‘De analyses van Van Gaal waren zó hard dat spelers soms zelfs moesten huilen’

Maandag, 16 oktober 2023 om 15:45 • Noel Korteweg

Een aantal spelers had angst voor Louis van Gaal tijdens zijn dienstverband bij Bayern München. Dat onthult Christian Nerlinger, die tussen 2009 en 2012 actief was als sportief directeur bij der Rekordmeister. ‘Eén of twee spelers’ moesten soms zelfs huilen na zijn analyses, zo klinkt het.

Van Gaal stond tussen 2009 en 2011 voor de groep in de Allianz Arena. De Amsterdammer boekte diverse successen met de Duitsers. Van Gaal pakte de landstitel, beker en Super Cup gedurende zijn periode in München. Diverse spelers brachten de afgelopen jaren al details naar buiten over de werkwijze van Van Gaal bij Bayern en dat doet Nerlinger nu ook.

“Zijn analyses waren respectvol en niet aanstootgevend, maar zó hard dat één of twee spelers soms zelfs moesten huilen”, begint de Duitser in gesprek met Kicker.

“Er werd echt genadeloos op je tekorten gewezen. Elke slechte pass werd besproken.” De harde analyses van Van Gaal hadden tot gevolg dat spelers soms geen risico meer durfden te nemen.

“Tegen SC Freiburg speelden we een keer 63 passes terug, omdat spelers bang waren dat hun slechte passes de volgende dag zouden worden geanalyseerd. Van Gaal was ruw, maar glashelder. Hij oefende bizar veel druk uit door alleen al zijn aanwezigheid”, vervolgt Nerlinger.

Nerlinger is complimenteus over het werk dat Van Gaal heeft verricht bij Bayern. Der Rekordmeister zat bij zijn komst in zwaar weer. “De club verkeerde in een moeilijke fase, maar die tijd heeft uiteindelijk ook weer veel opgeleverd.”

“Van Gaal stak zijn hand als een soort kunstenaar in de klei en gaf de club weer vorm.” De oud-trainer werd in april 2011 ontslagen in Duitsland. Daarna diende Van Gaal nog tweemaal als bondscoach van het Nederlands elftal en als manager van Manchester United. Inmiddels is hij adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax.