De eerste speler ooit die met 1 club van de amateurs naar de Premier League ging

Maandag, 21 augustus 2023 om 16:48 • Laatste update: 16:50

De voetbalhistorie is er een waar al eeuwenlang aan gepend wordt. Vele verhalen over bijvoorbeeld clublegendes, onvergetelijke bekerzeges of historische titelraces blijven hangen, maar evenzoveel kronieken raken vergeten in de massa. In de rubriek Football Chronicles zorgt Voetbalzone ervoor dat de verhalen die een eeuwige plek in ons geheugen verdienen, die ook krijgen. Dit is het verhaal van Pelly-Ruddock Mpanzu, die met Luton Town van de amateurs naar de Premier League ging.