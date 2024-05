Davy Pröpper (32) zet opnieuw een punt achter zijn voetbalcarrière

Davy Pröpper heeft zijn laatste wedstrijd als voetballer gespeeld, zo maakt de 32-jarige middenvelder dinsdag bekend via de officiële kanalen van Vitesse. De Arnhemmer nam in januari 2022 ook al afscheid van de voetballerij, maar hangt nu definitief zijn schoenen aan de wilgen.

Via de clubwebsite van Vitesse geeft Pröpper tekst en uitleg bij zijn besluit. “Mijn terugkeer bij Vitesse heeft helaas niet het effect gehad zoals ik dat vooraf had gehoopt. Dat betreur ik enorm. Door divers blessureleed heb ik amper minuten kunnen maken, bij mijn club.”

“Aangezien er ook geen uitzicht op beter is, heb ik besloten om vanaf volgend seizoen definitief te stoppen met voetballen. Het is beter zo”, aldus Pröpper. De middenvelder gaat de komende periode met Vitesse aan tafel om het over een mogelijke functie in de toekomst te hebben.

Algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes heeft veel bewondering voor Pröpper. “Het is natuurlijk hartstikke pijnlijk dat een carrière van een fantastische voetballer en clubman als Davy zo ten einde komt. Daarentegen laat hij het niet na om zijn club een extra steuntje in de rug te geven.”

“Davy heeft er eerder al voor gekozen om gedurende de laatste maanden van zijn contract af te zien van zijn salaris. Hiermee laat Davy eens te meer zien wat voor een prachtmens hij is. Zijn (club)hart zit op de juiste plek. Dat is echt bewonderingswaardig en daar zijn wij enorm dankbaar voor”, aldus Reijntjes.

Pröpper brak in 2009 door bij Vitesse, waarna hij werd verkocht aan PSV. Tussen 2017 en 2021 stond de middenvelder onder contract bij Brighton & Hove Albion, waarna hij terugkeerde naar Eindhoven. Na een jaar gestopt te zijn keerde Pröpper in januari 2023 terug bij Vitesse, maar in de afgelopen anderhalf jaar speelde hij slechts vijf wedstrijden namens de Arnhemmers.

