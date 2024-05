De beoogde opvolger van Slot bij Feyenoord die al drie keer kampioen werd

Brian Priske is de beoogde opvolger van Arne Slot als hoofdtrainer van Feyenoord. Een nogal zware en moeilijke taak, daar de naar Liverpool vertrokken Slot zeer goed werk heeft geleverd in De Kuip in de afgelopen drie seizoenen. Grote vraag is nu: wie is deze 47-jarige en relatief onbekende Priske eigenlijk? Voetbalzone brengt de hevig aan Feyenoord gelinkte oefenmeester in kaart.

De op 14 mei 1977 in het Deense Horsens geboren Priske was geen voetballer van de buitencategorie. Veel voetballiefhebbers in Nederland zullen zijn prestaties als speler dan ook niet meer helder op het netvlies hebben. Desondanks wist de rechtsbenige verdediger de Premier League te bereiken. Het ambitieuze Portsmouth haalde Priske in 2005 naar de Engelse zuidkust, al was dat avontuur geen lang leven beschoren. Ook Racing Genk en Club Brugge maakten gebruik van zijn diensten. De door Feyenoord begeerde Priske sloot zijn actieve loopbaan in 2011 af bij het bescheiden IK Start uit Noorwegen. Op dat moment stonden er 306 wedstrijden in clubverband achter zijn naam.

Interlandloopbaan

Priske maakte vrij laat, op 26-jarige leeftijd, zijn debuut in de nationale ploeg van Denemarken. Tussen 2003 en 2007 vertegenwoordigde de verdediger 24 keer zijn land. Priske wist het te schoppen tot de definitieve selectie voor EURO 2004, al bleef het voor hem bij slechts viertien minuten als invaller in de groepswedstrijd tegen Italië (0-0). Na het toernooi in Portugal, dat voor de Denen eindigde in de kwartfinale, groeide Priske uit tot basisspeler. Hij speelde bijna alles in de kwalificatiecyclus voor het WK van 2006. Het was echter onvoldoende voor plaatsing voor de eindronde en een jaar later was zijn interlandloopbaan voorbij.

Vechter

Een vechter, zo kan Priske worden omschreven als voetballer. De Deen kreeg bij Portsmouth namelijk te maken met tegenslag. Toenmalig manager Harry Redknapp zag het aanvankelijk niet zitten in Priske, die onder de markante Engelsman naar de reservebank verdween. Dat veranderde op het moment dathet degradatiespook recht in de ogen keek. De Redknapp-brigade pakte met Priske in de gelederen 20 punten in de laatste 9 competitiewedstrijden en wist daarmee degradatie op miraculeuze wijze te ontlopen.

Priske als speler van Portsmouth in duel met Dennis Bergkamp.

"Na de laatste competitiewedstrijd tegen Liverpool sprak hij zijn waardering uit voor wat ik voor het team had betekend", keek Priske in 2021 met de lokale krant The News terug op een kort onderhoud met Redknapp. "Harry gaf tevens toe dat hij het over een langere periode wellicht verkeerd had gezien. Ik was basisspeler in de laatste tien wedstrijden en heb Harry in die reeks overtuigd van mijn kwaliteiten. Ik voegde daadwerkelijk iets toe aan het elftal."

Priske leek inmiddels een zekerheidje te zijn onder Redknapp, die daar echter anders over dacht. De gelouterde Glen Johnson, die ook voor Chelsea en Liverpool uitkwam en 54 interlands voor Engeland afwerkte, werd de nieuwe keus voor de rechtsbackpositie. Priske trok zijn conclusies en verhuisde naar Club Brugge. Spijt van zijn kortstondige avontuur heeft hij echter niet. "Het was een van de beste periodes uit mijn carrière. We wonnen dan wel geen prijs, maar in de Premier League blijven voelde ongeveer hetzelfde. Het was misschien wel het hoogtepunt uit mijn loopbaan."

Croky Cup

Priske ruilde Portsmouth medio 2006 in voor Club Brugge, dat met de lange Deen, 1.88 meter lang, direct de Croky Cup veroverde. Priske maakte in de herfst van zijn carrière een toer langs achtereenvolgens Vejle Boldklub, FC Midtjylland (op huurbasis) en IK start, waar na vijftien seizoenen een einde kwam aan het bestaan van profvoetballer. Waar het leven als speler ophield, daar begon de weg richting het trainerschap. Priske keerde in 2011 terug bij Midtjylland, om de club vervolgens jarenlang te dienen als assistent-coach.

