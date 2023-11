De Boer smelt weg na Feyenoord - Atlético: ‘Zó slim, genot om naar te kijken'

Ronald de Boer is ontzettend gecharmeerd van Antoine Griezmann, zo vertelt hij bij Ziggo Sport. De Fransman speelde namens Atlético Madrid weer een ijzersterke pot tegen Feyenoord (1-3) en kan op veel lof rekenen van Nederlandse analytici.

"Hij was in mijn ogen de beste man op het veld", begint De Boer zijn lofzang. "Hij is zó slim. Alles klopt bij hem." Vervolgens begeleidt de oud-international wat beelden van de uitblinkende aanvaller.

"De rust bewaren, hop, niet in paniek raken. Het is allemaal een genot om naar te kijken", kwijlt De Boer, die vervolgens toeziet hoe Griezmann een medespeler alleen voor Justin Bijlow zet. "‘Oh, kijk dit passje ook."

Hij is niet de enige analyticus die de Franse superster bewierookt. Ook Theo Janssen en Giovanni van Bronckhorst waren bij RTL 7 diep onder de indruk van het spel van de linkspoot.

"Griezmann was vandaag echt geweldig, met afstand de beste speler op het veld", prijst Van Bronckhorst hem. "Hij weet precies waar zijn medespelers staan en heeft ook een geweldige techniek. Ik heb echt van hem genoten."

Daar sluit Janssen zich volledig bij aan. "Hij was echt zo goed. Hij speelt met zoveel rust. Het gaat hem allemaal heel gemakkelijk af. Je ziet gewoon dat hij zoveel stappen verder denkt dan zijn medespelers."

De Boer denkt verder te weten waarom hi bij FC Barcelona niet helemaal uit de verf kwam. "Hij is helemaal opgeleefd na zijn tijd bij Barcelona, daar werd hij te licht bevonden en liep hij wat verdwaald rond."

"Hij had de pech dat hij daar met Lionel Messi en Neymar (nooit samengespeeld, red.) speelde, er waren heel veel sterren daar en dat werkte niet. Hier is hij één van de twee spitsen en kan hij lopen waar hij wil", besluit De Boer.