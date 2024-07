De Amerikaanse tienersensatie die vanaf 2027 uitkomt voor Manchester City

De Amerikaanse tienersensatie Cavan Sullivan die vanaf 2027 uitkomt voor Manchester City

GOAL en Voetbalzone lichten in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar het grote Amerikaanse talent Cavan Sullivan (14), de jongste debutant ooit in de Major League Soccer.

Het Amerikaans voetbal zag eerder de nodige wonderkinderen voorbij komen. Misschien wel de beroemdste in die categorie is Freddy Adu, die op slechts veertienjarige wereldberoemd werd. In de jaren daarna werden Christian Pulisic, Giovanni Reyna, Tyler Adams, Weston McKennie en Yunus Musah allemaal sterren in hun tienerjaren voordat ze het echt mochten laten zien op het WK van 2022 in Qatar.

Al deze spelers waren als teenagers al zeer goed en deze tienersterren werden begeerd door de grootste clubs ter wereld. Ze werden echter nooit aangeprezen als de besten ter wereld binnen hun leeftijdscategorie. Ze werden nooit de niet te missen speler van hun geboortejaar genoemd. Ze waren ondanks de hooggespannen verwachtingen nooit de allerbesten ter wereld.

Cavan Sullivan wordt echter wél in deze categorie geplaatst. De tienerster van Philadelphia Union wordt geprezen als 'de beste 14-jarige speler ter wereld', en deze keer is dat misschien niet eens overdreven. Sullivan is een legitieme superster in wording, een speler met alle vaardigheden en capaciteiten om echt het absolute topniveau bereiken.

Dat is de reden waarom Manchester City al in actie is gekomen om Sullivan te contracteren, maar liefst drie jaar voordat hij überhaupt voor de Engelse kampioen kan uitkomen. Dat is ook de reden waarom veel andere Europese topclubs het probeerden voordat City zelfs maar de kans kreeg hem aan te trekken. Elk topclub ter wereld houdt misschien wel het meest begeerde talent ooit uit de Verenigde Staten scherp in de gaten.

Waar het allemaal begon

De afgelopen tien jaar is Philadelphia Union waarschijnlijk de beste club in de MLS geweest als het gaat om het voortbrengen van talenten. Brenden Aaronson, Paxten Aaronson, Auston Trusty, Mark McKenzie... de lijst gaat maar door. Er staan inmiddels ook verschillende spelers in de coulissen te wachten op een droomtransfer naar een Europese topcompetitie. Sullivan is dus een van die spelers, net als zijn zes jaar oudere broer Quinn. De familie Sullivan heeft geen tekort aan talent, waarbij de twee broers twee van de juwelen van de Union Academy vertegenwoordigen.

Sullivan's vader Brenden was profvoetballer, voordat hij het trainersvak inging. Zijn moeder speelde ook op de universiteit. Quinn Sullivan speelt momenteel voor Union, waarvoor hij in de afgelopen vier jaar 86 wedstrijden speelde. Terwijl de twee andere broers van de familie, de tweeling Declan en Ronan, ook hun weg omhoog hebben gevonden in de voetbalscène in Philadelphia.

De grote doorbraak

Zet een willekeurige hoogtepuntencompilatie van de Verenigde Staten Onder 15 op en Sullivan komt vrijwel direct in beeld. Met zijn geblondeerde haar is het bijna onmogelijk om hem te missen. Als je daar als voetballiefhebber echter voorbij bent, zul je zien dat de speler met het opvallende kapsel tot magische dingen in staat is met de bal aan zijn voet.

Sullivan verwierf pas echt bekendheid tijdens de Generation Adidas Cup in 2023, waar hij als dertienjarige dominant leek tegen enkele van de grootste clubs ter wereld op Onder 15-niveau. Ondanks dat hij twee jaar jonger was dan vrijwel iedereen op het veld, bezorgde Sullivan zijn elftal bijna in zijn eentje overwinningen op Valencia, Arsenal en Real Madrid. Hierdoor verscheen hij op de radar van zo'n beetje elke Europese topclub.

"Degenen die het misschien nog niet hebben meegekregen: een jonge Cavan Sullivan heeft het talent en het vermogen om, ik zal het maar gewoon zo zeggen, een begrip te worden. Hij laat echt fantastische dingen zien", zei Jim Curtin, hoofdtrainer van Philadelphia Union, vol trots nadat Sullivan weer eens de uitblinker van zijn team was geweest.

