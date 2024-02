De Bruyne, Salah en Casemiro zeer gewild; Manchester City ‘zet zich schrap’

Kevin De Bruyne, Mohamed Salah en Casemiro staan aankomende zomer mogelijk voor een transfer naar Saudi-Arabië, zo schrijft The Times. Volgens de Engelse krant willen de vier grootste clubs uit dat land de volgende lading wereldsterren halen, om zo het imago van de Saudi Pro League verder te verbeteren.

"Manchester City zet zich deze zomer schrap voor een groot bod uit Saudi-Arabië voor Kevin De Bruyne", schrijft The Times. Mede dankzij het investeringsfonds dat Saudi-Arabië voor het voetbal beschikbaar heeft gesteld, kunnen die clubs enorme bedragen uitgeven. De Bruyne is één van de spelers die hoog op het verlanglijstje staat, al is de hoogte van een eventueel bod nog onbekend.

De Saudi Pro League verandert zijn regels om de komst van meer buitenlandse sterren mogelijk te maken. Waar clubs eerst maximaal acht buitenlanders onder contract hadden mogen staan, wordt dat aantal met twee verhoogd naar tien. De technisch directeur van de Saudi Pro League, Michael Emenalo, was in december nog aanwezig bij een training van Manchester City, dat toen in Saudi-Arabië was voor het WK voor clubteams.

De Bruyne staat sinds 2015 onder contract in het Etihad Stadium en is sinds zijn komst uitgegroeid tot de sterspeler van the Citizens. De Bruyne, die naar verluidt zo'n 470.000 euro per week verdient, staat nog tot medio 2025 onder contract in Manchester. De Bruyne werd afgelopen zomer al benaderd voor een overstap, maar besloot toen bij Manchester City te blijven.

Als de 32-jarige De Bruyne zijn contract niet verlengt, lijkt aankomende zomer het moment voor Manchester City om de Belg te verkopen. De Bruyne moest een groot deel van het huidige seizoen missen door een hamstringblessure, die hij in de Champions League-finale tegen Inter van vorig seizoen opliep. De Bruyne, die verklaarde regelmatig met pijn te hebben gespeeld, lag er vier maanden uit en maakte op 7 januari zijn rentree in het FA Cup-duel met Huddersfield Town. Sindsdien was De Bruyne alweer goed voor zes assists en twee goals.

Dat Salah op het wensenlijstje staat, mag geen verrassing heten. De Egyptenaar geldt als uithangbord voor de Arabische voetbalwereld en werd vorig seizoen al gevraagd om de overstap naar het Midden-Oosten te maken. Ittihad Club legde een bod van liefst 175 miljoen euro neer bij Liverpool, dat het bod naar de prullenbak verwees. Salah ligt nog tot medio 2025 vast op Anfield, waardoor Liverpool komende zomer mogelijk welwillender is om zijn aanvaller te laten gaan.

Casemiro is de laatste wereldster die door The Times wordt genoemd. De 32-jarige Braziliaan zou volgens diverse Engelse media aan het einde van het seizoen een van de slachtoffers kunnen worden van de herorganisatie in de selectie van manager Erik ten Hag. Casemiro ligt nog tot medio 2026 vast op Old Trafford. Manchester United heeft de optie om het contract met nog een jaar te verlengen.

