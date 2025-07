De dakloze pizzabezorger die Cristiano Ronaldo’s penalty stopte op het WK

Voetbal is een sport van iconische momenten, onvergetelijke teams en tijdloze legendes. Maar niet elk verhaal haalt de geschiedenisboeken. In Football Chronicles slaat Voetbalzone het boek van de voetballerij open en leest voor uit een van die verborgen kronieken. Dit is het verhaal van Alireza Beiranvand, de dakloze herdersjongen die ooit op straat sliep, zijn eerste keepershandschoenen leende en op het WK 2018 tegenover Cristiano Ronaldo stond.

Door Bart Slabbekoorn

Beiranvand groeit op in een klein dorpje in Iran, binnen een nomadenfamilie. Vanaf jonge leeftijd helpt hij zijn vader met het hoeden van schapen en speelt hij in zijn vrije tijd met vriendjes voetbal.

Op zijn twaalfde sluit hij zich aan bij een lokale voetbalclub, waar zijn liefde voor het spel begint. Hoewel hij aanvankelijk als spits speelt, belandt hij onder de lat wanneer de keeper geblesseerd raakt. Zonder handschoenen blijkt Beiranvand al snel talent te hebben als doelman.

Zijn vader is geen fan van voetbal en wil liever dat zijn zoon werkt om de familie te helpen. Hij scheurt zelfs Alireza’s kleding en handschoenen kapot, vertelt de keeper jaren later aan The Guardian.

Weglopen naar Teheran

De Iraanse doelman besluit zijn eigen dromen na te jagen, ondanks het carrièrepad dat voor hem was uitgestippeld. Met wat geld geleend van een familielid stapt Beiranvand op de bus naar Teheran, de hoofdstad waar de grootste voetbalclubs van Iran zijn gevestigd.

Tijdens de reis ontmoet hij Hossein Feiz, trainer van een lokale club. Feiz biedt hem de kans om mee te trainen, maar daarvoor moet hij veertig euro betalen. Dat geld heeft de jonge keeper niet, net zoals een plek om te slapen. Hij brengt zijn nachten door op straat, vlak bij de Azadi-toren, waar veel dakloze migranten zich verzamelen.

Later krijgt Beiranvand de kans om bij een andere amateurclub te trainen. Een jonge verkoper biedt hem zelfs onderdak aan, maar dat wijst hij af. In plaats daarvan besluit hij te kamperen bij de club zelf.

“Ik sliep bij de voordeur van de club, en toen ik ’s ochtends wakker werd, zag ik dat mensen munten naast me hadden neergelegd,” vertelt hij aan de New York Post. “Ze dachten dat ik een bedelaar was! Maar goed, ik had voor het eerst in lange tijd weer een heerlijk ontbijt,” lacht de keeper.

Ali Daei

Voetbaltrainer Feiz besluit de ‘contributie’ kwijt te schelden. Zo krijgt Beiranvand de kans om gratis mee te trainen. De aanvoerder van het team neemt hem onder zijn hoede en regelt een baantje voor hem in een kleermakersfabriek, eigendom van de vader van een ploeggenoot.

Beiranvand werkt hard en slaapt soms zelfs in de fabriek. Na een tijd wisselt hij van baan en begint hij te werken bij een carwash. Door zijn lengte wordt hij aangenomen: hij is de enige die bij de bovenkant van de auto’s kan komen.

Op een dag loopt niemand minder dan Ali Daei de carwash binnen, de legendarische Iraniër die met 109 doelpunten nog altijd topscorer aller tijden is van Iran. Zijn collega’s moedigen Beiranvand aan om Daei aan te spreken. Misschien kan hij hem helpen zijn carrière een boost te geven.

Maar Beiranvand durft niet. “Ik wist dat Mister Daei me zou helpen als ik mijn verhaal aan hem vertelde,” zegt hij later tegen The Guardian. “Maar ik schaamde me te veel om op hem af te stappen.”

Bijna een einde aan de voetbaldroom

Een coach van het professionele Naft Tehran ziet talent in Beiranvand en haalt hem naar de club. Hij mag tijdelijk overnachten in de gebedsruimte. Om geld te verdienen en een extra slaapplek te regelen, neemt hij daarnaast een baantje in een pizzeria.

Op een dag komt zijn trainer, die niets weet van Beiranvands bijbaan, een pizza halen. De eigenaar dwingt de jonge doelman om zijn eigen coach te bedienen. Met tegenzin gehoorzaamt Beiranvand en vertrekt een paar dagen later bij de pizzeria.

Opnieuw zoekt hij naar werk waar hij ook kan slapen en zo belandt hij als straatveger in de parken van Teheran. Het zware werk maakt het bijna onmogelijk om fit te blijven voor wedstrijden. Niet lang daarna gaat het dan ook mis.

Hij wordt ontslagen bij Naft omdat hij zonder toestemming met een ander team traint om fit te blijven en daarbij geblesseerd raakt. Beiranvand probeert bij een andere club een contract te krijgen, maar wordt afgewezen. Voor het eerst krijgt hij het gevoel dat zijn droom uit zijn handen glipt.

Een tweede kans

Dan krijgt Beiranvand onverwachts een telefoontje van de trainer van Naft Onder 23. Als hij nog bij geen andere club heeft getekend, mag hij terugkomen. “Misschien moest het zo zijn dat de trainer van Homa me niet wilde,” zegt Beiranvand later. “Als ik daar was gebleven, had ik dit niveau misschien nooit bereikt.”

Vanaf dat moment gaat het snel. Hij wordt geselecteerd voor Iran Onder 23 en groeit uit tot eerste doelman van het eerste elftal van Naft. In 2015 wordt Beiranvand eindelijk de eerste keeper van het nationale team. Met maar liefst twaalf clean sheets in de kwalificatie loodst hij Iran naar het WK van 2018 in Rusland.

Cristiano Ronaldo

Op het WK maakte Beiranvand indruk met zijn verre uitworpen. Volgens hem komt dat door een spelletje dat hij als kind met zijn vrienden speelde, waarbij ze stenen zo ver mogelijk moesten gooien. “Ik heb geluk, want het is een van mijn wapens,” zegt hij over zijn krachtige en nauwkeurige uitworpen. “Ik kan daarmee counteraanvallen starten omdat ik heel precies ben.

Als de coach wil dat we van achteruit opbouwen, kan ik mijn voeten gebruiken, maar mijn uitworpen zijn altijd een extra optie. De laatste keer dat het werd gemeten, was het tussen de 75 en 80 meter,” vertelt de doelman.

Ook werd hij een held toen hij een penalty van Cristiano Ronaldo stopte, waardoor Iran een punt pakte tegen Portugal. “Ik had zijn laatste penalty’s bestudeerd,” vertelt Beiranvand. “Hij schiet ze meestal hoog. Ik merkte dat hij altijd naar de benen van de keeper kijkt om te zien welk been als eerste beweegt. Dus ik besloot te wachten tot ik zag waar hij zijn linkervoet neerzette.”

Beiranvand hoopte na het WK snel naar Europa te verkassen, maar moest uiteindelijk nog twee jaar wachten voordat zijn droomtransfer werkelijkheid werd. Hij tekende bij Royal Antwerp. Na een minder indrukwekkende huurperiode bij het Portugese Boavista keerde hij in de zomer van 2022 terug naar Iran.