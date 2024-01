De Bruyne over ex-teamgenoot Man City: ‘Ik dacht echt dat hij een eikel was’

Kevin De Bruyne is inmiddels goed bevriend met Raheem Sterling. Maar voordat de Belgische middenvelder de Chelsea-aanvaller voor het eerst ontmoette, had hij een heel ander beeld van hem. Dat werd grotendeels gevormd door de Britse tabloids, vertelt hij bij The Players' Tribute. "Op basis van wat ik las, dacht ik dat hij een eikel zou zijn."

Zowel De Bruyne als Sterling kwam in 2015 bij Manchester City te spelen. Eerstgenoemde kwam over van VfL Wolfsburg, terwijl Sterling de overstap van Liverpool maakte. Beide spelers kenden elkaar op dat moment nog niet.

Beide spelers hadden, mede door de Britse pers, allebei niet een geweldig imago. De Bruyne stond erom bekend dat hij mislukt was bij Chelsea, en Sterling had het imago van 'arrogante geldwolf'.

"Ik had hem nog nooit ontmoet. Op basis van wat ik las in de Engelse pers, dacht ik dat hij een eikel zou zijn", aldus De Bruyne over Sterling. Even later ontmoetten de twee elkaar in het echt. "Ik dacht: wacht eens even, dit lijkt me toch een vrij coole gast. Wat zit hierachter?"

De Bruyne kwam er op die manier achter dat veel dingen die de tabloids schrijven helemaal niet kloppen. "Als je zoiets over jezelf leest, denk je: ik? Ik ben niet moeilijk. Dit is belachelijk. Die mensen kennen me niet eens. Maar als je het over anderen leest, beïnvloedt dat je mening toch."

Inmiddels zijn de twee goede vrienden, ook al spelen ze niet meer samen. De Bruyne: "Om eerlijk te zijn heb ik niet veel goede vrienden. Het duurt altijd even voordat ik me open stel voor mensen. Maar door de jaren heen werd ik hechter met Raheem en leerde ik hem beter kennen. Toen zag ik wat voor slim en oprecht mens hij is."

"De waarheid is dat Raheem een van de aardigste en meest bescheiden jongens is die ik in het voetbal ben tegengekomen", besluit de Belg vol lof.

