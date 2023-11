De culthelden van 40 en 42 die Oranje moeten zien af te stoppen

Het Nederlands elftal won zaterdagavond met 1-0 van Ierland en is daardoor definitief verzekerd van deelname aan het EK in Duitsland van volgend jaar. Wat rest voor Oranje en bondscoach Ronald Koeman is de uitwedstrijd tegen het nietige Gibraltar van dinsdagavond om de kwalificatiecyclus af te sluiten. In aanloop naar de uitsmijter in het Portugese Faro praat Voetbalzone met Jose Mari Ruiz, die het nationale elftal van Gibraltar op de voet volgt voor de publieke omroep GBC.

Gibraltar mag met recht een voetbaldwerg worden genoemd. Sinds de toelating van de UEFA in 2013 won de aanstaande opponent van Oranje slechts acht keer en het elftal van van de in 2018 aangestelde bondscoach Julio César Ribas bezet dan ook de 198ste plaats op de FIFA-ranglijst. "Het team in is de afgelopen vijf jaar van ver gekomen in defensief opzicht. Ribas heeft er echt een gestructureerde en gedisciplineerde defensieve aanpak in weten te slijpen bij deze spelersgroep." Bij Gibraltar ligt de focus echter niet alleen maar op verdedigen.

"Hoewel we een defensieve aanpak hebben, maken de spelers onder Ribas aan de bal een zelfverzekerde indruk. En waar mogelijk wordt er ook van achteruit gevoetbald, wat bijvoorbeeld te zien is bij doeltrappen. In de afgelopen vijf jaar met Ribas aan het roer is het voor tegenstanders veel moeilijker gevonden om Gibraltar echt uit elkaar te spelen en het elftal weet opponenten vaak te frusteren met deze manier van spelen. Dat bleek wel uit ons duel met Nederland in maart, toen het bij rust slechts 1-0 stond." Memphis Depay brak de ban halverwege de eerste helft en Nathan Aké bepaalde de eindstand na rust met twee doelpunten op 3-0.

Gemis van sleutelspelers

Of Gibraltar het Oranje weer lastig kan maken is nog maar de vraag. Ribas heeft namelijk met de nodige blessuregevallen te maken bij bepalende spelers. "Centrumverdediger Bernardo Lopes is niet op tijd fit en zijn afwezigheid werd al flink gevoeld in de vorige wedstrijd tegen Ierland." Gibraltar verloor medio oktober met 0-4 van het land dat zaterdagavond op bezoek was in de Johan Cruijff ArenA. Ruiz geeft hoog op over de dertigjarige verdediger van Lincoln Red Imps FC. "Hij maakt een zelfverzekerde indruk aan de bal, waardoor het spelen van achteruit makkelijker wordt. Lopes voegt echt rust en kalmte toe aan de defensie. En verdedigend staat hij altijd zijn mannetje."

Bernardo Lopes is een vaste waarde en zal worden gemist tegen Oranje.

Naast Lopes treedt Gibraltar tegen Oranje ook aan zonder Greame Torrilla, door Ruiz omschreven als 'sleutelspeler'. "Hij speelt altijd kort voor de verdediging. Torrilla is briljant in het onderscheppen van de bal, waardoor de aanval van de tegenstander al in een vroegtijdig stadium wordt onderbroken." Gelukkig voor Ribas en Gibraltar kan cultspeler Roy Chipolina wél aan de aftrap verschijnen dinsdag in Faro. "De veertigjarige aanvoerder die altijd speelt en al decennialang een van onze belangrijkste spelers is. Hij is daarnaast de op een na meest productieve speler van het nationale team", zo verduidelijkt de Gibraltar-watcher de belangrijke rol die Chipolina al sinds jaar en dag vertolkt.

"De eerste plaats op de topscorerslijst (met vijf doelpunten, red.) wordt ingenomen door Liam Walker, de specialist in standaardsituaties met een fabelachtige linkervoet. Hij maakt vaak het verschil voor Gibraltar, of het nu is met een splijtende pass dwars door de verdediging of een actie uit een standaardsituatie. De onbetwiste van dit team is aanvalsleider is Tjay De Barr, die uitkomt voor Wycombe Wanderers in de Engelse League One. Van alle internationals speelt hij op het hoogste niveau. De Barr weet als geen ander gevaar te stichten als hij met de bal op de verdediging van de tegenstander afgaat en van hem mogen dan ook de meeste individuele acties en openingen verwacht worden."

