De Boer hekelt grote naam bij PSV: ‘Dat is een tik van hem, dat irriteert me’

Woensdag, 20 september 2023 om 22:11 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:21

PSV beleeft vooralsnog een avond om snel te vergeten in Noord-Londen. De ploeg van trainer Peter Bosz staat in de rust met liefst 3-0 achter tegen Arsenal en lijkt een wonder nodig te hebben om nog een resultaat nodig te behalen. "Welkom bij het grote mannenvoetbal", is Ronald de Boer in de studio van Ziggo Sport duidelijk over het kwaliteitsverschil tussen de ploegen.

"Keuzes... Als je de verkeerde keuzes maakt, dan kunnen die gelijk worden afgestraft", zegt De Boer in gesprek met presentator Bas van Veenendaal. "Dat hebben we gezien. In de top wordt dit afgestraft." PSV zorgde nog voor het eerste gevaar via Noa Lang, die een dreigend schot loste, maar daarna was het Arsenal dat de klok sloeg. In minuut acht tikte Bukayo Saka een slecht verwerkte bal van goalie Walter Benítez binnen. "Veerman probeert te ondersteunen bij Dest", analyseert De Boer de openingsgoal. "Odegaard loopt iets te ver, maar Benítez is het meest kwalijk te nemen."

??????, das een hele snelle tegentreffer.. ?? Bukayo Saka werkt de losgelaten bal achter Benitez voor de 1-0 ?#ZiggoSport #UCL #ARSPSV pic.twitter.com/SXPXcQe1TH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 20, 2023

Toch moet ook Noa Lang het ontgelden. Bij de openingstreffer staat de linksbuiten vlak voor de goal van Saka rustig zijn sokken omhoog te trekken. "Dat is een tik van hem, daar erger ik me wel aan. Hij had 'm kunnen knijpen en dan was die bal er waarschijnlijk niet gekomen." Bij het schot van Odegaard kreeg de Noor veel ruimte om uit te halen. "Boscagli moet er in mijn ogen veel korter op zitten. En wat ik zeg: Benítez doet daarna alles fout. Dat zijn keuzes! Hij moet veel eerder drukzetten", herhaalt De Boer over het matige ingrijpen van Boscagli.

Ook na de openingstreffer lag er enorm veel ruimte achter de Eindhovense defensie en daarmee wist Arsenal wel raad. Saka legde de bal laag terug naar de rand van het strafschopgebied, waar Leandro Trossard de binnenkant van de voet tegen de bal zette: 2-0. Armel Bella-Kotchap moet het dit keer ontgelden. "Soms moet je accepteren dat je te laat bent. Hij stapt toch in en Gabriel Jesus doet het geweldig. Dan moet je 50 meter terug en dan is het nog steeds een kwaliteit van Arsenal, dat dat ook geweldig uitspeelt. Dat bedoel ik met: 'welkom in de grote mannenwereld'. Ik weet ook niet wat Boscagli doet... Hij kopt 'm dramatisch weg." Het werd ook nog 3-0. Gabriel Jesus legde een voorzet van Trossard simpel dood neer en roste de bal vol in de verre hoek.