‘De eerste keer bij het Nederlands elftal dacht ik: wat heb ik hier te zoeken?'

Woensdag, 2 augustus 2023 om 12:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:23

Mats Wieffer kan vrijdagavond zijn tweede prijs pakken in zijn nog prille voetballoopbaan. De middenvelder neemt het met Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal op tegen PSV en hoopt het nieuwe seizoen een kickstart te geven. In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt hij waarom hij ervoor heeft gekozen om ook volgend seizoen voor Feyenoord te spelen.

De in Borne geboren middenvelder wil graag onder de vleugels van Arne Slot blijven opereren. "Hij is technisch en tactisch zo sterk, denkt zó over het spelletje na", begint Wieffer zijn lofzang. "Je merkt pas echt hoe goed hij is als je met hem werkt, vandaar dat ik per se bij Feyenoord wil blijven. Ik denk dat ik onder hem nog veel beter kan worden. En dat verlang ik ook van mezelf. Ik móet beter, veel beter. Ik eis van mezelf dat ik dit seizoen elke wedstrijd een dikke voldoende haal."

Wieffer zag zijn doorbraak bij Feyenoord al beloond worden met een plek bij Oranje. De teller staat inmiddels op drie interlands. "Ik zie mezelf nog zo de kleedkamer binnen lopen", vertelt hij. "Het was niet dat ik zenuwachtig was, of zo, maar enig ongemak voelde ik wel. Zo van: ‘wat heb ik hier te zoeken zeg, tussen al die grote namen?’ Maar goed, uiteindelijk stel je je voor aan je ploeggenoten en gaat ook dat weer vanzelf. Nu ik erop terugkijk, zeg ik: prachtig om mee te maken."

Ook de huldiging op de Coolsingel was voor de jonge middenvelder een moment om nooit te vergeten. "Je gelóóft het gewoon niet, als je daar staat, honderdduizenden mensen die voor je neus compleet door het dolle heen zijn. Kippenvel. Wát een club. Wát een aanhang. ‘Wow, man’, denk je dan, ‘hier doe je het allemaal voor’. Echt, hoor. In het Nederlands elftal spelen, voor Feyenoord mogen voetballen; dat wordt nooit gewoon."