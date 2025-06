'De deur zit voor Memphis Depay niet dicht bij PSV'

PSV heeft nog altijd contact met Memphis Depay, zo weet Voetbal International te melden. De aanvaller van Corinthians werd op social media gelinkt aan een terugkeer in het Philips Stadion en daar is nu meer duidelijkheid over.

De geruchten over een terugkeer van Memphis naar PSV werden aangewakkerd na de berichtgeving vanuit Brazilië over de financiële noodsituatie van Corinthians. ESPN Brasil weet dat de club moeite heeft met het betalen van salarissen en bonussen, waaronder een bedrag voor Memphis.

Corinthians moet naar verluidt een bedrag van 750.000 euro overmaken aan Memphis, maar dat geld heeft de club momenteel niet. De Oranje-international heeft al duidelijk gemaakt bij de clubleiding niet gediend te zijn van de gang van zaken.

Het bestuur van Corinthians wil de 31-jarige Nederlander zijn bonus uitbetalen, maar geeft voor nu de prioriteit aan het bijhouden van de spelerssalarissen, zo klinkt het.

Hoewel er van een vertrek uit Brazilië nog geen sprake lijkt, werd Memphis al gelinkt aan een nieuw avontuur bij PSV. Zowel journalist Rik Elfrink als VI meldt dat dat geen realistisch scenario is op dit moment.

“Uiteraard duikt in iedere transferperiode de naam van Memphis op in relatie tot PSV”, zo schrijft PSV-watcher namens VI op X. “De club staat altijd in contact met de 31-jarige aanvaller, maar een terugkeer naar Nederland lijkt nu niet aan de orde. Memphis heeft nog een contract bij Corinthians met een giga salaris.”

Elfrink bevestigt de berichtgeving van zijn collega-journalist en zegt dat het nog te vroeg is. “Wellicht na komend seizoen ooit, want de deur is niet dicht wat dat betreft.”