De Boer: ‘Feyenoord zit in zijn hart, maar hij staat overal op de radar'

Dinsdag, 28 november 2023 om 18:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:49

Ronald de Boer voorziet een mooie toekomst van Santiago Gimenez. De spits van Feyenoord voert de topscorerslijst aan in de Eredivisie en was ook in de Champions League al meerdere keren trefzeker dit seizoen. Het moet raar lopen wil Gimenez komende zomer niet een mooie vervolgstap maken, vertelt De Boer bij Ziggo Sport.

"Hij kan echt een niveau hoger aan, daar ben ik van overtuigd", begint De Boer. "Het is echt een strijder, een Zuid-Amerikaan die er alles voor doet om zijn droom waar te maken. Dat is niet Feyenoord als eindstation. Hij heeft Feyenoord in zijn hart, die club zal hij altijd dankbaar zijn, maar zijn doel is Real Madrid of Barcelona."

Gimenez staat tweede op de Europese topscorerslijst, achter Harry Kane. "Hij doet het geweldig. Bij het Mexicaanse elftal maakt hij ook zijn goals. Het is een jongen die op de radar staat bij heel veel topclubs. Dat is financieel geweldig voor Feyenoord, dat een behoorlijk bedrag kan vragen."

In de thuiswedstrijd tegen Lazio was Gimenez tweemaal trefzeker, waarvan de eerste kenmerkend was volgens De Boer. De Mexicaan werd bediend door Mats Wieffer en draaide knap weg bij zijn tegenstander. "Ik zie kwaliteiten bij hem… Dit is gewoon een echte spits. Ook op een hoger niveau gaat hij goals maken als hij goed wordt bediend."

De Boer verwacht dat Feyenoord veel moeite gaat hebben met Antoine Griezmann. "Hij speelt altijd tussen de linies en heeft dan zoveel gevoel... Die kwaliteit heeft hij. Hij zit niet voor niets in het Franse elftal. Feyenoord en Zerrouki zullen zich op hem moeten focussen."

"Zerrouki heeft één taak: hem uitschakelen. Maar er zijn ook momenten waarop je hem moet overgeven en dat moet hij duidelijk communiceren met Wieffer. Zij moeten hem elimineren. Het is cruciaal om drie punten te pakken voor Feyenoord. Een gelijkspel is waarschijnlijk al te weinig."

Feyenoord staat bij het ingaan van de vijfde speelronde op de derde plek in Groep E met zes punten uit vier duels. Atlético en Lazio zijn de nummers één en twee. Om 18.45 uur trapt Lazio al af in eigen huis tegen Celtic.