Davy Klaassen is bereid om Ajax op deadline day nog te verlaten

Donderdag, 31 augustus 2023 om 22:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:59

Het is onduidelijk of Davy Klaassen na de huidige transferwindow nog bij Ajax speelt, zo geeft hij zelf aan in gesprek met Ziggo Sport. Na afloop van het verloren duel met Ludogorets (0-1) laat de middenvelder voor de camera weten dat het niet duidelijk is waar zijn nabije toekomst ligt.

“Of dit mijn laatste minuten waren in het Ajax-shirt? Dat weet je nooit”, reageert Klaassen. “Het is de voetballerij, dus je weet het gewoon niet. Wat mijn afwegingen zijn om al dan niet bij Ajax te blijven? Er zijn veel afwegingen, want ik ga natuurlijk wat ik hier heb vergelijken met wat er op mijn pad komt. Ajax is wel mijn club en die ga ik niet zomaar voor iedere andere club verlaten.”

Waren dit de laatste minuten van Davy Klaassen bij Ajax? ???? 'Ik ben nog niet echt in gesprek met andere clubs' ??#ZiggoSport #UEL #AJALUD pic.twitter.com/yzl1Dorn7o — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 31, 2023

De Ajacied geeft aan nog geen concrete gesprekken te voeren. “Trabzonspor? Nee, daar heb ik niet mee gesproken. Tenminste, niet dat ik weet. Ik ben ook nog niet echt met andere clubs in gesprek. Het is lastig, want je leest veel en er gaan veel geruchten rond. Ook bij Ajax. Kijk, ik ga niet weg ‘om het weggaan’, want Ajax is gewoon mijn club. Het blijft een afweging. Het moet een mooie club zijn, anders ga ik niet weg. Ik heb altijd geleerd: zeg nooit nooit. We zien het wel.”

Verder laat Klaassen weten diep teleurgesteld te zijn in zijn team, dat ondanks de 0-1 nederlaag tegen Ludogorets wel de groepsfase van de Europa League wist te bereiken. “Dit is niet wat we willen en waarvoor we trainen. Het is frustrerend voor het hele team. We willen allemaal een beter Ajax zien. Ik weet niet hoe het kan, want als ik dat wist had ik het meteen opgelost.”