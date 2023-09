De Boer maakt bij ingaan reclameblok pijnlijke opmerking over Davy Klaassen

Donderdag, 21 september 2023 om 00:36 ‚ÄĘ Jonathan van Haaster

Na afloop van de rustanalyse van de Champions League op Ziggo Sport heeft Ronald de Boer een pijnlijke opmerking gemaakt over Davy Klaassen. Presentator Bas van Veenendaal kondigde na het zien van de warmlopende middenvelder aan naar de reclame te gaan, maar ogenblikken voordat dat gebeurde was De Boer nog te horen. "Dan nemen ze het echt niet serieus!"

Tijdens de analyse had het tweetal het over het duel Braga - Napoli, waarna de reclamemuziek werd ingestart. Vlak voor de reclame daadwerkelijk begon werden er beelden ingestart van Klaassen, die zich op leek te mogen maken voor een invalbeurt. "Davy Klaassen, het zou zijn debuut zijn voor Inter!", vertelde Van Veenendaal enthousiast. "Tot zo!" De Boer haakt een seconde of twee later in. "Dan nemen ze het echt niet serieus!", lachte De Boer een seconde voordat het reclameblok daadwerkelijk werd ingestart.

Klaassen, die bij een 1-0 achterstand tegen Real Sociedad in leek te mogen vallen, zou echter helemaal geen minuten maken. Trainer Simone Inzaghi wisselde vijf keer na de onderbreking, maar Klaassen behoorde niet tot de gelukkigen. De van Ajax overkomen nummer 10 moet zodoende nog altijd wachten op zijn eerste offici√ęle minuten voor de Champions League-finalist van vorig seizoen.

Klaassen kwam deze zomer op de slotdag van de transfermarkt over van Ajax, dat hem transfervrij liet gaan maar daarbij wel een doorverkooppercentage van twintig bedong. De Oranje-international behoorde bij de selectie voor de gewonnen Serie A-wedstrijden tegen Fiorentina (4-0) en AC Milan (5-1), maar Inzaghi had hem in die wedstrijden niet nodig, net als tegen Sociedad. Zonder Klaassen hield Inter uiteindelijk een punt over aan het duel. Brais Méndez zorgde voor rust voor de 1-0, vlak voor tijd bezorgde Lautaro Martínez de Milanezen een punt.