Zijn bijzondere prestaties beperkten zich echter niet alleen tot clubniveau. Sullivan leidde de Amerikaanse Onder 15-ploeg naar de eindzege op de CONCACAF kampioenschappen in 2023, waarmee hij de Gouden Bal verdiende voor beste speler van het toernooi. Sullivan ontving die prestigieuze onderscheiding terwijl hij pas dertien jaar oud was. Topclubs werden steeds concreter en Union belandde in een heus gevecht om de sterspeler binnenboord te houden.

Hoe het nu gaat

Dat gevecht werd gewonnen door de leiding van Union. Sullivan tekende op 9 mei 2024 een contract waardoor hij tot medio 2028 in het PPL Park in Philadelphia te bewonderen is. Het was een recorddeal, want de spelmaker gaat jaarlijks omgerekend 450.000 euro verdienen. Waanzinnige bedragen voor een veertienjarige. Ook werd direct bekend dat Sullivan in september 2027 bij Manchester City aansluit. Clubs uit de Premier League mogen geen spelers aantrekken voordat ze achttien jaar zijn, dus moet het aanstormende talent nog even geduld hebben.

Sullivan kijkt echter nu al uit naar zijn entree bij the Citizens over enkele jaren. "Ik kijk altijd naar hun wedstrijden. Manchester City is de droomclub voor elke jonge speler", liet hij zich ontvallen na het tekenen van het nieuwe contract bij Union. "De samenwerking tussen Union en Man City trok mij over de streep. Ik ben daarom blij dat beide clubs tot een akkoord zijn gekomen."

Sullivan beschikt door de Duitse roots van zijn moeder over een Duits paspoort, waardoor hij in september 2025, als zestienjarige, al de oversteek naar Europa kan maken. Het ligt derhalve voor de hand dat Sullivan zich over ruim een jaar meldt bij Lommel SK, dat deel uitmaakt van de City Football Group, dat aan de touwtjes trekt bij Man City. De CFG pompte overigens vorig jaar nog eens vijftien miljoen euro in de club die uitkomt in de Challenger Pro League, het tweede niveau in België.

Throwback to when Cavan Sullivan was doing THIS in training with the USYNT ???? Man City will be getting a special talent ?? pic.twitter.com/F0cWqER8Ow — USMNT Only (@usmntonly) March 19, 2024

Grootste wapens

Het eerste dat opvalt aan Sullivan is uiteraard zijn volwassenheid. Zowel fysiek als mentaal vergt het namelijk heel veel volwassenheid om zoals de jonge Amerikaan op club- en nationaal niveau uit te komen. Er is zelfs nog meer voor nodig om op zo'n manier te floreren dat de grootste clubs ter wereld dit onmiddellijk in de gaten krijgen.

"Hij staat met beide benen op de grond, ondanks die extra hype rondom hem", analyseerde Marlon LeBlanc, hoofdtrainer van het reserveteam van Philadelphia Union, op verzoek van MARCA. "Het stijgt niet naar zijn hoofd en dat vind ik zo geweldig aan hem. Het is wat hem ook in staat stelt om bij het tweede elftal aan te sluiten en nog steeds cool en brutaal te zijn." Diens volwassenheid is misschien wel de grootste troef van Sullivan, maar dat is niet noodzakelijkerwijs wat de aandacht van onder meer Real Madrid en Borussia Dortmund trok. Zijn vaardigheden deden dat, en daar heeft hij er genoeg van.

Sullivan is van huis uit een aanvallende middenvelder en zijn visie is ondanks zijn zeer jeugdige leeftijd al zeer geavanceerd. Hij kan ongelooflijke passes versturen die een wedstrijd echt kunnen doen omslaan. En met zijn sterke linkerbeen pikt Sullivan geregeld zijn doelpunten mee. Sullivan tekende voor enkele assists in de finale van het CONCACAF Onder 15-kampioenschap, waarin met 2-4 werd gewonnen van Mexico. Hij scoorde tijdens het jeugdtoernooi drie keer, wat aantoont welke impact hij nu al heeft in aanvallend opzicht in duels op internationaal niveau.

