spalletti wil gaan spelen: 4-3-3 of 3-4-2-1. Vaak speelt hij in eerstgenoemde formatie, maar tijdens de interlandperiode in maart koos hij voor 3-4-2-1. Lorenzo Pellegrini maakt in ieder geval een goede kans, ook omdat hij op verschillende plekken op het middenveld uit de voeten kan.

Een geduchte concurrent van Pellegrini is Fiorentina-middenvelder Giacomo Bonaventura. Davide Frattesi mag waarschijnlijk ook mee naar Duitsland. Hij moet het weliswaar vooral met invalbeurten doen bij zijn club Inter en Italië, maar weet toch regelmatig een doelpuntje mee te pikken.

Andere spelers die mogen blijven hopen zijn Michael Folorunsho, Bryan Cristante, Matteo Pessina, Samuele Ricci en Andrea Colpani. De laatste vier zaten tijdens de afgelopen interlandperiode, mede door blessureleed, echter niet bij de selectie. Marco Verratti, die tegenwoordig in Qatar voetbalt, lijkt deze zomer in ieder geval thuis te blijven: hij werd nog niet opgeroepen sinds Spalletti aan het roer staat.

Opties: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (AS Roma), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Marco Verratti (Al-Arabi).

Jorginho was drie jaar geleden, toen het EK werd gewonnen, ook al een belangrijke spil op het Italiaanse middenveld.

Aanvallers

De zwakte van Italië ligt eens te meer in de aanval: er ontbreekt simpelweg een nummer negen van wereldklasse. Er was hoop dat voormalig PSV- en PEC Zwolle-spits Gianluca Scamacca de ster voorin zou worden, maar hij wist tot dusver slechts één keer te scoren in vijftien interlands. Mede daardoor ontbrak hij in de selectie van Italië tijdens de laatste interlandperiode.

Giacomo Raspadori lijkt daarom een goede kandidaat om komende zomer de eerste spits te zijn, maar hij heeft flinke concurrentie van Mateo Retegui. Laatstgenoemde werd in Argentinië geboren, maar heeft Italiaanse grootouders. Hij besloot uiteindelijk voor het Europese land te kiezen, en wist tot dusver vier keer te scoren in zes interlands voor Italië.

Andere opties in de spits zijn Ciro Immobile en voormalig Ajacied Lorenzo Lucca. Eerstgenoemde werd tijdens de laatste paar interlandperiodes echter niet meer opgeroepen, en dreigt het EK te missen. Lucca moet zijn interlanddebuut nog maken, maar beleeft een prima seizoen als eerste spits van Udinese.

Door het gebrek aan een echte spits zijn veel ogen gericht op de vleugels, waar hoogstwaarschijnlijk Federico Chiesa staat. Andere opties zijn Matteo Politano en Stephan El Shaarawy, maar zij zaten er tijdens de afgelopen interlandperiode niet bij. Dat biedt mogelijkheden aan Riccardo Orsolini, die dit seizoen belangrijk is voor Serie A-verrassing Bologna, en Lazio-aanvaller Mattia Zaccagni.

Opties: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (AS Roma), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

57-voudig international Ciro Immobile dreigt gepasseerd te worden door Luciano Spalletti.

Vermoedelijke opstelling

Duidelijk is dat Donnarumma deze zomer onder de lat zal staan. Het is nog de vraag voor welke formatie Spalletti gaat kiezen: 4-3-3 of 3-4-2-1. Mocht de keuze op laatstgenoemde formatie vallen, dan is de verwachting dat Di Lorenzo, Acerbi en Bastoni de achterste drie verdedigers zijn.

Op het middenveld staan in principe Jorginho en Barella. Bellanova zou wel eens de rechterwingback van dienst kunnen zijn, met Dimarco juist aan de linkerkant. Mogelijk staan Pellegrini en Chiesa daarvoor opgesteld. Zij moeten voor de aanvoer zorgen richting diepe spits Retegui, die wat makkelijker het net lijkt te vinden namens Italië dan concurrenten Raspadori en Scamacca.

Vermoedelijke EK-opstelling Italië: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui.

Belangrijke afwezigen

Eind vorig jaar werd Sandro Tonali voor tien maanden geschorst vanwege illegale gokpraktijken; een harde klap voor hem, zijn club Newcastle United en Italië. De vijftienvoudig international had anders een goede kans gehad om te starten in Duitsland.

Ook 28-voudig international Domenico Berardi moet het toernooi aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller van Sassuolo speelde een belangrijke rol op het EK in 2021, maar staat nu nog maandenlang aan de kant vanwege een operatie aan zijn achillespees. Ook Udogie is er zo goed als zeker niet bij in Duitsland. Hij is geopereerd na een bovenbeenblessure en daardoor was zijn seizoen in april al ten einde. Nicolò Zaniolo raakte anderhalve week geleden geblesseerd aan zijn voet, en heeft zelf al bevestigd dat hij het EK daardoor mist.

Afwezig: Domenico Berardi (Sassuolo), Sandro Tonali (Newcastle United), Destiny Udogie (Tottenham Hotspur), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