Cultfiguur

Ruiz wil graag ook de naam van veteraan Lee Casciaro voor het voetlicht werpen. "Hij heeft op 42-jarige leeftijd nog steeds regelmatig een basisplaats en anders maakt hij als invaller nog de nodige speelminuten. De aanvaller heeft de afgelopen decennia een grote rol gespeeld in het vormgeven van het voetbal in Gibraltar." Ribas gebruikte cultheld Casciaro in de laatste interlands van Gibraltar steevast als invaller. De doorgewinterde aanvaller had in maart nog wel een basisplaats tegen het Nederlands elftal, al haalde hij het laatste fluitsignaal niet. Casciaro startte zaterdag tegen Frankrijk en het is niet ondenkbaar dat hij tijdens de tweede ontmoeting met Oranje in ruim een half jaar tijd ook speeltijd zal krijgen.

Roy Chipolina, hier in duel met Wout Weghorst , is de 40-jarige aanvoerder van Gibraltar.

Voor Casciaro en consorten is het een bijzondere week. Drie dagen voor de clash met Nederland was het sterke Frankrijk namelijk de tegenstander in de Allianz Riviera in Nice. De pijnlijke 14-0 nederlaag ging de hele wereld over, al is ruim verliezen niet iets nieuws voor Gibraltar. "Voor ons is het erg spannend om tegen de beste landen ter wereld te spelen, maar een geheel nieuwe ervaring is het ook weer niet", geeft Ruiz het algemene gevoel in Gibraltar weer. "Sinds we lid zijn van de UEFA, hebben we tegen de grootste landen en beste spelers ter wereld gespeeld. In 2014 verloren we met 4-0 van de kersverse wereldkampioen Duitsland en in 2021 troffen we het Noorwegen van Erling Braut Haaland. En er waren in de afgelopen jaren duels met België en Portugal, om nog maar een paar grote namen te noemen."

Respect voor Oranje

Gibraltar kan nu dus Nederland aan dat lijstje toevoegen. Het wordt de vierde ontmoeting tussen beide landen, na eerdere zeges van Nederland op de voetbaldwerg van 0-7, 6-0 en 3-0. "Ik denk dat de meeste mensen in Gibraltar Nederland zien als een van de beste voetballanden ter wereld, Een land dat altijd kans maakt op welke grote prijs dan ook. Hier in Gibraltar is een grote schare fans van Barcelona, wat natuurlijk betekent dat er veel mensen zijn die grote waardering hebben voor Johan Cruijff en wat hij allemaal voor het voetbal heeft gedaan. We kunnen dan ook zonder twijfel concluderen dat de meeste mensen hier ontzettend veel respect hebben voor Nederland en met grote bewondering naar hun manier van voetballen kijken."

Ruiz zoomt in op het huidige Oranje en wijst de spelers aan die volgens hem voor problemen kunnen zorgen in de defensie van het doorgaans compact spelende Gibraltar. "Ik zou zeker Xavi Simons willen noemen. Omdat hij een fantastisch seizoen doormaakt bij RB Leipzig en geweldig is aan de bal. De snelheid en individuele kwaliteiten van Steven Bergwijn zouden de verdedigers van Gilbraltar ook weleens voor problemen kunnen stellen." Dat zal echter niet gebeuren, want Bergwijn meldde zich vorige week geblesseerd af bij Koeman en ontbreekt dus in Faro. De verwachting is dat Oranje aantreedt met een voorhoede bestaande uit Cody Gakpo, Wout Weghorst en Simons.

Julio César Ribas heeft volgens Ruiz duidelijk zijn stempel gedrukt op Gibraltar.

De kenner van het voetbal in Gibraltar gaat tot slot in op de vraag waarom Gilbraltar voor thuiswedstrijden uitwijkt naar het Estádio Algarve in Faro, dat plaats biedt aan ruim 30.000 bezoekers. "Dat komt omdat ons stadion in de hoofdstad Gibraltar, het Victoria Stadium, helaas niet voldoet aan de eisen van de UEFA." Ruiz hoopt echter dat Faro niet de vaste standplaats blijft van het nationale elftal. "Er zijn momenteel plannen om in de komende jaren voor 100 miljoen euro een nieuw stadion te bouwen in Gibraltar." Oranje begint dinsdagavond om 20:45 uur Nederlandse tijd aan de laatste wedstrijd in de kwalificatiecyclus van het EK in Duitsland.