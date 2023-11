De Boer positief verrast door Feyenoorder: ‘Dit verwacht je niet van hem’

Dinsdag, 28 november 2023 om 23:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:55

Feyenoord is terecht uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. Dat is de conclusie die Ronald de Boer trekt bij Ziggo Sport na de 1-3 nederlaag tegen Atlético Madrid. De Rotterdammers gingen kansloos onderuit op eigen veld en zijn na de winter veroordeeld tot de Europa League.

"Feyenoord krijgt drie pechgoals (twee eigen doelpunten, red.) tegen, maar ze hebben ook niet veel aanspraak gemaakt om er een overwinning uit te slepen", begint De Boer zijn analyse. "Het had zelfs erger kunnen zijn. De Paul kreeg een enorme kans en ook Griezmann had kunnen scoren."

De 0-2 van Atlético was een bijzonder fraaie. Mario Hermoso schoot ineens raak uit de draai over Justin Bijlow. "Het is een geweldige goal, maar dit is echt niet bewust", stelt De Boer. "Hij zal zeggen dat hij het wel bewust deed, maar dat is echt niet zo. Hij kijkt niet eens. Hij wil hem verlengen naar de tweede paal naar een medespeler."

Namens Feyenoord deed Mats Wieffer iets terug. De middenvelder kopt een kwartier voor tijd raak uit een corner van de ingevallen Luka Ivanusec. "Doet hij het weer, net als tegen Excelsior", vervolgt De Boer. "Je verwacht niet dat hij zo'n goede kopper is, maar deze kopt hij heel goed in. Ook wel slecht verdedigd trouwens."

"Uiteindelijk zat er niet meer in vandaag", is de conclusie van De Boer. "Feyenoord heeft wel wat kansen gecreëerd, maar het was niet veel. Het begin van de eerste en de tweede helft waren goed, maar verder had Atlético weinig te duchten van Feyenoord."

Reactie Wieffer

Wieffer vond Atlético sterk spelen in balbezit. "Als je ziet wat wij dan tegen krijgen... Twee eigen goals en een wereldgoal", aldus de Oranje-international bij RTL. "Dat is heel frustrerend. Er zat meer in misschien, maar al met al is het heel teleurstellend."

"Ik denk dat het vooral aan Atlético lag dat wij moeilijk in ons spel kwamen", vervolgt Wieffer. "Je zag dat Griezmann veel ging zwerven, daar hadden we het moeilijk mee. We hadden daar wel op gehamerd voor de tijd, maar dat is moeilijk te verdedigen. Op het laatst probeerden we het nog met een extra spits. We hebben het redelijk dicht gehouden denk ik."

Wat betreft zijn rake kopstoot: "We zijn bezig met verschillende standaardsituaties", zegt Wieffer. "Dit was niet een van de getrainde standaardsituaties, maar uiteindelijk gaat hij erin. Dan denk je dat er nog iets kan gebeuren, maar dan krijg je weer zo'n klotengoal tegen. Als je even niet oplet ligt de bal erin. Daar moeten we echt van leren."