De EK-selectie van Engeland: dit zijn de spelers die dinsdag kans maken

Het reguliere voetbalseizoen loopt in de meeste landen op zijn einde, en dus wordt de focus langzaam verlegd naar volgende maand: het EK 2024 in Duitsland. De komende weken zullen van alle deelnemende landen de selecties bekend worden gemaakt, iets waar ze tot uiterlijk 7 juni de tijd voor hebben. Welke 26 spelers nemen de bondscoaches mee naar het eindtoernooi, en wie blijven er thuis? Voetbalzone zoomt in op de opties die de bondscoaches van de belangrijkste landen hebben. Met in deze editie: Engeland.

Bijna maakten the Three Lions in 2021 een einde aan een periode van 55 jaar zonder prijs: ze stonden in de finale van het EK, op het eigen Wembley tegen Italië. Na een zenuwslopende wedstrijd en dito penaltyserie trokken de Italianen uiteindelijk echter aan het langste eind, waardoor Engeland opnieuw geen prijs kon toevoegen aan de erelijst.

Anderhalf jaar later, op het WK 2022 in Qatar, volgde een nieuwe poging. Deze keer kwam Engeland tot de kwartfinales, waarin het land werd uitgeschakeld door de latere finalist Frankrijk (1-2). Opnieuw een domper dus.

Deze zomer gaat Engeland het opnieuw proberen, op het EK in Duitsland. De Engelsen, die in de poule zitten bij Denemarken, Servië en Slovenië, zijn de laatste jaren aan een opmars bezig en hebben alle reden om zich deze zomer een van de favorieten te mogen noemen. Met spelers als de recordbrekende Harry Kane, Real Madrid-ster Jude Bellingham en Premier League Player of the Season Phil Foden beschikt Engeland over een aantal uitstekende voetballers. Op een aantal posities lijkt bondscoach Gareth Southgate zelfs een waar luxeprobleem te hebben. Welke spelers neemt hij uiteindelijk mee naar Duitsland? Dinsdag wordt de voorselectie bekend, en Voetbalzone blikt alvast vooruit.

Keepers

Southgate heeft in het afgelopen jaar eigenlijk steeds dezelfde drie keepers geselecteerd tijdens de verschillende interlandperiodes: Jordan Pickford, Aaron Ramsdale en Sam Johnstone.

Johnstone raakte tijdens de afgelopen interlandperiode in maart echter geblesseerd aan zijn elleboog, en moet daardoor het EK aan zich voorbij laten gaan. Daarom zal Southgate op zoek moeten naar een vervanger. Ondertussen is Ramsdale zijn plek onder de lat bij Arsenal kwijtgeraakt aan David Raya, waardoor EK-deelname ook voor hem nog niet zeker is. Keepers als Jack Butland, Dean Henderson, James Trafford en Nick Pope, die inmiddels is teruggekeerd van een schouderblessure, mogen daardoor blijven hopen.

De onbetwiste nummer één onder de lat bij Engeland is sinds het WK van 2018 eigenlijk al Pickford. Daarom lijkt hij ook komende zomer zeker van een basisplek. Bovendien doet hij het uitstekend bij Everton: Pickford was een van de keepers met de meeste clean sheets in de Premier League dit seizoen, terwijl zijn club lange tijd in degradatienood verkeerde.

Opties: Jack Butland (Rangers), Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley).

Jordan Pickford is al jaren de vaste keeper onder de Engelse lat.

Verdedigers

De verdediging van Engeland is redelijk stabiel sinds Southgate de bondscoach is. Het is goed mogelijk dat in ieder geval Kyle Walker, John Stones en Harry Maguire - net als op het EK in 2021 en het WK 2022 - komende zomer op een basisplek kunnen rekenen.

Toch heeft Southgate ook een aantal zorgen. Het is namelijk de vraag of Luke Shaw, Reece James en Marc Guéhi, die de afgelopen maanden allemaal lange tijd geblesseerd waren, op tijd fit zijn voor het EK. Voormalig PSV’er Jarrad Branthwaite, die afgelopen interlandperiode voor het eerst werd opgeroepen, mag daardoor ook nog altijd blijven hopen op een plekje in de EK-selectie.

Ondertussen keerde Joe Gomez in maart na een afwezigheid van liefst 3,5 jaar weer terug in de selectie van Engeland, waardoor hij ook nog kans maakt om mee te gaan naar Duitsland. Jarell Quansah, teamgenoot van Gomez bij Liverpool, werd nog nooit opgeroepen voor Engeland. Toch moet ook hij nog niet afgeschreven worden.

Opties: Jarrad Branthwaite (Everton), Dan Burn (Newcastle United), Ben Chilwell (Chelsea), Levi Colwill (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Rico Lewis (Manchester City), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City).

Joe Gomez, hier in duel met voormalig PSV'er Sávio, keerde in maart na 3,5 jaar afwezigheid terug in de Engelse selectie.

Middenvelders

Het middenveld is een interessante linie in het geval van Engeland. Met Declan Rice en Bellingham heeft het land twee van de beste middenvelders ter wereld, maar het is de vraag wie met hen die middelste linie compleet zal gaan maken.