Op mentaal vlak is Sullivan ook al van topniveau. Tijdens een duel met Arsenal op de Adidas Generation Cup scoorde hij al in de eerste minuut. Dat vierde hij prompt door net te doen alsof hij een kopje thee dronk, als verwijzing naar een typisch Engelse traditie. En dat uitgerekend tegen een van de grootmachten in de Premier League. Sullivan was die dag een van de kleinste spelers op het veld, hij is slechts 1.70 meter lang, maar hij toonde geen angst. Alles wijst er dan ook op dat Sullivan klaar is voor het grote werk.

Ruimte voor verbetering

Het grote probleem met tienertalenten is dat ze bijna onmogelijk te projecteren zijn. Sommigen maken een groeispurt door, terwijl anderen in de verkeerde soort situatie terechtkomen. Er kan zoveel misgaan in de leeftijdscategorie van veertien tot achttien jaar, Maar aan de andere kant kan er ook juist een hoop goed verlopen voor spelers die nog niet zo zijn gehyped als de ongetwijfeld zeer talentvolle Sullivan.

Sullivan wordt vaak vergeleken met Christian Pulisic.

Wil Sullivan slagen, dan zal hij uiteraard fysiek wat volwassener moeten worden. Hij heeft door de jaren heen als kleine speler de nodige uitdagingen overwonnen, maar er zit nog steeds heel veel rek in. Wat vooral de Premier League-spelers zo speciaal maakt, is dat ze niet alleen technisch gezien tot de elite behoren, maar ook op fysiek vlak. Gezien het feit dat hij pas veertien is, is het onmogelijk om te voorspellen hoe Sullivan er over een paar jaar voor staat en welke ontwikkeling hij heeft doorgemaakt. De komende jaren worden dus cruciaal voor hem.

De nieuwe Christian Pulisic?

De opkomst van Sullivan roept herinneringen op aan een andere in Pennsylvania geboren ster die voorbestemd leek voor de absolute top. Ja, op een gegeven moment was Christian Pulisic de rijzende ster in de voetbalkringen van Philadelphia. Dit was allemaal voordat hij ervoor koos om af te zien van een debuut in de MLS en koos voor het Europese avontuur bij Borussia Dortmund.

Sullivan lijkt een soortgelijke keuze te gaan maken. Het pakte uiteraard best goed uit voor Pulisic, die doorbrak bij Dortmund, de Champions League veroverde als speler van Chelsea en inmiddels een grote naam is bij AC Milan. Het voelt alsof Pulisic, nog maar 25 jaar oud, nog niet eens zijn hoogtepunt heeft bereikt als profvoetballer.

Curtin was al verbonden aan Union toen Pulisic opkwam. De trainer herinnert zich dat hij naar de middenvelder annex vleugelaanvaller keek en besefte hoe speciaal hij zou kunnen worden. Maar als hij moet kiezen tussen een piepjonge Pulisic en een piepjongen Sullivan, dan weet Curtin het wel. "Ze komen allebei uit de omgeving van Philadelphia, dus natuurlijk zullen mensen vergelijkingen maken met Pulisic,' zei Curtin in mei 2023 in een interview met Backheeled.

"Toen ik bij Union in de jeugdacademie werkte, spraken mensen over Christian en ik zei alleen maar: 'Ik weet het niet. We zullen zien. Hij is duidelijk ongelooflijk getalenteerd en pas twaalf jaar oud, Maar er is nog een lange weg te gaan.' Ik denk dat Cavan, nog meer dan Christian, opviel en nog meer de aandacht trok van voetballiefhebbers", analyseert de hoopvolle Curtin. "Dat is misschien wel het mooiste compliment dat ik kan geven aan een jonge jongen die nog heel wat jaren voor zich heeft. Maar ik zeg het niet alleen, toch? Dat zegt elke scout, niet alleen in dit land, maar in de hele wereld. Cavan heeft de potentie om de wereld te veroveren."

Wat nu?

Ondertussen laat Union Sullivan rustig rijpen en wennen aan het hoogste niveau. LeBlanc zei dat de tienersensatie in de voorbereiding op het nieuwe seizoen overbelast was geraakt, wat leidde tot een lichte blessure. Het lijkt logisch voor een tengere speler, terwijl hij zich aanpast aan het spelen met spelers die veel ouder zijn dan hij. Desondanks lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat de gretige en zeer ambitieuze Sullivan Union als spelmaker bij de hand neemt in de MLS.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties