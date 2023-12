De Boer geniet van tiki-taka-moment Feyenoord: ‘Álles klopt, hoogstaand voetbal’

Ronald de Boer heeft genoten van een prachtige aanval van Feyenoord woensdagavond tegen Celtic. De aanval leek een treffer op te leveren, totdat die werd afgekeurd wegens buitenspel van Santiago Gimenez. De aanval zal De Boer zich wel blijven herinneren. "Alles klopte", vertelt hij onder meer bij Ziggo Sport.

De aanval werd opgezet door Quilindschy Hartman. De linksback speelde Calvin Stengs in, die terugkaatste op Hartman. De linksback speelde Quinten Timber aan, die een dubbele één-tweet aanging met Luka Ivanusec. De tweede pass van Timber ontving Ivanusec via een hakbal van eerstgenoemde. Ivanusec stak Gimenez de diepte in, die Hart omspeelde en binnentikte.

Presentator Bas van Veenendaal stipt aan de De Boer 'bijna op de banken stond' bij de aanval van de Rotterdammers in de eerste helft. "Die aanval was zó mooi", begint de voormalig spits van Oranje. "Het is jammer dat hij (Gimenez, red.) nét buitenspel stond."

"Dit was echt tiki-taka, hoogstaand voetbal. Moet je kijken, fantastisch. Achter het standbeentje van Timbertje. Doortikken in één keer. Álles klopte gewoon. Het omspelen van de keeper (Joe Hart, red.). Het is zonde dat hij net een halve meter buitenspel stond."

Van Veenendaal stelt gekscherend dat de regel van Arsène Wenger, die ervoor pleit om buitenspel pas te laten gelden als het hele lichaam van de aanvaller langs de laatste verdediger is, eigenlijk al had moeten gelden wegens de 'schoonheid van dit doelpunt'. "Moet je kijken, wat fantastisch dit", gaat De Boer verder bij het zien van de herhaling van de aanval.

"Het gaat over veel schijven, maar ook heel snel. Deze pass (van Ivanusec, red.), geweldig. Zo kan je het heel moeilijk zien", doelt De Boer op de buitenspelsituatie, "maar het is denk ik net zijn knie en zijn linkerteen waarmee hij buitenspel staat. Jammer."

Feyenoord creëerde met name in de eerste helft veel kansen op Celtic Park, maar het ontbrak aan scherpte voor het doel. Luis Palma benutte voor rust een strafschop voor de Schotten, voordat Yankuba Minteh tien minuten voor tijd de gelijkmaker aantekende. In blessuretijd bezorgde Gustaf Lagerbielke Celtic alsnog de zege. Feyenoord wist voor aanvang van het duel al dat het hoe dan ook als derde zou eindigen in de groep.