Priske verraste vriend en vijand door kampioen te worden met Midtjylland.

Priske focuste zich in Midjtylland op het verdedigende gedeelte en de standaardsituaties. FC Kopenhagen zag hem goed werk leveren bij de omnisportvereniging en benoemde de voormalig rechtsback voorafgaand het seizoen 2016/17 tot assistent-trainer. Priske besloot Kopenhagen niet trouw te blijven en keerde terug op het oude nest van Midtjylland. Wat volgde was zijn eerste uitdaging als hoofdcoach, na het tussentijds opstappen van Kenneth Andersen in augustus 2019. Het bleek een gouden greep. Midtjylland werd met maar liefst veertien punten voorsprong op Kopenhagen kampioen van Denemarken, terwijl de achtervolger uit de hoofdstad twee keer zoveel te besteden had op transfergebied.

Champions League

Midtjylland waande zich in de zevende hemel, want de pas in 1999 opgericht club ging voor het eerst in de clubhistorie de Champions League in. Daarin speelde de kampioen van Denemarken wel een bijrol in een poule met Ajax, Liverpool en Atalanta. Midtjylland verloor beide ontmoetingen met Ajax (1-2 en 3-1) en verliet het miljardenbal met stille trom en met slechts twee punten. De tegenvallende Champions League-campagne had voor Priske echter geen verstrekkende gevolgen. Sterker nog, de jonge trainer sleepte in de zomer van 2021 een contract bij Royal Antwerp FC in de wacht.

Moeizaam in Antwerp

Het avontuur bijwas geen onverdeeld succes voor Priske. Hij loodste Antwerp naar de vierde plaats in de Pro League, maar die knappe prestatie werd overschaduwd door de nodige onrust buiten het veld. De uitstekende Nederlands sprekende Priske onderhield namelijk een zeer moeizame relatie met de excentrieke voorzitter Paul Gheysens, die veel geld had uitgegeven om het eerste kampioenschap sinds 1957 te veroveren. De aanvallend ingestelde Priske vond in het Bosuilstadion nooit zijn ideale opstelling en moest na een stormachtig jaar in Belgische dienst plaatsmaken voor Mark van Bommel, die prompt kampioen werd in Antwerpen.

Royal Antwerp manager Brian Priske promised his players that he would do a press conference without clothes if they manage to qualify for the Europa League. They won on penalties and guess what happened... pic.twitter.com/3njx6e1QPL — Photos of Football (@photosofootball) August 27, 2021

Revanche in Tsjechië

De vader van voormalig PSV'er August Priske tekende een week na diens vertrek uit Antwerp bij Sparta Praag, dat snakte naar nationaal succes. Onder leiding van Priske leefde de Tsjechische topclub helemaal op en werd voor het eerst in negen jaar de landstitel veroverd. Een jaar later werd de kampioensschaal opnieuw uitgereikt in de Generali Arena. Daarnaast was ook de beker een prooi na een knotsgekke slotfase van de finale tegen Viktoria Pilsen (1-2) met een rode kaart en het winnende doelpunt in blessuretijd. Logisch dus dat Priske is verkozen tot Trainer van het Jaar in Tsjechië.

De in Praag mateloos populaire Priske ligt nog twee seizoenen vast bij de kampioen van de Tsjechische 1. Liga, waardoor Feyenoord sowieso met een afkoopsom over de brug moet komen. Dat lijkt in ieder geval geen onoverkomelijk probleem te zijn. De succescoach staat er volgens het Algemeen Dagblad voor open om het stokje van Slot over te nemen in De Kuip. Het is nu afwachten of algemeen directeur Dennis te Kloese vol voor Priske gaat, of dat er in Rotterdam-Zuid toch wordt gekozen voor iemand als Dick Schreuder.

Priske heeft van Sparta Praag een kampioensploeg gemaakt.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Zou Brian Priske een goede keuze zijn voor Feyenoord? Ja Nee Ik ken de trainer niet (goed genoeg) Stem Zou Brian Priske een goede keuze zijn voor Feyenoord? Ja 50% Nee 7% Ik ken de trainer niet (goed genoeg) 43% Totaal aantal stemmen: 28 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties