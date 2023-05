De Boer: ‘Wil Feyenoord meedoen op CL-niveau, moet het zich daar versterken’

Zaterdag, 13 mei 2023 om 10:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:12

Feyenoord moet zich op drie posities versterken wil het zich komend seizoen staande houden in de Champions League, zo stelt Ronald de Boer. Indien de Rotterdammers zondag in eigen huis van Go Ahead Eagles winnen, kronen ze zich voor de zestiende keer tot landskampioen van Nederland. Met het winnen van de landstitel verzekert Feyenoord zich van deelname aan de groepsfase van de Champions League.

Voor De Boer zijn de links- en rechtsbuitenpositie bij Feyenoord komend seizoen nog vraagtekens. “Wil je op Champions League-niveau écht meedoen, dan denk ik dat je daar versterkingen moet zoeken”, geeft de oud-prof aan in het programma Voetbal Café van Ziggo Sport. “Maar dat is natuurlijk lastig, want wie vind je voor een bepaald bedrag. Ga je al het risico nemen?”, vraagt De Boer zich af.

Volgens De Boer is het een must dat Feyenoord zich deze zomer op de vleugels weet te versterken, wil het hoge ogen kunnen gooien in de Champions League. “Daar ligt echt prioriteit nummer één.” Oussama Idrissi is dit seizoen de onbetwiste linksbuiten onder Arne Slot, terwijl de trainer op rechts rouleert tussen Alireza Jahanbakhsh en Igor Paixão. Javairo Dilrosun kan daarnaast ook op beide vleugels uit de voeten.

De Boer heeft in zijn basiself voor komend seizoen opvallend genoeg geen plek ingeruimd voor Lutsharel Geertruida. Voor de analist is de rechtsbackpositie ook nog een vraagteken. “Waarom staat Geertruida daar niet?”, vraagt Bas van Veenendaal aan De Boer. “Hij is ook geweldig in het centrum”, zo luidt het antwoord. “Hij staat af en toe rechtsback, dan weer in het centrum, dus het is voor Slot nog niet echt duidelijk wat hij precies wil. Ik zou zeker een extra rechtsback erbij halen, want je kan er ook niet vanuit gaan dat iedereen fit blijft.”

Na het spectaculaire jaar van Feyenoord zullen er heel wat clubs op de loer liggen. Ronald de Boer heeft alvast een voorspelling gedaan over de opstelling van Feyenoord volgend seizoen ?? Wie denk jij nog terug te zien volgend seizoen? ??#ZiggoSport #VoetbalCafé pic.twitter.com/hwhcD1k9gr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 12, 2023