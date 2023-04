'De avond voor zo'n wedstrijd gingen we in onze tijd bij Ajax gewoon zuipen'

Andy van der Meijde heeft geen vertrouwen in een overwinning van Ajax op bezoek bij PSV. Dat zegt de voormalig vleugelaanvaller van beide clubs in het Algemeen Dagblad. Het ontbreken van Edson Álvarez, die tegen FC Emmen (3-1) tegen zijn tiende gele kaart van het seizoen aanliep en dus geschorst is, zal zich volgens Van der Meijde doen voelen.

Ajax beleeft een moeizaam seizoen, maar staat wel nog altijd tweede en maakt ook nog kans op het winnen van de TOTO KNVB Beker. Twee keer winnen van PSV zou de voetbaljaargang nog enigzins kunnen redden voor de Amsterdammers. Toch ziet Van der Meijde dat niet zo snel gebeuren. "Het gaat heel moeilijk worden voor Ajax", laat hij optekenen in het AD. "We weten dat ze geen geweldige selectie hebben en uit eigen ervaring weet ik dat PSV-uit altijd lastig was. Ik hoop het natuurlijk niet, maar ik ben ook eerlijk en zie Ajax daar eerder verliezen dan winnen."

Dat heeft volgens de analist van Veronica ook te maken met het ontbreken van Álvarez. Dat de Mexicaan in uitgerekend de thuiswedstrijd tegen Emmen een gele kaart kreeg, kan Van der Meijde niet bevatten. "Ik snap niet dat Heitinga hem liet spelen tegen Emmen. Dat vond ik gewoon een slechte keuze. Dan hoor je hem zeggen dat hij Álvarez elke wedstrijd nodig heeft en dat zal allemaal wel, maar kom op. Thuis tegen Emmen, wat voor vertrouwen heb je dan in je team. Met alle respect voor Emmen, maar de avond voor zo'n pot gingen we in onze tijd gewoon zuipen."

Het eventueel kunnen winnen van een prijs met de beker doet Van der Meijde niets. "Dat is een troostprijs. Niks meer en niks minder. Ajax speelt sowieso wel Europees, maar dat moet gewoon de Champions League zijn en dat dwing je niet in de beker maar in de Eredivisie af. Daarin kan Ajax niet als derde eindigen. Dat zou een schande zijn en dan zijn de supporters niet blij. Terecht ook vind ik, want dat mag Ajax nooit, en zeker niet na de successen van de afgelopen jaren, overkomen."