Conor Gallagher speelde een uitstekend seizoen bij Chelsea, en maakt dus goede kans om speeltijd te krijgen. Toch heeft Southgate het afgelopen jaar ook regelmatig vastgehouden aan Ajax-speler Jordan Henderson, ondanks dat hij destijds in Saudi-Arabië speelde. Ook Trent Alexander-Arnold, die dit seizoen kampte met de nodige blessures, zou op het middenveld kunnen starten. De Liverpool-speler zou trouwens ook op de rechtsbackpositie kunnen spelen, mocht Walker plotseling wegvallen.

Kobbie Mainoo zou ook nog mee kunnen gaan naar Duitsland. De nog maar negentienjarige middenvelder van Manchester United werd afgelopen interlandperiode voor het eerst opgeroepen, en maakte zijn debuut tegen Brazilië (0-1 nederlaag). Een paar dagen later tegen België (2-2) stond hij zelfs in de basis.

Kalvin Phillips, die momenteel door Manchester City wordt verhuurd aan West Ham United, beleefde een moeizaam seizoen en dreigt het EK daardoor te missen. James Ward-Prowse was dit seizoen wel belangrijk voor datzelfde West Ham, maar werd al sinds 2022 niet meer opgeroepen door Southgate. Liverpool-talenten Harvey Elliott en Curtis Jones zaten nog nooit bij de selectie van Engeland, maar zullen blijven hopen.

Opties: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Harvey Elliott (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Ajax), Curtis Jones (Liverpool), James Maddison (Tottenham Hotspur), Kobbie Mainoo (Manchester United), Kalvin Phillips (West Ham United), Declan Rice (Arsenal), James Ward-Prowse (West Ham United).

Het is de vraag of Ajacied en 81-voudig international Jordan Henderson kan rekenen op een EK-oproep.

Aanvallers

Een veel groter luxeprobleem gaat Southgate niet krijgen: van alle landen beschikt Engeland vermoedelijk over de meeste aanvallers van wereldklasse.

Neem bijvoorbeeld Kane en Ollie Watkins: twee spelers die dit seizoen op schot waren in respectievelijk de Bundesliga en de Premier League. Het zegt genoeg dat voormalig Vitesse-spits Dominic Solanke, die dit seizoen ook negentien keer wist te scoren in de Premier League, al jaren niet is opgeroepen door Southgate.

Overigens kampt Kane momenteel volgens BILD met rugklachten, waardoor hij de laatste twee competitieduels van Bayern München al miste. De spits heeft München zelfs verlaten om in behandeling te gaan bij een vertrouwde arts, maar zou zelf wel positief gestemd zijn dat hij op tijd fit is voor het EK.

Ook op de vleugels heeft de Engelse bondscoach genoeg opties. Anthony Gordon en Cole Palmer, die de afgelopen maanden in de vorm van zijn leven verkeerde bij Chelsea, zullen de strijd aangaan met twee andere jonge wereldsterren: Bukayo Saka en Phil Foden.

Voor Raheem Sterling wordt het daarentegen een lastiger verhaal. Hij werd na het WK 2022 niet meer opgeroepen en beleefde een moeizaam seizoen bij Chelsea. Ook voor Eberechi Eze en Callum Wilson is de kans niet groot dat ze mee mogen naar Duitsland.

Opties: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern München), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (AFC Bournemouth), Raheem Sterling (Chelsea), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa), Callum Wilson (Newcastle United).

Cole Palmer verkeerde de laatste maanden in geweldige vorm bij zijn club Chelsea.

Vermoedelijke opstelling

Southgate staat erom bekend dat hij graag vasthoudt aan zijn ideeën en niet zoveel experimenteert, vooral op grote eindtoernooien. Daarom is het niet zo moeilijk te voorspellen voor welke basisspelers hij waarschijnlijk gaat kiezen in Duitsland.

Een van de grootste vraagtekens zal nog de linksbackpositie zijn: zowel de blessuregevoelige Ben Chilwell als Kieran Trippier zou daar kunnen spelen. De verwachting is dat eerstgenoemde die strijd uiteindelijk wint, ook omdat hij in tegenstelling tot Trippier linksbenig is.

Op het middenveld lijkt Henderson zijn meerdere te moeten erkennen in Alexander-Arnold. Foden zou ook op het middenveld kunnen spelen, iets wat hij regelmatig bij Manchester City doet, maar Southgate stelt hem vermoedelijk liever als buitenspeler op.

Rice en Bellingham zijn ondertussen wel zeker van een basisplek, en datzelfde geldt voor aanvallers Saka en Kane. De aanval wordt naar verwachting gecompleteerd door Foden, aangezien concurrent Marcus Rashford een moeizaam seizoen beleeft bij Manchester United.

Vermoedelijke EK-opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Alexander-Arnold, Bellingham, Rice; Saka, Kane, Foden.

Belangrijke afwezigen

Twee Engelse spelers die het EK sowieso aan zich voorbij moeten laten gaan, zijn Johnstone en Tyrone Mings. Eerstgenoemde heeft dus een elleboogblessure, terwijl Mings door een kruisbandblessure niet op tijd fit zal zijn. Met de momenteel geblesseerde Shaw en ook Kane heeft Southgate bovendien nog wat twijfelgevallen.

Iemand anders die er komende zomer niet bij lijkt te zijn in Duitsland, is Ben White. De rechtsback van Arsenal zat tijdens het WK van 2022 nog bij de selectie, maar vertrok tijdens het toernooi halsoverkop om ‘persoonlijke redenen’. Sindsdien heeft hij aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor Engeland.

Afwezig: Sam Johnstone (Crystal Palace), Tyrone Mings (Aston Villa), Ben White (Arsenal).

