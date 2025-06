De boel is rond: Go Ahead Eagles stelt opvolger Paul Simonis aan

Go Ahead Eagles maakt de komst van Melvin Boel bekend. De voormalig jeugdtrainer van Feyenoord komt over van FC Dordrecht. Boel moet bij de club uit Deventer succestrainer Paul Simonis opvolgen.

Donderdagochtend kwam naar buiten dat Simonis Go Ahead na één seizoen gaat verlaten. De jongeling gaat aan de slag bij VFL Wolfsburg. Volgens berichten verkast Simonis voor een bedrag van minder dan één miljoen euro naar Wolfsburg.

De bekerwinnaar heeft snel gehandeld en presenteert niet veel later zijn opvolger. Boel, de 38-jarige trainer van FC Dordrecht, wordt in Deventer gezien als een ‘jonge, ambitieuze hoofdtrainer die voor verzorgd en aanvallend voetbal staat’.

Afgelopen seizoen loodste Boel zijn ploeg naar een vijfde plek op de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie. FC Dordrecht kwam zelfs behoorlijk dicht bij een ticket naar de Eredivisie, maar in de halve finale van de play-offs verloor de club van Willem II na strafschoppen.

Vanaf 2017 was Boel al werkzaam bij meerdere jeugdelftallen van Feyenoord en sinds 2024 kreeg hij de functie als hoofdtrainer bij FC Dordrecht. Go Ahead is geen onbekend terrein, zo vertelt Boel. “Mijn eerste contact met Go Ahead Eagles is destijds nog geweest onder Kees van Wonderen. Daarna heb ik onder René Hake stage gelopen bij de club.”

“Toen Go Ahead Eagles begin deze week op de lijn kwam over een eventueel hoofdtrainerschap hoefde ik daar niet lang over na te denken”, vertelt hij. “Ik ken Go Ahead Eagles als een warme club", gaat Boel verder.

"De gesprekken met de leiding geven me erg veel vertrouwen. In deze gesprekken met Jan Willem (Van Dop, red.), Paul (Bosvelt, red.) en Marc (Van Hintum, red.) werd ook duidelijk dat de club momenteel nog niet op het eindpunt zit. Er zijn nog voldoende ontwikkelpunten”, analyseert de talentvolle trainer.

Paul Bosvelt is blij met de komst van Boel. “We zijn blij dat we Melvin hebben kunnen vastleggen. We hebben met twee goede kandidaten gesproken, waarbij Melvin het voordeel heeft dat hij onze speelwijze en werkwijze goed kent door zijn jaar stage onder René Hake. Afgelopen seizoen was Melvin ook kandidaat bij het vertrek van René, maar had hij net getekend bij Dordrecht. Nu is het uiteindelijk gelukt en kijken we uit naar de samenwerking."